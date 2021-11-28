Сериал «Аркейн» — событие, которое стоит видеть. Наш обзор

Город прогресса Пилтовер стоит на пороге великого открытия. Джейс Талис вот-вот получит способ управлять магией с помощью техники. Для этого он добыл особые энергетические кристаллы. В то же время по другую сторону реки, в задымлённых трущобах Зауна, осиротевшие сёстры Вай и Паудер прикладывают все усилия, чтобы выжить. В ходе одной из вылазок они похищают кристаллы и даже не представляют, что из-за этого на них обратит внимание не только местная полиция, но и безжалостный преступник, желающий во что бы то ни стало объединить нижний город и диктовать условия зазнавшимся богатеям.

Жанр: технофэнтези

Актёры озвучивания: Хейли Стейнфилд, Элла Пернелл, Кевин Алехандро, Гарри Ллойд и другие

Продолжительность: 9 эпизодов по 40 минут

Премьера: 7 ноября, Netflix

Похоже на: «Человек-паук: Через вселенные» • «Любовь, смерть и роботы» • «Dishonored»

Последние несколько недель вы не могли не слышать про «Аркейн» — мультсериал по вселенной MOBA-игры League of Legends был везде. В отличие от скромной «Игры в кальмара», набравшей популярность за счёт сарафанного радио, рекламная кампания «Аркейна» была просто закидана деньгами: ролик на Бурдж-Халифа, огромные постеры в городах по всему миру, специальные выставки и премьера с голливудским размахом. После выхода первых трёх эпизодов в ход пошли многочисленные обсуждения сериала, его графики, сюжета и отсылок. Даже мы в «Мире фантастики» выпустили уже несколько материалов.

Неудивительно, что у многих могло случиться отторжение с мыслью: «Какой-то мультик по компьютерной игре, ещё и так сильно пиарят — явно ничего хорошего!» Сюда же можно прибавить скепсис, связанный с проклятием игровых экранизаций и недавним мультсериалом «DOTA: Кровь дракона» — красивым, но довольно проходным фансервисным продуктом. И всё же — это тот редкий случай, когда агрессивная реклама досталась, без прикрас, очень хорошему проекту, который стоит оценить всем — даже тем, кто максимально далёк от игр.

20 ноября на Netflix вышли заключительные три эпизода первого сезона. Оценки — 100% от критиков и 98% от зрителей на Rotten Tomatoes, 12-е место на IMDB в топ-250 телесериалов и 4-е на Кинопоиске. Мы посмотрели «Аркейн» (уже несколько раз) и с уверенностью можем сказать, что это пример отличной адаптации игры и даже, пожалуй, один из лучших фэнтези-мультсериалов последних лет.

Ожившее технофэнтези

Французская анимационная студия Fortiche сотрудничает с разработчиками League of Legends ещё с 2013 года. Их первым совместным проектом был музыкальный клип «Get Jinxed!» про нового персонажа игры — безумную девушку Джинкс, взрывающую целый город веселья ради. Впечатлённые проделанной работой, сотрудники Riot Games, словно фанаты с горящими глазами, задались вопросом: «А нельзя ли превратить эти три минуты в полноценную историю?» Так родилась идея сериала, производство которого заняло шесть лет. Результат мы видим невооружённым глазом — «Аркейн» потрясающе красив.

Если вам понравились недавние хиты «Любовь, смерть и роботы» или «Человек-паук: через вселенные», то просто умножьте эффект от них до шести часов визуального наслаждения. Как и в приключениях Майлза Моралеса, «Аркейн» на полную использует сочетание трёхмерной графики и двухмерного рисунка, но сплетает их куда теснее — зачастую ты даже забываешь, что перед тобой компьютерные модели. Практически любой стоп-кадр можно забрать на заставку рабочего стола. Получившийся живописный стиль во многом напоминает готический тесла-панк игры Dishonored (разрабатывала которую студия Arkane, такое вот совпадение).

