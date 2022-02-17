Фильм «Большой баг»: они были киборги, они заполонили планету

XXI век, почти «полдень». Вкалывают роботы, а человеку только и остаётся, что быть счастливым, — услужливые андроиды, уже почти вышедшие из «зловещей долины», приготовят еду, уберут собачьи, кхм, подарки, позанимаются с детьми и даже удовлетворят интимные потребности. Но что, если в один с виду прекрасный день андроиды сами решат стать людьми? Или и вовсе избавиться от людей как от атавизма? Жан-Пьер Жёне в соавторстве с Гийомом Лораном предложил свое видение такой ситуации — полное пестрых красок, мрачноватого юмора и размышлений о сути человеческой природы.

BigBug Режиссер: Жан-Пьер Жёне

В ролях: Эльза Зильберштайн, Изабель Нанти, Стефан де Гродт, Юсеф Хаджди и другие

Премьера в России: 11 февраля 2022 года на Netflix

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на: сериал «Чёрное зеркало» • «Степфордские жены» (2004) • «Суррогаты» • другие фильмы Жан-Пьера Жёне

Как говорили ведущие раритетной телепередачи «От винта!», наступило будущее. Не слишком отдалённое — лет так 20–30 от нашего времени, так что прогресс привнёс в жизнь домашних андроидов, летающие машины и искусственные острова… а ещё жареных сверчков на обед. В целом круто, но ничего такого уж особенного. Хотя есть и ещё один важный момент — очевидно, все мировые правительства ушли в отставку, а за благополучием человечества присматривает ИИ под названием Йоникс (основан ли он на Unix-ядре, история умалчивает).

Выражают волю могучего разума одноимённые андроиды, более всего похожие на Робокопа без шлема, но куда более страхолюдные, над чем постарался актёр Франсуа Леванталь, — особо чувствительным ухмылка Йониксов будет являться в кошмарах. Роботы вроде бы заботливо приглядывают за человечеством, только всё чаще на ТВ звучит риторика о превосходстве кремния над серым веществом, а «юмористические шоу» показывают унижение людей в роли цирковых зверей и домашнего скота.

На фоне этого поклонница ретро Алиса пытается устроить личную жизнь — очень кстати она познакомилась с таким же любителем старины Максом. Волей обстоятельств романтика никак не желает складываться — под ногами вечно путаются сын-подросток Макса Лео, вворачивающий в речь нелепый сленг, и назойливая гиноид-домработница Моник. А вскоре на пороге появляются бывший муж Алисы Виктор со своей любовницей Дженнифер (парочка уезжает на райский остров и оставляет Алисе их с Виктором приёмную дочь Нину, одногодку Лео) и вздорная соседка Франсуаза.

Пёстрая компания ещё не догадывается, что через несколько минут заботливый «умный дом» запрёт их вместе — исключительно ради защиты от внешней опасности. Другие роботы также перестают подчиняться хозяевам и, кажется, сговариваются у них за спиной. Происходит локальное восстание машин или что-то ещё более неприятное?

Снято уже немало кино на тему человечности искусственного интеллекта — «Бегущий по лезвию», «Двухсотлетний человек», «Эдвард руки-ножницы», да даже те же «Робокоп» и «Терминатор». Новый фильм странного французского сказочника Жан-Пьера Жёне, автора людоедской комедии «Деликатесы», безумного «Города потерянных детей», легендарной «Амели» и самой странной части «Чужого», в этом ряду рискует стать новой классикой — пусть и не для всех, как было с другими его творениями.

За пастельным ретрофутуристическим фасадом скрывается целый ряд слоев и подтекстов — от сатиры на то, как бездумно современный обыватель полагается на всевозможные гаджеты и облегчающие жизнь устройства (нередко почти бесполезные), до исследования человеческой природы — причём сразу в двух направлениях. Одни роботы пытаются постичь мышление человека, нелепо-трогательно (а порой и довольно пугающе) подражая хозяевам, штудируя книги и переодеваясь. Другие руководствуются холодной машинной логикой — впрочем, может, не такой уж и машинной.

Если присмотреться, Йоникс взяли в оборот вполне себе человеческие черты, только самые худшие. Это безжалостные бюрократы, садисты, получающие явное удовольствие от низведения своих творцов до животного уровня и уничтожения произведений искусства. А реклама, показанная в фильме, в какой-то момент переходит все рамки разумного (без спойлеров, ролик про фуа-гра нужно видеть). Но если задуматься — ведь Йоникс не делают ничего такого, чего не делали мы. Сжигание книг, репрессии инакомыслящих по надуманным поводам, цирковые шоу, построенные на унижении и боли безответных существ, которых жестоко наказывают, если те всё же дадут сдачи. Всё это, к сожалению, слишком человеческое.

Здесь у нас не мрачный киберпанковский триллер из 1980-х, но принцип «high tech, low life» соблюдается. Во главе всего стоит Большой Брат (даже мелькает жирная отсылка к «1984»), кредитные протезы могут запросто отобрать, контекстная реклама в прямом смысле заглядывает в окна, а за домашними питомцами не слишком следят — к чему, если их можно клонировать? Гетто с киборгизированными наркоманами нам не показывают, но жизнь героев нельзя назвать действительно хорошей. Кто-то, как Алиса, цепляется за старые вещи, но пластмассовый мир вполне победил, и стать его жертвой даже не легко, а очень легко. Да и простого счастья не может принести даже лучший робот — «фитнес-тренер».

Время, которое герои фильма проведут взаперти в компании эксцентричных механизмов (Моник и стимпанковая голова Эйнштейна порой откровенно крадут шоу), поможет им расставить всё по местам, а тот самый вынесенный в заглавие Большой баг в потенциале может заставить задуматься всё человечество. Но человечество наверняка снова выкопает себе высокотехнологичную могилу. Разумеется, из лучших побуждений.