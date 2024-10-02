Какие фильмы смотреть в октябре 2024? Мировые премьеры

На Западе октябрь — это месяц перед Хэллоуином, поэтому ужастики выходят косяком и до, и после 31 октября. Но главные премьеры этого месяца связаны с комиксами DC и Marvel и противоположны друг другу: одна претендует на искусство и премии, другая — на непритязательное развлечение и кошельки зрителей. А ещё в этом октябре на стримингах и в прокат выходит сразу несколько фестивальных инди-фильмов, которые попытаются завоевать зрителя не спецэффектами, а сюжетами и постановкой. На них стоит обратить внимание уже сейчас: такие картины нередко попадают в российский прокат через полгода-год.

Джокер: Безумие на двоих

Joker: Folie à Deux

Когда ? 4 октября 2024 в США.

Что ? Психологическая драма с элементами мюзикла, вдохновлённая комиксами DC. Продолжение «Джокера».

О чём ? Артур Флек, он же маньяк Джокер, уже два года сидит в психбольнице Аркхэм. Там он встречает другую пациентку, которая становится его возлюбленной и сообщницей, — Харли Квинн. Суд должен решить дальнейшую участь Артура и Харли, и они превращают заседание в театральное представление.

Чего ждём ? Уже ясно, что получился один из самых спорных и противоречивых фильмов года. Отзывы критиков на «Безумие на двоих» неоднозначные. Некоторые жалуются, что в фильме многовато судебных тяжб, а Леди Гаги в роли Харли Квинн слишком уж мало.

Впрочем, первый «Джокер» когда-то тоже получил противоречивые отзывы — это не помешало ему стать кассовым хитом, народным любимцем и фильмом года по версии «Мира фантастики». Так что с «Безумием на двоих» стоит хотя бы ознакомиться, если представится возможность.

Веном: Последний танец

Venom: The Last Dance

Когда ? 23 октября 2024 в США.

Что ? Супергеройский комедийный боевик по комиксам Marvel (но не из киновселенной Marvel). Третья часть серии «Веном».

О чём ? О суперантигерое Веноме, состоящем из простого журналиста Эдди Брока и собственно Венома: прожорливого космического симбиота с отдельным сознанием, который превращает Эдди в неуязвимую машину для убийства. До сих пор они использовали эту силу лишь против плохих парней, но теперь придётся постоять за себя. О существовании Венома прознали одновременно и армия США, и армия родной планеты Венома, так что вояки теперь гоняются за Эдди, а пришельцы — вторгаются на Землю.

Чего ждём ? Фильмы про Венома никогда не нравились киноманам и критикам, но собирали хорошую кассу благодаря юмору и игре Тома Харди. И если первый «Веном» выглядел просто устаревшим блокбастером с отдельными шутками, то ко второму создатели поняли, в чём их сила, и сделали очень комедийный боевик. Судя по трейлерам, такой останется и третья часть.

Два «Венома» — единственные успешные картины в «киновселенной Sony», собранной из фильмов о врагах Человека-паука. Все прочие («Морбиус», «Мадам Паутина») обернулись кассовыми провалами. Поэтому, хотя и название, и трейлер всячески настраивают на финал трилогии, нам трудно поверить, что этот танец действительно последний. Кто будет смотреть эту киновселенную без Тома Харди?

Жребий

Salem's Lot

Когда ? 3 октября 2024 на Max.

Что ? Мистические ужасы. Экранизация романа Стивена Кинга.

О чём ? О маленьком американском городке Джерусалемс-Лот (Иерусалимов Удел), где, как принято, черти водятся. Из-за нападений кровожадного вампира большинство жителей покинуло посёлок. Писатель Бен Мирс, выросший в Джерусалемс-Лоте, приезжает в городок, чтобы разобраться, что же там случилось.

Чего ждём ? Это уже третья экранизация романа «Жребий Салема», и, судя по отзывам, не лучшая. Фильм планировался для кинотеатров, а в итоге его сослали на стриминг Max. Поставил его Гари Доберман — опытный сценарист, но как режиссёр он прежде снял только фильм про куклу Аннабель, получивший средние оценки. Примерно так же критики оценивают и его экранизацию Кинга: не провал, но развлечение на разок для любителей легкомысленных ужастиков. Пишут, что сюжет по сравнению с книгой очень сильно сократили, вместо психологизма добавив много скримеров, крови и смешной беготни от вампира.

То, что внутри

It’s What’s Inside

Когда ? 4 октября 2024 на Netflix.

Что ? Фантастическая чёрная комедия.

