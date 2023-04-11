    9
    Кино | Обзоры кино
    #Nintendo #компьютерный мультфильм #обзор фильма #экранизация игры

    «Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер?

    11 апреля 2023
    Avatar photo
    11.04.2023
    7868
    4 минуты на чтение
    #Nintendo #компьютерный мультфильм #обзор фильма #экранизация игры
    «Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер? 7

    Бруклин, итальянский квартал. Братья Марио и Луиджи изо всех сил пытаются раскрутить свой частный водопроводческий сервис. Увы, как назло ничего не выходит. Конкуренты успевают на жирные заказы первыми, глупые совпадения и неурядицы отпугивают и без того редких клиентов, а большая итальянская семья порицает Марио — мол, бросил стабильную работу, ещё и брата за собой на дно тащишь.

    Во время очередного катастрофического вызова Марио и Луиджи оказываются в странной части канализации, и их засасывает в зелёную трубу. Волшебные потоки разделяют братьев. Марио попадает в Грибное королевство, а Луиджи — в Тёмные земли, где его берут в плен приспешники короля черепах-куп Боузера. Марио предстоит освоиться в этом странном мире, заручившись помощью Принцессы Пич, чтобы спасти Луиджи и разрушить коварные планы Боузера.

    Полнометражный мультфильм про братьев Марио вышел и тут же получил гигантскую бочку дёгтя от критиков. При этом рядовые зрители приняли его очень тепло. Мы посмотрели «Супербратьев Марио» в кино и попытались разобраться, суперпровал это или всё-таки успех.

    «Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер?

    Идеальная реклама

    The Super Mario Bros. Movie

    Жанр: семейный мультфильм
    Режиссёры: Аарон Хорват, Михаэль Еленик
    Роли озвучили: Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Джек Блэк, Сет Роген
    Мировая премьера: 5 апреля 2023-го
    Похоже на: «Соник в кино» (2020), «Покемон. Детектив Пикачу» (2019)

    Фильмы про легендарным, любимым франшизам всегда ждёшь с замиранием сердца. История знает слишком много примеров оглушительных фиаско, и даже Марио такая участь уже постигала. В 1993 году выходил игровой фильм с актёрами, который должен был подхлестнуть немалый на тот момент интерес к играм. Довольно специфическую и сумбурную информацию по вселенной «Марио» попытались переработать в более-менее понятную для зрителей американских боевиков 1990-х. Купы превратились в древнюю проторасу динолюдей из параллельного мира; Марио стал не то старшим братом, не то опекуном Луиджи; затянутый сюжет, сомнительный экшен — в общем, фильм популярности не снискал и не особенно помог Nintendo в продвижении усатых водопроводчиков.

    Прошло 30 лет, серия «Марио» и её мир разрослись до космических масштабов. Марио по старинке спасал Принцессу от драконоподобного Боузера и других злодеев, но в его послужном списке появилось множество других подвигов и занятий — от гонок на картах до участия в боях. И новый фильм-мультфильм можно считать попыткой объять необъятное и показать это всё за полтора часа.

    «Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер? 2

    Марио в кино 2023 года — это огромное, искрящееся «пасхальное яйцо», идеальный образец грамотного продакт-плейсмента. Поклонники игр Nintendo, даже не очень знакомые с историей водопроводчика в красной кепке, получат просто невероятное удовольствие, узнавая знакомые предметы, технику, костюмы, имена. Огненный цветок, звезда неуязвимости, грибочки, машинки-карты, дворец Боузера, всяческие виды куп, Капитан Тоад — показали не весь Мариоворлд, но очень многое.

    Для тех, кто любит менее прямолинейные отсылки, контента тоже хватит. Например, в самом начале фильма Марио и Луиджи играют в аркаде, которая называется первым именем Марио, Jump Man. А сама аркада находится в пиццерии Punch-Out! — это классическая спортивная игра Nintendo про бокс.

    Весь этот вихрь пасхалок достигает главной цели — после просмотра очень хочется поиграть в какую-нибудь игру про Марио или хотя бы немного погонять в «Мариокарт». Это ли не успех для мультфильма по мотивам видеоигры?

    «Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер? 6

    Мы это видели

    С новыми «Братьями Марио» всё супер — если смотреть фильм глазами геймера. А вот с точки зрения киномана творение Illumination Entertainment есть за что если не поругать, то пожурить. Оценки критиков на старте проката понятны — несмотря на заявленный возрастной рейтинг, все ожидали постироничного переосмысления игр, каких-нибудь шуток и для основной детской ЦА, и для взрослых, ну или хотя бы интересной трактовки всех этих миров с гигантскими грибами и летающими рыбами.

