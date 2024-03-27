Какие фильмы смотреть в октябре 2024 в кино? Битва русов с азиатами

В списке российских премьер этого месяца есть несколько фильмов, о которых мы уже писали — их анонсировали раньше, но не срослось. Это лишний раз напоминает: какую бы дату прокатчики ни объявляли, если у кино ещё нет русского трейлера, оно наверняка не выходит в ближайшее время! Кроме того, именно в октябре нас ждёт сразу несколько российских премьер в фантастическом или сказочном жанре. Причём в последнее время за них всё чаще берутся режиссёры, которых мы не привыкли видеть в фантастике. Конкуренцию им составят главные блокбастеры Китая и Индии, в зрелищности уже почти не уступающие голливудским.

Творение богов

Feng shen di yi bu: chao ge feng yun

Когда? 3 октября 2024.

Что? Китайское историческое фэнтези, уся. Экранизация романа XVI века.

О чём? Очень древний Китай, времена династии Шан. Царевич Инь Шоу заключает сделку с нечистой силой — лисицей-оборотнем, и с её помощью становится императором, погубив отца и брата. Нечестивый и жестокий правитель развязывает войны и навлекает на страну гнев богов. Чтобы покончить со смутой, небожители отправляют на Землю мощный волшебный свиток, который вручат герою, способному победить тирана.

Чего ждём? Знатоки китайского кино хорошо знакомы с жанром уся, где воины и воительницы в раззолоченных одеждах и с развевающимися волосами прыгают с крыши на крышу, звеня мечами и выполняя невозможные трюки. Но это не просто уся, а настоящий фэнтези-блокбастер с магией, богами и даже мелькнувшим в трейлере драконом. «Творение богов» основано на старинном сказочном романе Лу Сисина и Сюй Чжунлиня, на русском более известном как «Возвышение в ранг духов» и неоднократно экранизированном. Этот фильм тоже будет не последним — в оригинале у него есть подзаголовок «Царство бурь», и он должен стать первым в «Трилогии о богах».

Фильм вышел уже в 2023 году, и критики оценили его неоднозначно. За красоту и эпичность, конечно, хвалят, но поговаривают, что первая часть перегружена экспозицией и избытком сюжетных линий, развитие которых оставили на следующий фильм.

Пришелец

Когда? 24 октября 2024.

Что? Русская фантастическая драма. Не путать с тем «Пришельцем» 2018 года, который «русский „Марсианин“» — увы, оригинальные названия в нашем кино не в чести.

О чём? В уральской деревне живёт глуховатый «юродивый» Лёша. Он построил из мусора целую башню для связи с инопланетными цивилизациями и теперь ловит радиосигналы да рисует круги на полях. Все считают его сумасшедшим. Но однажды на его сигнал действительно откликается девочка с неземными глазами.

Чего ждём? Фестивальное кино, которое уже побывало на ММКФ и номинировалось на «Золотого святого Георгия», но выходит в прокат только сейчас. Снял «Пришельца» Иван Соснин, молодой режиссёр, на счету которого в основном трагикомедии про чудаков и семейные трудности. К фантастике он обращается впервые, так что и от фильма ждём, скорее, человеческой драмы с почти нулевым бюджетом, но трогательной и философской историей не про пришельцев, а про чудеса. Критикам, видевшим фильм на фестивале, он вполне понравился именно в таком качестве.

Василиса и хранители времени

Когда? 3 октября 2024.

Что? Русское семейное фэнтези.

О чём? В нашем мире тайно обитают маги — «хранители времени». Среди них — сосланный на Землю дедушка Николай. Когда-то у него была внучка Даша, но её магическая сила вышла из-под контроля, и деду пришлось заточить её в хрустальном шаре. Спустя столетие Даша выбирается на волю взрослой женщиной и хочет завладеть магией новой дедушкиной внучки, девочки Василисы.

Чего ждём? Типичный «новый русский блокбастер»: много дорогой графики, эпичности, пафоса, спасения мира и обязательный Сергей Гармаш. При этом — довольно простой и стандартный сюжет, как будто собранный из элементов «Холодного сердца», «Ночного дозора» и других известных фэнтези-фильмов. Необычно лишь имя режиссёра: это, как ни странно, опытный Павел Лунгин, обычно снимавший реалистические трагикомедии («Такси-блюз», «Всё наоборот»). Такой фильм вряд ли станет событием, как не стали «Тёмный мир» и «Дед Мороз. Битва магов», но развлечь семью на вечер наверняка сможет.