Авторы вдохнули жизнь в два ярких научных города мира Рунтерры. Вот верхний Пилтовер: строгая геометрия ар-деко, богатые интерьеры, залитые светом улочки и повсеместное использование шестерёнок (даже в одежде). С ним контрастирует нижний Заун: изгибы ар-нуво, зеленоватое свечение токсичных отходов, дикие неоновые вывески и жутковатые протезы чуть ли не у каждого жителя. Единожды взглянув на общие планы городов-близнецов, уже чувствуешь огромную разницу между ними.

Уникальный стиль «Аркейна» дополнен первоклассной анимацией. Мельчайшие движения глаз героев, их ужимки, микромимика — качество проработки поражает. Плавность персонажей вместе со спецэффектами в более низкой частоте создают удивительный баланс между кинематографичностью и мультипликацией, напоминающий о лучших работах старого «Диснея». Особенно впечатляет визуализация местной рунической магии и разнообразных механизмов. Взгляните на хекстек рукавицы Вай в последних эпизодах — каждая деталь постоянно в движении, из них вырывается пар, буквально ощущаешь напряжение, нарастающее в перчатках перед ударом.

Но больше всего привлекает внимание в сериале его композиция. Видно, что авторы вдохновлялись не западной анимацией и даже не аниме, но большим кино. Ощущение присутствия создаётся с помощью эффекта виртуальной камеры — её шатает, трясёт, расфокусировывает, будто сцену действительно снимает оператор. На экране постоянно видна динамика — камера то совершает пролёты, то приклеивается к персонажу. Статичные кадры зачастую используются для усиления сцены. «Аркейн» не стесняется заигрывать с освещением — настроение здесь может задать и свет из забрызганного кровью окна, и яркие неоновые цвета, сопровождающие героиню. При этом аниматоры не застревают в одном формате и каждый раз придумывают новый способ построения сцены.

У каждого кадра есть смысл. Изобретательный визуальный язык сериала со множеством киношных приемов либо двигает историю вперёд, либо работает на глубину персонажей, а чаще всего и то, и другое. При этом «Аркейн» не позволяет себе проронить почти ни одной лишней фразы — если что-то можно показать, он так и делает. Так, интерьер квартиры Джейса многое рассказывает о нём, когда сам герой ещё даже не появился на экране. Воспроизведение картины преступления без каких-либо пояснений демонстрирует незаурядные детективные способности Кейтлин. А изменение характера Джинкс и её сумасшествие во втором акте восхитительно передаётся через жуткие нацарапанные на экране образы и плёночное искажение изображения. Даже отношения жителей Зауна и Пилтовера легко выражаются в детской песенке в самой первой сцене.

Именно поэтому «Аркейн» так увлекательно смотреть. Авторы филигранно подбирают тональность что для будничных диалогов, что для сильных драматических моментов. А с экшен-сценами и вовсе происходит нечто невероятное. Акробатика банды Поджигателей, боксёрские стойки и чёткие выпады Вай или резкие переходы взбешённой Джинкс — аниматоры сделали каждую сцену поистине уникальной, со своим темпом и характером.

Немалая заслуга во всём этом и у взрывного саундтрека. Riot Games давно известны как большие меломаны, и неудивительно, что «Аркейн» доверху наполнен оригинальными композициями исполнителей со всего мира. И музыка потрясающе сочетается с происходящим на экране. В половине случаев кажется, что для сцены сначала записали трек, а только потом её анимировали. Если заводные Bones UK отлично передают полную адреналина атмосферу ночного клуба в Зауне, то меланхоличный Стинг в финале просто разбивает тебе сердце.

Нельзя не похвалить и актеров озвучки. Голоса Хейли Стейнфилд и Эллы Пернелл — неотъемлемая часть образов Вай и Джинкс, а Джейсон Спайсэк в роли Силко буквально пробирает до мурашек.

