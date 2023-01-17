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    #HBO #The Last of Us #зомби #обзор сериала

    Сериал «Одни из нас»: первые впечатления от экранизации The Last of Us

    17 января 2023
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    17.01.2023
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    4 минуты на чтение
    #HBO #The Last of Us #зомби #обзор сериала
    Сериал The Last of Us: первые впечатления от экранизации 3

    На HBO Max состоялась премьера пилотного эпизода The Last of Us — экранизации одной из самых важных и лучших видеоигр последних лет. В 2023 году она отмечает свой первый юбилей, но все десять лет не теряет актуальности. И не только потому, что Sony переиздаёт её на каждом следующем поколении и, думается, не упустит шанса сделать это ещё не раз. 

    Почему «Одни из нас» — важная величина интерактивного искусства, образцовая видеоигра и настоящая веха массовой культуры, рассказывает отдельная статья в нашем январском выпуске журнала. А сейчас главный вопрос — какой получилась экранизация. 

    От настолько громкой и важной премьеры многие опасливо ждали подвоха. Ни звёздный актёрский состав, не репутация HBO и шоураннера Крэйга Мэйзина («Чернобыль»), ни огромный бюджет и участие создателей игры в экранизации не давали гарантии качества. Оставался и вопрос, ответ на который будет известен только в финале, — насколько вообще оправдан перенос одной из самых кинематографичных игр в формат телесериала.

    Сериал The Last of Us: первые впечатления от экранизации 2

    По итогам масштабного и продолжительного (80 минут, почти как полнометражный фильм) пилотного эпизода кажется, что всё сделано не зря. The Last of Us от HBO так и хочется назвать «The Last of Us: Director’s Cut». Всё, что не подходило к видеоигровому нарративу, не вписывалось в него или не реализовывалось в его рамках, в сериале органично расширяет известную вселенную. Заполняя пробелы в смыслах для игроков, сериал доходчиво объясняет всё тем, кто проект Naughty Dog в глаза не видел. Не зря Нил Дракманн, главный идеолог The Last of Us и продюсер сериала, в своё время отказался от предложения Sony сделать размашистый полнометражный блокбастер — в подобном виде «Одни из нас» точно бы вышли чем-то непотребным.

    Как к экранизации к пилотному эпизоду практически невозможно прикопаться — он с хирургической точностью следует прологу оригинальной игры. Простой работяга Джоэл Миллер теряет дочь во время пандемийного апокалипсиса и становится жестоким, бессердечным контрабандистом. Ему достаётся необычная работёнка — доставить девочку-подростка Элли террористической группировке «Цикады». Многие эпизоды цитируют игру покадрово, вкладывая в уста киногероев знакомые диалоги, пока камера берёт идентичные игровым ракурсы.

    Сериал The Last of Us: первые впечатления от экранизации 1

    Но у сериала есть несомненное преимущество — там, где в игре уже были факультативные перестрелки или ходьба, превращающие «кинцо за 2500» в полноценный игровой опыт, сериал заменяет их диалогами, интересными деталями и подробностями, аккуратно и постепенно выстраивая вокруг героев повествование. К трагедии, где Джоэл теряет Сару, подводят аккуратно и медленно — вот дочурка готовит для папы завтрак, едет в школу, на тайком вытащенные у него деньги ремонтирует его часы, сидит с соседкой-старушкой, которая с наступлением темноты превратится в грибного зомби. В итоге та самая эмоциональная сцена из оригинала, которую Дракманн заставлял Троя Бейкера разыгрывать снова и снова до потери пульса, в очередной раз пробивает на эмоции — пусть и была уже видена далеко не раз.

    Так же неспешно и вдумчиво Мэйзин и Дракманн развивают и мир, и героев. Подробно показывают и «карантинную зону», и то, как именно Элли попала к «Цикадам». А главное, глубже раскрывают характер Джоэла, который берётся за самую грязную работу, торгует запрещёнкой и вступает в сговор с продажными военными из кордона, чтобы заработать побольше продовольственных карточек и вырваться из Бостона. Каждый герой истории, даже незначительный, получился достойным игрового прототипа, хотя далеко не все вольности и дополнения придутся фанатам по вкусу. Например, Томми, младшего брата Джоэла, ради драматизации конфликта решили сделать «проблемным».

    Сериал The Last of Us: первые впечатления от экранизации 6

    До выхода сериала у фанатов было много вопросов к кастингу, но после пилотного эпизода все претензии нужно признать несостоятельными. Из Педро Паскаля вышел прекрасный Джоэл, который изумительно отыгрывает умудрённого опытом заскорузлого контрабандиста. Неожиданно удачной получилась Сара в исполнении Нико Паркер («Дамбо») — между ней и Паскалем мгновенно вырисовывается искренняя химия любящих отца и дочери. Анна Торв («Грань») прекрасно справляется с ролью боевой подруги Джоэла, Тесс, а Мерл Дэндридж (между прочим, Аликс из Half-Life 2) изумительно исполнила свою же игровую роль, лидера «Цикад» Марлин.

    Тёмной лошадкой была и остаётся Белла Рамзи, которой в пилотной серии уделено не так много времени. По поведению, манерам, интонациям и характеру она действительно очень напоминает игровую Элли — неподходящей для роли её уже точно не назвать. Но всё сильно зависит от того, как будет развиваться её персонаж за сезон и насколько у неё и Педро Паскаля сложится дуэт. Ведь именно взаимодействие делало героев игры настолько настоящими и живыми.

    Сериал The Last of Us: первые впечатления от экранизации 5

    Но всё это будут подмечать исключительно фанаты игры — простым зрителям до таких тонкостей нет никакого дела. Они в первую очередь обратят внимание на визуальную сторону, а здесь The Last of Us пока выглядит добротным, но увы, далеко не выдающимся сериалом. По качеству декорации постоянно меняются от роскошных и детальных до копеечных, камера злоупотребляет крупными планами лиц героев, которые рвано дёргаются в процессе диалога, саундтрек Густаво Сантаолальи играет там, где напрашивается тишина. А некоторые сцены в худших традициях «Игры престолов» выглядят как чёрный экран с плящущими на фоне тенями.

    Сериал The Last of Us: первые впечатления от экранизации 7

    Не будем спешить: пока что это не «лучшая экранизация игры», как объявили некоторые. У авторов ещё есть все шансы разочаровать как фанатов игры, так и простых зрителей. Но пока впечатления по пилотному эпизоду очень положительные. Мэйзин и Дракманн понимают, как переложить игровое повествование в киноформат, изумительно работают с первоисточником и знают, что именно от них ждёт зритель. С нетерпением ждём следующих эпизодов, чтобы убедиться в этом окончательно.

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