«Джокер: Безумие на двоих» — это экранизация комментариев к «Джокеру» в интернете

Убийца Артур Флек больше не смеётся невпопад. Он сидит в психиатрической лечебнице, дожидаясь суда, где решат: посадить его на электрический стул за серию убийств или отправить на лечение. Но в психушке он встречает пациентку Ли, которая любит и понимает его, похожа на него и восхищается им. И хочет вновь увидеть в нём знаменитого злодея Джокера.

Жанр : тюремная драма, мюзикл Режиссёр : Тодд Филлипс В ролях : Хоакин Феникс, Леди Гага и др. Похоже на : «Зелёная миля», «Полёт над гнездом кукушки», «Бойцовский клуб» Встать, суд идёт! Рассматривается дело «Тодд Филлипс против собственного фильма „Джокер“».



Напомним уважаемому суду: обвиняемый был снят как подражание криминальным драмам Мартина Скорсезе , а стал кассовым хитом, лауреатом «Оскара», фильмом года по версии «Мира фантастики» и просто народным кино. А его главный герой Артур Флек превратился в символ бунта против общества, в Тайлера Дёрдена своей эпохи. Мистер Филлипс и его соавтор мистер Сильвер берутся доказать, что образ Флека поняли неправильно, и развенчать антигеройскую романтику вокруг него.

«Вы понаблюдали за ним меньше двух часов и утверждаете, что всё знаете о нём?» — адвокат — психиатру

«Безумие на двоих» — это один долгий суд над Джокером… и «Джокером». Фильм почти наполовину состоит из заседаний, где психиатр, юристы и свидетели обсуждают события первой части. И проговаривают, кажется, все темы и мнения о них, которые всплывали за эти пять лет. Виноват Артур, или он жертва системы? Вменяем ли он? Существует ли Джокер как отдельная личность?

Похоже, Филлипс устал от всех этих трактовок и захотел дать однозначную авторскую версию. Но вместо того, чтобы комментировать посты в интернете, он снял об этом целый фильм, поместив в него точки зрения комментаторов, и самим сюжетом высказался в ответ.

Судью играет Билл Смитрович, но невозможно не заметить, как он тут похож на Скорсезе. Как будто Филлипс усадил любимого режиссёра судить своё творение.

Первый «Джокер» выглядел как история становления суперзлодея, от твари дрожащей до великого и ужасного. Во втором оказывается, что никакого становления не произошло. Главный антигерой (в исполнении как всегда до жути убедительного Хоакина Феникса) весь фильм так и мечется, снова выбирая, кто он: раскаивающийся Артур или жестокий, но крутой Джокер.

Джокером его хочет видеть новая возлюбленная, Ли (очень вольная вариация Харли Квинн в исполнении Леди Гаги). Джокера требует толпа фанатов-анархистов. Джокер нравится сокамерникам. Артур же не нужен, кажется, никому. Разве что адвокат почти по-матерински заботится именно о нём и пытается всем доказать, что Флек невменяем и нуждается в лечении.

«Помни: ты не Джокер. Ты Артур Флек!» — адвокат

Идея сделать фильм мюзиклом родилась из мечты Феникса выступать на Бродвее

Безумен ли он, господа присяжные? Технически, да. В фильме полно сцен, которые явно происходят только в голове Артура. Уже начало, когда зонты в руках охранников из чёрных вдруг становятся цветов грима Джокера, настраивает воспринимать не всё показанное как реальность. И, начиная с мультяшного пролога, каждые минут 20 тюремно-судебная драма вдруг превращается в мюзикл. Фильм прерывается на музыкальный номер с Артуром и/или Ли, символически комментирующий то, что происходит по сюжету. Все песни взяты из старых голливудских мюзиклов, но подобраны так, чтобы их слова приобретали в контексте новый смысл.

«Я всегда ненавидел это искусственное деление на драму и мюзикл… Всё это — представление!» — из фильма «Театральный фургон», который герои смотрят

Поёт Феникс так себе — но, видимо, намеренно; ведь это должно быть пение не профессионального артиста, а клоуна-неудачника. А голос Ли, что интересно, зависит от сцены: Леди Гага тоже похрипывает, когда всё происходит на самом деле, но даёт себе волю в мюзикловых номерах из воображения Артура.

Видений и фантазий в фильме столько, что в какой-то момент начинаешь сомневаться: а Ли-то Артуру не приглючилась ли, как роман с мулаткой в прошлом фильме? К счастью, до такого банального трюка Филлипс опускаться не стал. С Ли и правда связан неожиданный поворот, но совсем другой, который мы в интересах общества не будем спойлерить на этом заседании. Оно всё-таки не закрытое.

По сюжету, фильм «Джокер» существует в мире самого «Джокера». Ли его большая поклонница и, по сути, влюблена в героя фильма, а не в реального Артура

Не будет спойлером сказать, что Ли сильно отличается от привычных образов Харли Квинн . Она не наивная барышня, влюбившаяся в хулигана. Она главная в их с Артуром паре, она вдохновляет его, помыкает им, соблазняет. Она хочет, чтобы он снова ударился во все тяжкие. Ли — персонификация тех фанатов, которые увидели в Артуре себя или своего кумира, тех, кто оправдывал его и перекладывал ответственность на жертв. Именно им, господа присяжные, фильм предъявляет главное обвинение.