Формула воды

Когда? 3 октября 2024.

Что? Русский НФ-мультфильм.

О чём? На морской планете Эрея живут голубые гуманоиды, а пресная вода тут — величайшая ценность. Земная девушка Дана пытается сбежать с планеты, «зайцем» пробравшись на корабль фокусника. Но за ней охотятся космические пираты — они уверены, что Дана украла ключ к источнику чистой воды.

Чего ждём? Компьютерный мультфильм, сюжетными элементами напоминающий то «Стражей галактики», то «Планету сокровищ», то «Бордерлендс». Подробнее о «Формуле воды» нам недавно рассказывал её продюсер:

Читайте также «Вода — это жизнь»: интервью с Сергеем Демчевым, продюсером «Формулы воды» Марина Беляева 16.09.2024 618 О грядущей картине, девочках-подростках в кино и сложностях анимирования воды.

Огниво

Когда? 24 октября 2024.

Что? Русская сказка. Не экранизация «Огнива» Андерсена.

О чём? Русский солдат Иван раздобыл волшебное огниво. Только в нём живут не гигантские собаки, а девушка, которую заколдовал злой чародей Лиходей. Чтобы помочь новой подруге расколдоваться, солдат отправляется в путешествие. Верхом на механическом коне и воздушном шаре!

Чего ждём? «Огниво» выглядит как ещё одна «новая русская сказка» вроде «Конька-горбунка» или ремейков «Бременских музыкантов» и «Летучего корабля». Яркие цвета, гэги, глуповатое поведение персонажей, эксцентричная игра актёров — все приметы налицо.

Только на сей раз никто не скажет, что «оригинал лучше». Выдающейся русской экранизации у «Огнива» нет, а сама эта сказка по нынешним временам — кровавая жесть про социопата-убийцу, дословную адаптацию которой уж точно никто не захотел бы смотреть. Поэтому от Андерсена оставили только само огниво да профессию главного героя, сделав его стопроцентно положительным.

Встретимся вчера

Когда? 24 октября 2024.

Что? Русская хронофантастическая комедия.

О чём? Супруги Анна и Сергей собираются разводиться. Но в тот день, когда парочка должна была отнести документы в ЗАГС, она попадает в пространственно-временную аномалию. Сперва все выходы из квартиры закольцовываются, и при попытке выйти герои входят обратно. Потом начинаются странности и со временем, которое в заколдованной квартире течёт иначе. Затем — благодаря изменениям в прошлом меняется и настоящее… Супруги заперты вдвоём и выясняют отношения, одновременно пытаясь понять странные принципы работы аномалии.

Чего ждём? Идея «Дня сурка» в пространстве сама по себе любопытная — в русском кино её воплотили в куда более мистическом фильме «Лестница». Но Александр Богуславский («За гранью реальности», «Эбигейл»), похоже, снял не философскую трагикомедию, а фильм про чистое дуракаваляние, где герои кричат, ругаются, пьют и устраивают вечеринки. Трейлер толсто намекает на мораль «стерпится-слюбится», и неожиданным поворотом будет, если отказ супругов от развода НЕ окажется условием выхода из пространственно-временной петли.

Шамбала. Конец времён

Kalki 2898-AD

Когда? 31 октября 2024.

Что? НФ-эпос, вдохновлённый индийской мифологией.

О чём? 2898 год. После великой войны, несмотря на технический прогресс, мир скатился в постапокалипсис — или, точнее, в Кали-югу, век катастроф в индуизме. Землёй правит тиран Яскин, живущий в райском городе Каси, а остальная планета прозябает в нищете. Согласно пророчеству, покончить с этим должен будет Калки, новое воплощение доброго бога Вишну. Но он пока что нерождённый младенец, а за его беременной матерью Сумати, сбежавшей из лаборатории, идёт охота. Злодеи нанимают для этого самовлюблённого, дерзкого и чертовски обаятельного охотника за головами Бхайраву, но тот не уверен, какую сторону выбрать.

Чего ждём? Индийское кино! Оно в последние годы на подъёме и радует качеством картинки, безумными трюками и нестандартностью — в особенности «Толливуд», кинематограф на языке телугу. Кто смотрел «Бахубали» и «Р.Р.Р.», тот понимает. Кстати, в роли Бхайравы — тот самый Прабхас, сыгравший Бахубали.

