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    #обзор фильма #экранизация игры

    «Анчартед: На картах не значится»: экранизация, похожая на игру

    15 февраля 2022
    15.02.2022
    8462
    4 минуты на чтение
    #обзор фильма #экранизация игры
    Анчартед: На картах не значится 1

    Обаятельный раздолбай Нейт Дрейк работает барменом в одном из нью-йоркских заведений и в свободное от смешивания коктейлей время избавляет скучающих богатых посетительниц от лишних кредиток и драгоценностей. Однажды на него выходит Виктор Салливан, опытный искатель приключений, который знаком с братом Нейта Сэмом. Салли утверждает, что Сэм пропал во время поисков сокровищ Магеллана и мог прислать младшему брату подсказки, где искать клад…

    Uncharted

    Режиссёр: Рубен Фляйшер
    В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, София Тейлор Али
    Премьера в России: 10 февраля 2022 года
    Возрастной рейтинг: 12+
    Похоже на: «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

    Путь «Анчартед» к большим экранам был долог и тернист. Экранизацию серии видеоигр анонсировали ещё в 2008 году, и с тех пор проект провёл в производственном аду больше десяти лет. За это время сценарий неоднократно кромсали, склеивали, переделывали и переписывали с нуля, а в режиссёрском кресле успели оставить отпечатки филейных частей Дэвид О. Расселл, Нил Бёргер, Сет Гордон, Шон Леви, Дэн Трахтенберг и Трэвис Найт. Постановщик «Зомбиленда», «Охотников на гангстеров» и первого «Венома» Рубен Фляйшер подхватил фильм только в 2020 году, но именно ему удалось вытащить проект из болота. 

    Схожая текучка наблюдалась и на месте исполнителя главной роли. На роль Дрейка сватали Нейтана Филлиона, Марка Уолберга и Криса Прэтта, и даже Том Холланд, который в итоге и сыграл Нейта, подписал контракт лет за пять до начала съёмок. Чтобы вы понимали: «Анчартед» прозябал в производственном аду так долго, что Марк Уолберг за это время успел вырасти из роли Нейта и сыграл его наставника Салли.

    Анчартед: На картах не значится 5

    Создатели попытались усидеть на двух стульях сразу и снять одновременно и достойную первоисточника экранизацию игры, и развлекательный приключенческий боевик с яркими и зрелищными сценами, экзотическими локациями и динамичным сюжетом. Но в первую очередь «Анчартед» — именно второе. В фильме хватает отсылок для фанатов игр, но если вы вдруг не играли ни в одну из них, не беда — в самом начале вам понятно объяснят, кто, зачем и почему.

    Как приключенческий боевик «Анчартед» в целом справляется со своими задачами: Фляйшер снял бодрое и динамичное кино, которое все два часа держит зрителя на крючке и не проседает ни на минуту. Экшен-сцены поставлены изобретательно, сюжет цепляет, драки привлекают внимание, а между исполнителями двух главных ролей образуется экранная химия, не в последнюю очередь работающая за счёт искромётных шуток.

    Но и без недостатков картина не обходится. У «Анчартеда» прямолинейный сюжет, напоминающий игровой квест, а если вы знакомы с лучшими образцами жанра, то поймёте, что история ещё и крайне предсказуема. В ней хватает жанровых клише, а персонажи порой творят полную дичь только потому, что сценаристы не смогли иначе вырулить сюжет в нужном направлении. К примеру, в финале плохие парни добираются до цели только благодаря тому, что место случайно выдал Дрейк, беспечно проплыв мимо на катере в нужную сторону.

    Все герои «Анчартеда» — ходячие стереотипы, и каждый выполняет на экране чётко прописанную функцию: главный герой, наставник героя, обаятельная подружка героя, которой нельзя доверять, карикатурный злодей и его злобная и куда более опасная помощница. Особое разочарование вызывает Монкада в исполнении Антонио Бандераса. В игровой серии Uncharted не так уж много харизматичных злодеев, но Монкада проигрывает даже наименее ярким из них.

    Анчартед: На картах не значится 3

    При этом как экранизация игровой серии «Анчартед» работает. Да, картину сделали приквелом, а не прямой адаптацией одной из частей серии, но постарались перенести на экран дух и атмосферу Uncharted. Даже структура повествования напоминает игровой процесс: быстрые, динамичные экшен-сцены сменяются долгими разгадками ребусов и поисками ключей и подсказок, а те перемежаются кат-сценами с искромётными шутками и забавными диалогами. 

    На экране много трюков, контактных схваток с использованием подручных предметов, загадок и головоломок — в общем, всего того, за что мы ценили первоисточник. А несколько сцен, например бег по выпадающим из самолёта коробкам, музейная афера или флешбэки о детстве Нейта, и вовсе прямиком позаимствованы из игр. В фильме есть даже камео Нолана Норта — актёра, сыгравшего и озвучившего Дрейка во всех играх серии. Именно Норт загорает в шезлонге, когда Нейт и Хлоя вылезают из моря на пляж тропического отеля. 

    Анчартед: На картах не значится

    Правда, даже все пасхалки в мире едва ли отвлекут фанатов серии от величайшего, на их взгляд, греха фильма — мискаста двух главных героев. Да, Нейт и Салли в исполнении Холланда и Уолберга отлично ладят между собой на экране, но они играют кого угодно, только не Нейта и Салли, знакомых нам по играм. У Холланда снова получился дружелюбный сосед на отдыхе (только вместо костюма, паутины и Зендеи у него теперь стильный медальончик и болезненная тяга к кошелькам и драгоценностям скучающих богатых красоток), и даже находка культовой кобуры не превращает его в Дрейка. А Уолберг скорее напоминает третьесортного мошенника средних лет, чем наставника с богатым опытом, каким он выглядел в играх. Однако в фильме Салли и Нейт только знакомятся, и зачатки их будущей дружбы видны уже сейчас.

    «Анчартед» пытается убить двух зайцев одним выстрелом: привлечь в кинотеатры как поклонников игровой серии, так и любителей развлекательного приключенческого кино. И в целом фильму удаётся и то и другое. Да, фанаты будут ругаться, что герои на экране мало похожи на игровых прототипов, но фильм бережно переносит дух и атмосферу серии. Да, сюжет не отличается оригинальностью, герои одномерны, а главный злодей неубедителен. Но «На картах не значится» смотрится на едином дыхании, развлекает по полной и насыщен изобретательным экшеном, яркими сценами и удачными шутками. Подобного кино в последнее время нам всем не хватало.

    Анчартед: На картах не значится 4
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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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