О чём ? Про обмен телами. Группа друзей собралась потусить на мальчишнике своего товарища, и один из гостей предложил испытать новое изобретение. Как оказалось, приборчик устраивает насильственное переселение душ. Экспериментаторы оказались в чужих телах и не уверены, кто теперь перед ними и кому можно доверять.

Чего ждём ? То, что у критиков называют «indie darling», — малобюджетная картина режиссёра-дебютанта (Грег Жардин раньше снимал клипы и короткометражки), которая держится на сценарии и актёрской игре и за это очень нравится киноманам. В общем, типичное кино с фестиваля Sundance, где этот фильм показали, прежде чем его закупил Netflix. У «Того, что внутри» уже хорошие оценки (82% на «Томатах») — фильм хвалят за стильность и хитроумную постановку.

Всё будет иначе

Things Will Be Different

Когда ? 4 октября 2024 в США.

Что ? Хронофантастический триллер.

О чём ? Джозеф и Сидни, брат и сестра, — грабители. Провернув дело, они прячутся от полиции в тайном месте, которое находится… в другом времени. Дверь в старом доме ведёт в прошлое, где их никто не найдёт. Но на сей раз вернуться в своё время не получится: кто-то таинственный запер дверь и утверждает, что беглецам тут не место.

Чего ждём ? Ещё одно инди-кино, на сей раз с фестиваля South by Southwest, и тоже от режиссёра-новичка (зато Майкл Фелкер — опытный монтажёр). Критики хвалят фильм даже больше (89% на «Томатах»), особенно за напряжённый сюжет, и называют малобюджетным ответом «Доводу» Нолана и «Петле времени» Джонсона.

Времени в обрез

Time Cut

Когда ? 30 октября 2024 на Netflix.

Что ? Хронофантастический триллер-слэшер.

О чём ? Старшеклассница Люси находит у знакомого изобретателя настоящую машину времени и переносится в 2003 год. Дата выбрана не просто так: в 2003 году маньяк убил сестру Люси. Девушка намерена изменить прошлое и спасти её — но при этом рискует стереть из истории саму себя.

Чего ждём ? В отличие от инди-соседей по подборке, «Времени в обрез» не выходил на фестивалях, не попадался критикам, и даже нормального трейлера у него до сих пор нет. Имена создателей тоже мало о чём говорят: режиссёр Ханна Макферсон снимала только эпизоды сериалов, да и у молодых актёров за плечами только телероли второго плана. Однако судя по отрывкам, кадрам и каламбуру в названии, ждать нужно молодёжный слэшер, где юным героиням придётся не только исправлять континуум, но и бегать от маньяка-убийцы.

За гранью З/Л/А

V/H/S/Beyond

Когда ? 4 октября 2024 на Shudder.

Что ? Антология фантастических ужасов, часть серии «З/Л/О» (V/H/S).

О чём ? Шесть короткометражек в стиле «найденной плёнки», объединённых одной темой. На сей раз вместо полтергейстов источником ужасов служат НЛО, пришельцы, аномалии и прочие явления из условной НФ.

Чего ждём ? Продюсеры решили освежить серию «З/Л/О», отойдя от штампов, — и, судя по первым отзывам, у них получилось. Критики хвалят фильм за новизну, называют одной из лучших антологий в серии. А ещё — одной из самых кровавых: в отличие от «Ведьмы из Блэр» и ей подобных фильмов, «З/Л/О» не очень-то стремится выдержать стиль аутентичной найденной плёнки, а потому позволяет себе немало бодрого расчленения бензопилой.

Фрэнки Фрико

Frankie Freako

Когда ? 4 октября 2024 в США.

Что ? Чёрная комедия.

О чём ? Клерк-трудоголик Коннор решил расслабиться и позвонил по объявлению каких-то устроителей вечеринок. Приехали разноцветные маленькие гоблины во главе с Фрэнки Фрико, которые превратили жизнь Коннора и окружающих в ад.

Чего ждём ? Чёрную комедию, будто снятую в 1980-е или 1990-е, во времена «Гремлинов», «Чаки», «Зубастиков» и всяких там «Малышей из мусорного бачка». Куклы и практические спецэффекты выглядят так умилительно наивно и старомодно, что легко перепутать, какой сейчас год. Правда, «Фрэнки Фрико» — больше комедия, чем ужасы. Судя по трейлеру, гоблины людей не жрут заживо и не расчленяют, разве что бьют током и взрывают всё вокруг.

Снял фильм Стивен Костански, которого любители хорошего, годного треша должны помнить по фильмам «Псих-расчленитель» и «Мэнборг», выдержанным в том же духе «на коленке, но от души». Критики от такого ретро просто в восторге: у «Фрэнки» держится 100% одобрения на «Томатах».

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