«Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер?

Бруклин, итальянский квартал. Братья Марио и Луиджи изо всех сил пытаются раскрутить свой частный водопроводческий сервис. Увы, как назло ничего не выходит. Конкуренты успевают на жирные заказы первыми, глупые совпадения и неурядицы отпугивают и без того редких клиентов, а большая итальянская семья порицает Марио — мол, бросил стабильную работу, ещё и брата за собой на дно тащишь. Во время очередного катастрофического вызова Марио и Луиджи оказываются в странной части канализации, и их засасывает в зелёную трубу. Волшебные потоки разделяют братьев. Марио попадает в Грибное королевство, а Луиджи — в Тёмные земли, где его берут в плен приспешники короля черепах-куп Боузера. Марио предстоит освоиться в этом странном мире, заручившись помощью Принцессы Пич, чтобы спасти Луиджи и разрушить коварные планы Боузера.

Полнометражный мультфильм про братьев Марио вышел и тут же получил гигантскую бочку дёгтя от критиков. При этом рядовые зрители приняли его очень тепло. Мы посмотрели «Супербратьев Марио» в кино и попытались разобраться, суперпровал это или всё-таки успех.

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The Super Mario Bros. Movie Жанр: семейный мультфильм

Режиссёры: Аарон Хорват, Михаэль Еленик

Роли озвучили: Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Джек Блэк, Сет Роген

Мировая премьера: 5 апреля 2023-го

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Фильмы про легендарным, любимым франшизам всегда ждёшь с замиранием сердца. История знает слишком много примеров оглушительных фиаско, и даже Марио такая участь уже постигала. В 1993 году выходил игровой фильм с актёрами, который должен был подхлестнуть немалый на тот момент интерес к играм. Довольно специфическую и сумбурную информацию по вселенной «Марио» попытались переработать в более-менее понятную для зрителей американских боевиков 1990-х. Купы превратились в древнюю проторасу динолюдей из параллельного мира; Марио стал не то старшим братом, не то опекуном Луиджи; затянутый сюжет, сомнительный экшен — в общем, фильм популярности не снискал и не особенно помог Nintendo в продвижении усатых водопроводчиков.

Прошло 30 лет, серия «Марио» и её мир разрослись до космических масштабов. Марио по старинке спасал Принцессу от драконоподобного Боузера и других злодеев, но в его послужном списке появилось множество других подвигов и занятий — от гонок на картах до участия в боях. И новый фильм-мультфильм можно считать попыткой объять необъятное и показать это всё за полтора часа.

Марио в кино 2023 года — это огромное, искрящееся «пасхальное яйцо», идеальный образец грамотного продакт-плейсмента. Поклонники игр Nintendo, даже не очень знакомые с историей водопроводчика в красной кепке, получат просто невероятное удовольствие, узнавая знакомые предметы, технику, костюмы, имена. Огненный цветок, звезда неуязвимости, грибочки, машинки-карты, дворец Боузера, всяческие виды куп, Капитан Тоад — показали не весь Мариоворлд, но очень многое.

Для тех, кто любит менее прямолинейные отсылки, контента тоже хватит. Например, в самом начале фильма Марио и Луиджи играют в аркаде, которая называется первым именем Марио, Jump Man. А сама аркада находится в пиццерии Punch-Out! — это классическая спортивная игра Nintendo про бокс.

Весь этот вихрь пасхалок достигает главной цели — после просмотра очень хочется поиграть в какую-нибудь игру про Марио или хотя бы немного погонять в «Мариокарт». Это ли не успех для мультфильма по мотивам видеоигры?

Мы это видели

С новыми «Братьями Марио» всё супер — если смотреть фильм глазами геймера. А вот с точки зрения киномана творение Illumination Entertainment есть за что если не поругать, то пожурить. Оценки критиков на старте проката понятны — несмотря на заявленный возрастной рейтинг, все ожидали постироничного переосмысления игр, каких-нибудь шуток и для основной детской ЦА, и для взрослых, ну или хотя бы интересной трактовки всех этих миров с гигантскими грибами и летающими рыбами.

А получили то, что и было заявлено: детский мультик. Флагманские творения Illumination «Гадкий я» и «Миньоны» обгоняют «Братьев Марио» по всем параметрам, даже по качеству «детского юмора» с нелепыми падениями и бананами. Это очень осторожный фильм, который едет по безопасной, проверенной колее — герой попадает в другой мир, беспрекословно принимает правила игры, мчит на помощь брату, заводит друзей, крепчает духовно и физически, параллельно делая выводы о важности семейных ценностей и веры в свой путь. И всё это, в общем-то, ради того, чтобы показать побольше узнаваемых игровых локаций, бонусов, приёмов.

Характеры героев тоже не блещут оригинальностью. Марио — неудачник, который обретает силу в дружбе. Пич — сильная героиня (тм). Пожалуй, запоминается только Боузер — частично благодаря голосу Джека Блэка (чьи фирменные вокальные кривляния попытались передать даже в дубляже), частично благодаря эмоциональной мотивации. Он просто влюблён, хочет жениться на Пич и править миром! Это особенно потрясает, если вспомнить, как часто экранизации последних лет меняли суть и поступки персонажей, пытаясь обелить их. Здесь же ветхозаветный троп выглядит свежо и служит поводом для чуть ли не самых лучших сцен в фильме. А ещё вы будете в восторге от Люмали, звёздочки из Super Mario Galaxy — больше не расскажем, потому что спойлеры.

С технической точки зрения к «Братьям Марио» придраться нельзя. Фильм яркий, прекрасно стилизованный, с приятными спецэффектами и динамичными экшен-сценами. Саундтрек хорош там, где звучат ремейки композиций из игр, и жутко скучен там, где используются популярные песни. Такое чувство, что команда Illumination просто взяла треки из аналогичных сцен своих же мультфильмов, потому что на них ещё не закончилась лицензия и можно не покупать новую.