Эти люди не только персонажи фильма, размахивающие плакатами в поддержку Флека. Они реальны. Я и сам могу засвидетельствовать, что не раз видел в интернете мнения, будто убитый Артуром ведущий «сам виноват» и «напрашивался». Что мать, коллега, Томас Уэйн и все, кто хоть словом обидел бедняжку Джокера, «заслужили» смерть. И вообще, виновата буржуазная система, которую наш герой, наш Тайлер, наш V-Вендетта, так лихо раздразнил, бросив ей вызов.

Прокурора зовут Харви Дент, но никаких намёков на Двуликого нет. Его имя лишь отсылка, такая же, как прозвучавшая мельком фамилия Миллиган (в честь реального преступника с множественной личностью)

вырывается и удирает от своих раскрашенных поклонников, возомнивших, что он возглавит их дестрой , пожалуй, кратко выражает всю суть. Именно великого и ужасного Джокера сиквел развенчивает в первую очередь. В нём есть всего одна сцена (пожалуй, одна из лучших!), где Артур пытается отыгрывать именно настоящего, комиксного Джокера — циничного остряка с интонациями Марка Хэмилла, вертевшего общество на красном носу. Фанаты и зэки ликуют, но Флек недолго вытягивает эту роль. В нём, сорвавшемся маменькином сынке, нет и никогда не было ничего от дерзкого низвергателя устоев. И сцена, когда Артур буквально, пожалуй, кратко выражает всю суть.

Но и «настоящего» Артура фильм показывает как человека жалкого, не готового брать на себя ответственность, ищущего оправдания. Нам дают понять, что это не вторая личность перехватывала контроль над безобидным мальчиком. Нет, вся его жизнь душевнобольного неудачника постепенно вела к тому, что рано или поздно он сорвётся.

Для фильма, претендующего на некоторый реализм, в «Безумии на двоих» много странностей. Например, кто позволил обвиняемому, которому грозит электрический стул, сидеть просто за столом, в сантиметрах от публики, и даже гулять по залу суда?

Стороне защиты нечего возразить обвинениям мистера Филлипса. Вместо этого заметим, господа присяжные, что само дело лишено смысла. Давайте признаем: идя на продолжение «Джокера», люди рассчитывали на ещё один фильм уровня «Джокера». А получили необязательное послесловие с резкой отповедью тем, кто неправильно понял первую часть.

Ваша честь, позвольте на минуту оторваться от обсуждения этого глубокого замысла и оценить «Безумие на двоих» просто как кино. И получится, что кино это неровное и затянутое, оно очень медленно запрягает и более-менее раскачивается лишь ко второму часу. В нём куда меньше напряжения и драматизма, чем в первом фильме. Сюжет постоянно прерывается на красивые, но однообразные песни, часть которых ещё и повторяют раза три. Как будто создатели показали «фак» не только части фанатов, но и студии, пожелавшей сделать из авторского фильма франшизу.

Да, Феникс великолепно играет — но играет кого? Молчаливое ничтожество, которое, вот ирония, становится интересно лишь в те моменты, когда пытается изображать из себя суперзлодея. За «настоящим» же Флеком скучно наблюдать, он вызывает только презрительную жалость, когда его в очередной раз унижают. Порой кажется, будто фильм стыдит нас за то, что нам не интересен Артур как личность, что мы, как злобный токсик, ждали развлечений с Джокером. Но ведь Флек это вымышленный персонаж! Почему зрители должны уважать его унылую личность, а не хотеть видеть кого-то яркого и безумного?

«Джокера никогда и не было». — Артур Флек

«Токсичная фанатка» Ли символически подрисовывает Артуру улыбку Джокера и наносит грим, чтобы «увидеть его настоящего». Но настоящий он вовсе не такой! Он... никакой

Нельзя представить «Бойцовский клуб» без Тайлера, а «Полёт над гнездом кукушки» без ироничного засранца Макмёрфи. И тем более — «Джокера» без Джокера. Вот почему, ваша честь, публика любит его, а не Артура. Не потому, что мы все — анархисты, мечтающие систему шатать, а потому, что кино с этим персонажем смотреть интересно. That’s Entertainment, как нам спели раз пятнадцать за фильм. И финальная сцена, где, похоже, на смену Флеку приходит новый «Джокер», который, чем чёрт не шутит, перейдёт и во вселенную нового «Бэтмена» , напоминает, что уж кого-кого, а Джокера в кино мы увидим ещё не раз.

Странное послесловие к «Джокеру», лишённое самостоятельной ценности, но смелое как комментарий творца к своему творению. Первый фильм хитростью заставил гиковскую публику полюбить серьёзную драму, назвав героя Джокером. Второй признаёт: Артур Флек настоящим Джокером не был. А в качестве Артура он никому не нужен. Глубоко копнул! Внушает! Но мы, господа присяжные, надеялись ещё и интересное кино посмотреть. Стоило ли снимать фильм на два с лишним часа, только чтобы показать зрителям фигу? Выносите свой вердикт.

А первая часть нам нравилась больше: «Джокер» — человек, который не смеется Игорь Хованский 27.09.2019 25460 Не просто предыстория суперзлодея, а тяжёлая драма о противостоянии маленького человека и больного общества.

На чём основан «Джокер»: похожие истории и источники вдохновения Александр Гагинский 11.10.2019 26163 Из одних фильмов и комиксов он заимствует атмосферу, из других — идеи, а с третьими затевает спор. Ищем эти источники — опираясь на слова создателей и собственные выводы.

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