Стиль и постановка «Аркейна» уже выделяют его на фоне множества других анимационных работ. Но без крепкой истории за всей этой красотой сериал так и остался бы простым (хоть и приятным) подарком для фанатов.

История, доступная каждому

При написании сценария у авторов «Аркейна» было такое же преимущество, как и у «Крови дракона». Что League of Legends, что Dota 2 — соревновательные онлайн-игры без чёткого сюжета, так что у создателей в какой-то степени развязаны руки в придумывании оригинальной истории. Отбросьте повторяющийся геймплей, и останутся только многочисленные персонажи и объединяющий их лор, зачастую связанный с играми только через способности и фразы героев. Но в отличие от конкурента, у «Лиги Легенд» куда более прописанная вселенная. Есть даже официальный сайт, где можно почитать про разные регионы, страны и события, связывающие персонажей.

Поэтому перед сериалом стояла более сложная задача: не только рассказать с нуля историю и познакомить нового зрителя с миром Рунтерры (благодаря чему знать хоть что-то про «Лигу» для просмотра не нужно), но и не переврать уже знакомые игрокам образы. И если Хеймердингер до сериала был слабо прописан, и с ним можно было сделать практически что угодно, то Джинкс — одна из популярнейших персон в игре, и с её яркой индивидуальностью нужно было обойтись осторожно. Получилось ли всё это у «Аркейна»? Ещё как!

Сериал разделён на три акта (по три серии каждый), выходившие раз в неделю, и в таком формате есть смысл. Каждый акт — отдельная часть истории со своим настроением и темпом, и между этими частями можно взять паузу. Второй и третий акты слишком тесно связаны между собой, чтобы быть самостоятельными, но первый действительно выглядит целостным полнометражным фильмом.

Он рассказывает о сёстрах-сиротах из бедного нижнего города и об амбициозном изобретателе из богатого верхнего. Благодаря простоте и даже некоторой предсказуемости двух сюжетных линий первый акт позволяет лучше узнать центральных персонажей и проникнуться их историями. Стартовые эпизоды не душат экспозицией (вообще сериал в этом не был замечен) и не пытаются, к примеру, углубляться в детали натянутых отношений двух городов. Зрителю достаточно героев и нарастающего вороха их проблем. Тебя постепенно погружают в трогательные отношения Паудер и Вай, их страхи и переживания, а Вандер вместе с Майло и Клаггором успевают очаровать. Даже Экко и шериф Грейсон отпечатываются в памяти за то немногое время, что им уделено. Такая камерность позволила добиться в финале третьего эпизода чистого катарсиса.

А начиная с четвёртого эпизода сюжет стремительно набирает обороты. К повествованию подключаются герои, бывшие до этого где-то на заднем плане, конфликты усложняются, а точек зрения на них становится ощутимо больше. Шутка ли, сериал позволяет себе ввести нового персонажа аж в предпоследней серии, и он (вернее, она) органично вписывается в историю, с новой стороны раскрывая одну из сюжетных линий. В сочетании бадди-муви, политических интриг, психологического триллера и мистики «Аркейн», как ни странно, равняется на «Игру престолов», и у него это получается уж точно лучше, чем у «Ведьмака» от Netflix. А в ядре всего этого остаётся крепкая драма о нелёгкой судьбе двух сестёр.

При всём своём драйве и пёстрости сериал далеко не только развлекает. Он рассказывает довольно мрачную историю, в которой заложены вечные темы любви, семьи, людских амбиций и жажды власти. Для своего рейтинга 14+ он достаточно дерзкий: здесь и кровь, и трупы с жуткими мутантами, и ругани достаточно.

Восхищает и то, насколько авторы, не имевшие до «Аркейна» опыта в создании историй такого масштаба, снабдили сериал огромным количеством приятных деталей и символов — пускай иногда чересчур явных и банальных (да-да, Джейс и Мэл, я на вас смотрю, негодники). Что уж говорить про отсылки к самой League of Legends, заметные только фанатам. При этом фансервис органично вписан в контекст: общение Паудер со своими игрушками лучше раскрывает героиню, а использование Джейсом игровых способностей дарит зрителю фантастический экшен, и не важно, знакомы ли вы со вселенной или нет.