«Калки» — самый дорогой фильм в истории Индии, и каждая рупия видна в трейлерах. Судя по ним, смотрится кино не беднее голливудского блокбастера: красивый мир в едином стиле, трюки, графика, зрелищность. Единственное, что в трейлере настораживает, — вторичность, для Толливуда, казалось бы, не характерная: многие образы уж очень отдают то «Дюной», то «Звёздными войнами».

Мы уже писали про этот фильм — он должен был выйти в нашей стране аж в июне, но в последний момент пропал из графика премьер. За эти месяцы он обзавёлся русским трейлером и прокатным названием (как всегда, совершенно не похожим на оригинальное, впрочем, город Шамбала в фильме действительно есть). Так что на сей раз в его выходе мы уверены. Почти.

Мой сосед — пришелец

Ayalaan

Когда? 17 октября 2024.

Что? Индийская фантастическая комедия.

О чём? Жил-был Тамил (это имя, а не национальность) — очень добрый и «зелёный» парень, друг всему живому. Однажды неподалёку от его фермы приземлился инопланетный корабль, а из него вылез буквально зелёный парень — смешной головастый пришелец. Вдвоём герои попытаются спасти нашу планету от неэтичного учёного, который хочет использовать инопланетные технологии, не разобравшись в них.

Чего ждём? «Вы же обычно в Америку вторгаетесь?» — восклицает Тамил, чем задаёт тон всему трейлеру. Задумка напоминает фильм «Пол: Секретный материальчик», но с индийским национальным колоритом. Судя по ролику, фильм будет типичным для Болливуда смешением всех жанров сразу: это не только комедия о том, как простые индусы реагируют на мультяшного человечка, но и фантастический боевик, и, конечно, мюзикл с песнями и танцами.

Кот-призрак Андзу

Bakeneko Anzu-chan

Когда? 3 октября 2024.

Что? Низкое фэнтези, аниме. Экранизация манги Такаси Имасиро.

О чём? После смерти мамы папа увозит девочку Карин в японскую деревню к дедушке. А дедушка этот заправляет синтоистским храмом, общается с духами, и у него дома вполне открыто живёт Андзу — дух в виде здоровенного, наглого и говорящего рыжего кота, который ведёт себя как человек. Забирать дочку папа почему-то не торопится, и она сама отправляется на его поиски в Токио — вместе с котом. А заодно ей выпадает шанс попасть в мир духов и встретиться с покойной мамой.

Чего ждём? «Городские подростки встречают духов в деревне» — это в аниме практически отдельный жанр. Даже без всякого Миядзаки сразу вспоминаются «Тетрадь дружбы Нацумэ» или «Письмо для Момо». «Андзу» от них отличает, во-первых, пошловатый юморок (кот беззастенчиво отливает и пускает газы в кадре), а во-вторых — необычный визуальный стиль с использованием ротоскопии (т. е. обрисовки живых актёров) и совершенно без полутеней. Те, кто уже успел оценить фильм, хвалят его за визуал и атмосферу, но отмечают, что сюжет очень неровный.

Робин Гуд и хранители леса

Robin and the Hoods

Когда? 17 октября 2024.

Что? Детское кино про фантазии.

О чём? Робин — американская девочка. Они с друзьями очень любят играть в рыцарей и разбойников Робина Гуда и стрелять из луков с присосками. Но их любимый «Шервудский лес» — старый парк — собираются спилить и застроить злобные капиталисты. Хорошо вооружённые дети этого не потерпят.

Чего ждём? Своего рода «Мост в Терабитию» про целую компанию фантазёров, чьи воображаемые приключения визуализируются прямо на экране. Ничего особенно нового (и минимум фантастики), но, судя по трейлеру, это кино из тех, что учат детей дружбе, защите природы и всему хорошему.

Ужасающий 3

Terrifier 3

Когда? 10 октября 2024.

Что? Ужасы, слэшер.

О чём? О демоническом клоуне Арте, который в очередной раз вернулся: теперь на Рождество и в костюме Санта-Клауса. Правда, из подарков у него — удар бензопилой, удар топором или что-нибудь ещё похуже.

https://www.youtube.com/watch?v=UnuS4-te4Nc

Чего ждём? Редкий случай: франшизный ужастик очень нравится критикам! У «Ужасающего 3» фантастические 92% одобрения на Rotten Tomatoes — пишут, что это лучший фильм серии. Стоит сразу уточнить, что хвалят фильм за изобретательное ультранасилие, убедительные практические спецэффекты, горы трупов, моря крови и чёрный юмор. То есть он нацелен на конкретную аудиторию — любителей кровавых слэшеров, и ей гарантированно понравится.

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