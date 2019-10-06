«Джокер»: отличия фильма от сценария

Честно говоря, изначально я не планировал делать пост-сравнение «Джокера» и его сценария. Да, после просмотра оказалось, что фильм все же претерпел некоторые изменения по сравнению с бумажной версией. Просто, на мой взгляд, они не сильно сказываются на общем восприятии картины. Но после всяких «Рэмбо» и «К звездам» для разнообразия мне захотелось написать и про хорошее кино.

А «Джокер» это, безусловно, хорошее кино. Хоакин Феникс прекрасно справился с весьма непростой задачей и создал собственный образ сумасшедшего клоуна. Картина умело срежиссирована, у нее отличная упадническая атмосфера и, что важно лично для меня, это полностью самодостаточный фильм, который отлично существует сам по себе и которому не нужны сиквелы, приквелы и всякие расширенные вселенной. А это именно то, чего мне особенно не хватает в современном кинематографе — картины, создатели которых просто рассказывают интересную историю, не откладывая ничего на потом.

Как я уже когда-то говорил, если взять «Джокера» и заменить имена героев и название города — то общая суть от этого не сильно изменится. Фильм останется примерно таким же. И это, кстати, вызывает у меня определенную грусть. Раньше студии без труда финансировали картины среднего звена (т. е. занимающие промежуточное положение между низкобюджетным кино и блокбастерами), из которого вышло множество моих любимых лент. Но на данный момент этот сегмент почти умер. Чтобы сделать сейчас картину со средним бюджетом нужно или входить в узкую когорту режиссеров, чьи фамилии стали коммерческими брэндами, или же привязать ее к какой-то известной франшизе что мы и наблюдаем в данном случае.

Но оставим лирику и перейдем к конкретике. При чтении сценария наибольшие опасения у меня вызвали бесконечные сцены унижения героя — я боялся, что создатели могут перегнуть с ними палку. Но в картине эти моменты поданы сбалансированнее, чем в скрипте, плюс пара небольших эпизодов была вырезаны. Также в целом я бы сказал, что сценарий был более размеренным, нежели итоговый фильм. Если сравнить текст и кино, то нетрудно заметить что кое-какие диалоги и небольшие моменты были сокращены или переделаны для ускорения темпа повествования.

Если же говорить про конкретные детали, то одно из наиболее заметных отличий связано с соседкой Артура, Софи (персонаж Зази Битц). В фильме у нее и главного героя начинают развиваться отношения, пока не следует твист. Оказывается, все показанное было лишь в голове у Артура, в то время как в реальности Софи едва знает его.

В сценарии же Софи действительно была знакома с Артуром. Герой следил за ней до банка, после чего заходил внутрь и разговаривал. Софи на самом деле посещала выступление Артура в клубе и потом они обсуждали убийства в метро. Но ближе к концу скрипта Артур бесцеремонно врывался к Софи в квартиру и узнавал, что у нее есть бойфренд. Разумеется, она никогда не рассматривала их встречи с точки зрения каких-то отношений. Софи приняла приглашение Артура поскольку ей было его жаль.

На мой взгляд, это изменение вышло вполне удачным. Оно показывает, что главный герой, мягко говоря, не является надежным рассказчиком и все, что мы видим на экране, может абсолютно не соответствовать действительности (что особенно сказывается на восприятии финала).

Что касается остальных отличий, то они разбросаны по всему скрипту. Так что думаю мне проще подать их в виде вот такого списка:

В сценарии не было сцены, где Артур воображает свой визит на телешоу Мюррея Франклина.

После убийств в метро, Артур заходил в уборную, после чего пытался застрелиться — но оказывалось, что он расстрелял все патроны. В фильме же Артур исполняет… я не знаю, как это точно назвать. Танец? Но в любом случае, он не пытается убить себя.

В сценарии убийство Пенни оставалось за кадром. Также присутствовал эпизод ее похорон, во время которого Артура снова навещала полиция.

В целом, после убийств в метро, экранный Артур ведет себя увереннее, чем в сценарии и куда больше наслаждается процессом трансформации в Джокера.

У Артура был кот. Но в конце выяснялось, что он существовал исключительно в его голове.

В фильме также есть пара мелких забавных визуальных деталей, из разряда тех, что добавляют уже в процессе съемок. Например, пробегающая на заднем плане суперкрыса, или высовывающаяся из-за кулисы рука ассистента телешоу, убирающая окурок Артура.

Ну и наконец, финал. Концовка сценария несколько отличалась от того, что нам показали в фильме. В скрипте, после аварии Джокер выбирался из полицейской машины, а затем осколком стекла разрезал себе щеки, формируя знаменитую улыбку. После этого действие сразу переносилось в больницу Аркхэм. Джокер с заштопанными ранами разговаривал с врачом. Доктор просила Джокера показать новый журнал, куда тот по его словам записал все пережитые события. Но выяснялось, что журнал пуст. Джокер начинал улыбаться, после чего происходила резкая смена кадра. Нам показывали Джокера, танцующего в коридоре психушки под песню Синатры.

Финал фильма же вышел более неопределенным. Мы видим, что Джокера освобождает толпа поклонников, после чего он танцует перед ними. Вот только, происходит ли все это на самом деле? Или же Джокер воображает собственный успех, подобно тому, как выдумал отношения с Софией и аплодисменты публики во время выступление в клубе?

Следующая сцена не слишком помогает ответить на этот вопрос. Как и в сценарии, Джокер говорит с врачом. После этого нам показывают, что он выходит из комнаты, оставляя за собой кровавый след, а затем начинает убегать от санитаров. Опять же, реальность показанных событий вызывает вопросы. Если Джокер убил шесть человек и спровоцировал массовые беспорядки по всему городу, кажется крайне сомнительным, что его вот так оставили бы в одном помещении с врачом без охраны. Так что, кто знает, возможно финальная сцена происходит исключительно в голове героя? А может и вообще все события фильма? Ведь помещение, в котором Джокер разговаривает с врачом, выглядит подозрительно похоже на помещение, которое он представлял, читая медицинское досье Пенни.

Повторюсь, что в любом случае все эти изменения, как мне кажется, не сильно сказались на общем восприятии истории. Тодд Филлипс снял именно то, что и планировал.При этом скажу честно, что я не разделяю мнений, что «Джокер» это прямо какая-то революция в жанре кинокомиксов. Хотя бы потому, что это собственно говоря и не кинокомикс. Это просто хорошая драма с примесью триллера, которая называется «Джокером», но в принципе могла бы так и не называться. И его успех вряд ли приведет к тому, что Голливуд вдруг остановит конвейер однотипной супергероики. Но, если «Джокер» напомнит студиям, что иногда можно сделать шаг в сторону и снять что-то, что выходит за устоявшиеся границы зоны комфорта — я точно не буду против.