Удивительно, но за шесть часов «Аркейн» знакомит зрителя с огромным количеством персонажей и всем без исключения придаёт такой глубины, которой не ждёшь от сериала по игре. У каждого — чётко прописанная мотивация и характер. Все герои ощущаются живыми людьми (и не только) со своими слабостями и тараканами в голове. Ближе к концу понимаешь, что здесь нет исключительно положительных или отрицательных персонажей — даже у добряка Хеймердингера есть свои заблуждения. Сюжеты Джейса и Виктора, к примеру, завязаны на вечных метаниях между мечтой о великом прогрессе и ценой, которую придётся за него заплатить. Каждая сцена с участием молодых учёных ставит их мировоззрение под сомнение и заставляет принимать новые решения. А к «главному злодею» в лице Силко и вовсе постепенно проникаешься сочувствием.

Объективности ради, «Аркейн» тут есть и за что поругать. Так, хотя Маркус вышел неплохим персонажем, его сюжет заканчивается просто ничем. А битва на мосту в седьмом эпизоде хоть и великолепна, поступок Вай прямо перед этим совершенно не вписывается в характер девушки, который до этого так старательно выстраивали. Это невозможно объяснить никак, кроме желания авторов стравить Джинкс и Экко в поединке.

И всё же ко всем игровым персонажам «Лиги Легенд» (их здесь аж восемь, и все — полноправные участники повествования) авторы сериала отнеслись с благоговейным трепетом, расширив их краткие биографии до полноценных историй и придав им колоссальный объём. Но Джинкс стала настоящей жемчужиной «Аркейна», крадущей буквально все сцены, где она появляется. Её метаморфоза из напуганной брошенной девочки в опасную и гиперактивную психопатку по-настоящему завораживает.

Не секрет, что при создании героини ещё в 2013 году Riot Games вдохновлялись образами Джокера и Харли Квин. И в сериале эта связь обретает новый смысл. Сюжетная линия девушки от начала до конца пропитана духом «Убийственной шутки». Если в игре Джинкс — весёлая сумасшедшая хохотушка, взрывающая ради веселья всё, что попадётся на глаза, то здесь это сломленный человек с трагичной судьбой, который всего лишь не хочет оставаться в одиночестве. Поэтому финал сезона ощущается настолько опустошающим.

Это конец?

Я знаком с League of Legends и её лором, и к выходу второго акта у меня появились опасения, что у «Аркейна» не получится до конца усидеть на двух стульях. Ведь сериалу нужно и завершить начатую историю для нового зрителя, и в то же время подвести персонажей под их игровые образы. Если становление Кейтлин как шерифа Пилтовера в теории показать легко, то превратить сложные взаимоотношения сериальных Вай и Джинкс в статичные кошки-мышки без какого-нибудь вульгарного приёма вроде амнезии кажется невозможным.

Но в финале создатели сумели хитро выкрутиться, сделав открытый финал. Конечно, через несколько часов после выхода заключительных эпизодов был анонсирован второй сезон, и теперь это не финал, а клиффхэнгер для продолжения. Но и такая концовка прекрасно завершила бы сериал, пусть и на депрессивной ноте. «Аркейну» удалось красиво закольцевать сюжетные линии юных учёных, сделать неутешительный вывод из конфликта городов и дать зрителю новую надежду. А заодно полноценно раскрыть предысторию культового персонажа.

В то же время сериал обманывает ожидания фанатов, повернув многих героев совсем не в ту сторону, в какую все ожидали, и тем самым подарив новые эмоции. Это заставляет поверить, что у авторов есть достаточно свободы, позволяющей не привязывать сюжет строго к игре. Что же, ждём второй сезон, чтобы узнать, так ли это.