    А получили то, что и было заявлено: детский мультик. Флагманские творения Illumination «Гадкий я» и «Миньоны» обгоняют «Братьев Марио» по всем параметрам, даже по качеству «детского юмора» с нелепыми падениями и бананами. Это очень осторожный фильм, который едет по безопасной, проверенной колее — герой попадает в другой мир, беспрекословно принимает правила игры, мчит на помощь брату, заводит друзей, крепчает духовно и физически, параллельно делая выводы о важности семейных ценностей и веры в свой путь. И всё это, в общем-то, ради того, чтобы показать побольше узнаваемых игровых локаций, бонусов, приёмов.

    «Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер? 1

    Характеры героев тоже не блещут оригинальностью. Марио — неудачник, который обретает силу в дружбе. Пич — сильная героиня (тм). Пожалуй, запоминается только Боузер — частично благодаря голосу Джека Блэка (чьи фирменные вокальные кривляния попытались передать даже в дубляже), частично благодаря эмоциональной мотивации. Он просто влюблён, хочет жениться на Пич и править миром! Это особенно потрясает, если вспомнить, как часто экранизации последних лет меняли суть и поступки персонажей, пытаясь обелить их. Здесь же ветхозаветный троп выглядит свежо и служит поводом для чуть ли не самых лучших сцен в фильме. А ещё вы будете в восторге от Люмали, звёздочки из Super Mario Galaxy — больше не расскажем, потому что спойлеры.

    С технической точки зрения к «Братьям Марио» придраться нельзя. Фильм яркий, прекрасно стилизованный, с приятными спецэффектами и динамичными экшен-сценами. Саундтрек хорош там, где звучат ремейки композиций из игр, и жутко скучен там, где используются популярные песни. Такое чувство, что команда Illumination просто взяла треки из аналогичных сцен своих же мультфильмов, потому что на них ещё не закончилась лицензия и можно не покупать новую.

    «Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер? 8

    Получается, новые «Братья Марио» — одновременно и классный фильм для фанатов, и довольно посредственный мультфильм, который, возможно, и современным детям не захочется пересматривать второй раз. Могло ли быть по-другому? Скорее всего, нет. Nintendo крайне щепетильно относится ко всем продуктам по своим «звёздным» проектам и никогда не рискует, жестко регулируя любые аспекты в юридическом поле. Во многом поэтому в «Братьях Марио» блёклый сюжет, банальная мораль и предсказуемый финал.

    Возможно, что-то изменится во второй части — судя по хорошо запрятанной второй сцене после титров, она планируется. Но всё же посмотреть приключения усатого водопроводчика стоит уже сейчас, хотя бы ради фанбойства, ностальгии или аттракциона на вечер.

    «Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер? 4
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Автор
    Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Короткометражка: NO-A
    Короткометражка: NO-A
    «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры 7
    «DOTA: Кровь дракона». Слишком хорошая экранизация культовой игры
    «Варяг»: Кровь, пот, пепел и пророчество
    «Варяг»: Кровь, пот, пепел и пророчество

    Статьи

    Дайджест настольных игр апреля: «Алые ключи», «Инсайд», Pathfinder
    0
    7451
    Дайджест настольных игр апреля: «Алые ключи», «Инсайд», Pathfinder

    Свежие настолочки от Hobby World и Магеллана, которые вышли в к началу апреля.

    Культ «Детей кукурузы»: все экранизации рассказа Стивена Кинга 
    0
    54470
    Культ «Детей кукурузы»: все экранизации рассказа Стивена Кинга 

    Зачем их так много и стоит ли о них вспоминать?

    Мир фантастики №233 (апрель 2023) 2
    0
    75134
    Мир фантастики №233 (апрель 2023)

    Деньги и опыт во всех проявлениях.

    Во что поиграть? Настольные игры апреля 2023 2
    0
    106698
    Настольные игры: новинки апреля 2023

    Охота на опасного монстра, на лазутчика секретной организации, или на революционеров, которые борются со всемогущей стимпанк-машиной — выбирайте сами.

    «Невидимый город», 2-й сезон: прямолинейное, но оригинальное бразильское фэнтези
    0
    141813
    «Невидимый город», 2-й сезон: прямолинейное, но оригинальное бразильское фэнтези

    В продолжении стало меньше экшена и интриги, но актёры и фольклор по-прежнему вызывают интерес.

    Какие фильмы смотреть в апреле 2023? Часть 2: зарубежные премьеры 1
    0
    204200
    Какие фильмы смотреть в апреле 2023? Часть 2: зарубежные премьеры

    Усатые водопроводчики, пушистые чупакабры и клыкастый Николас Кейдж.

    Марина и Сергей Дяченко «Леон». Попаданец наоборот
    0
    206139
    Марина и Сергей Дяченко «Леон». Попаданец наоборот

    Современная сказка с оттенком ностальгии.

    Бюро магических услуг: городское фэнтези в атмосфере Лондона
    0
    264365
    Бюро магических услуг: городское фэнтези в атмосфере Лондона

    В лучших традициях «Никогде», «Доктора Кто» и книг Терри Пратчетта.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить