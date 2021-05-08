Ацтеки: государство, мифология, образ жизни и хрустальные черепа

Что мы знаем об ацтеках? Этот народ часто смешивают с другими мезоамериканскими индейцами: ольмеками, майя, инками, тольтеками… Оно и понятно: все эти носатые люди носили имена, о которые можно сломать язык, вырезали друг другу сердца обсидиановыми ножами в промышленных масштабах и использовали каучук почти за три тысячи лет до компании Goodyear. Загадочная культура индейцев Южной Америки часто используется в фантастике — взять хотя бы хрустальный череп из четвёртого «Индианы Джонса». Сегодня мы углубимся во влажные тропические леса полуострова Юкатан, погуляем по горам Мексики и взглянем на мир глазами ацтека.

«Ацтека» на языке науатль буквально означает «некто из Ацтлана» — мифического места на севере, откуда на земли тольтеков пришли полудикие племена героев нашей сегодняшней статьи. Народ, который сегодня именуется ацтеками, называл себя «мешика» (отсюда произошло слова «Мексика»), «теночка» или «тлальтелолька». Империя ацтеков увеличила население Мезоамерики в полтора раза. Она ассимилировала древние культуры соседей и быстро погибла от рук испанцев, едва не унеся тысячелетнее наследие предков с собой в могилу. До нас дошли лишь крупицы знаний, которые мы сейчас и попробуем собрать.

Змея и ягуар

Империю ацтеков по современным представлениям можно считать маленькой. Государство располагалось в долине Мехико (примерно 50 на 50 километров), окружённой горами. Сейчас это засушливое место, но во времена ацтеков природа здесь была совсем другая. По всей долине шла цепочка соединённых друг с другом озёр, создавая идеальные транспортные пути для лодок.

Ацтеки пришли сюда из Ацтлана (некое место на севере Мексики или, возможно, ещё выше по карте), известного как «Место цапель», в 13-14 веке. Миграцию длиной в две сотни лет возглавил бог Уицилопочтли («Колибри левой стороны» — то есть колибри-левша). Добравшись до одного из озёрных островов долины Мехико, ацтеки получили от богов знамение — орла, сидящего на кактусе и поедавшего змею. Здесь и было решено основать город Теночтитлан («место колючих кактусов»).

Исследователи полагают, что знамение имело политическую подоплёку. В густонаселённом озёрном бассейне было мало свободного места. Острова можно было расширить искусственно, а лодки позволяли легко добраться по протокам до любого места долины.

По меркам тольтеков, населявших эти места, ацтеки были кочевниками-дикарями. Ацтеки «работали» воинами-наёмниками для местных королевств, расширяли свои владения искусственными островами чинампа, заключали выгодные династические браки и… учились. Тяга ацтеков к знаниям тольтеков была невероятной. Достаточно сказать, что слово «тольтекайотль» означало «культура».

Общество делилось на два больших класса — масеуалли (крестьяне) и пили (знать). Социальный статус зависел от воинской доблести. Взяв пленника на войне, человек мог стать воином в постоянной армии. Несколько пленников и богатая добыча переводили его в разряд пили. 4-5 пленных делали вас Орлом или Ягуаром, 17 пленных — тлалони (племенным правителем).

Путь для продвижения по иерархической лестнице был открыт почти для всех. Совершеннолетний юноша шёл на войну и переставал стричь волосы до тех пор, пока не захватит своего первого пленника (для охоты за людьми разрешалось объединяться в небольшие группы). Если после трёх битв у него не было ни одного подобного «трофея», парень получал статус масеуалли. Люди с длинными волосами могли продолжать воевать, но обычно посвящали себя искусству и ремёслам.

Торговцы (почтека) занимали промежуточное положение между крестьянами и знатью. Они помогали первым, скупая их продукты. Армия тоже получала помощь от торговцев, ведь они посещали земли за пределами империи и служили ценнейшим источником разведданных.

В 1428-1430 годах ацтеки заключили союз с двумя соседними племенами, разгромили нескольких противников и объединили под своей властью огромную территорию. Верховный чиновник («император») носил титул Уэй Тлатоани — «великий оратор». Ацтекская империя была ориентирована на постоянное ведение захватнических войн. Подчинённые территории сохраняли относительную административную независимость, но облагались данью.

Парадоксальный факт: захват ацтеками крупных городов стимулировал их рост. Они входили в торговую систему империи и извлекали огромную выгоду от обмена товарами. Ацтеки были великолепными торговцами и умудрялись заключать сделки даже с врагами — например, индейцами пурпеча, производившими медные топоры (ацтеки так и не смогли их завоевать).

Крупные империи без развитых транспортных артерий очень быстро рассыпаются на отдельные «княжества», и ацтеки это прекрасно понимали. Главной частью дани, налагаемой на захваченные территории, была обязанность строить дороги. Тягловых животных и повозок индейцы не использовали, предпочитая передвигаться пешком. Дороги охранялись, чтобы даже женщины и дети могли путешествовать в одиночку.

Каждые 10-15 километров строились удобства — в буквальном смысле этого слова, чтобы пешеходы не справляли надобности на дороге. Информационный «траффик» обеспечивали гонцы пайнани, ежедневно курсирующие между городами.

В основе кухни ацтеков лежали «три кита» — кукуруза (маис), бобы и тыква. Некоторые исследователи доказывают, что такая диета была чревата дефицитом белка, что подталкивало ацтеков к каннибализму. На самом деле плавучие острова приносили до 7 урожаев в год. В меню были каши, тушёные овощи, соусы, помидоры, перец, семена, водоросли, сахар, а животный белок ацтеки получали из насекомых, рыбы и дичи.

Также разводились мясные собаки и индейки, но их отправляли под нож лишь по особым случаям. Зёрна какао, служившие эквивалентом денег, заваривались на кипятке в душистый пенный шоколад, а из сока агавы готовился пульке — забродивший кактусовый сок крепостью до 8 градусов. Строго говоря, рациону ацтеков в 15 веке позавидовал бы любой европеец.

Путь к свободе лежит через желудок Любой человек мог продать себя в рабство (для траты денег давалось около года свободы) и выкупить(ся) из него. В рабство отдавались преступники и неплательщики долгов. Раб освобождался, если мог доказать, что с ним плохо обращались. Также был обычай — если раб выбегал за стены рынка и наступал на человеческий кал, его отпускали на свободу. Задержать его мог только хозяин. Посторонний, пытающийся поймать бегущего раба, сам становился рабом. Дети рабов были свободными. Если раб был нерадив (ленив, склонен к побегам) и перепродавался несколько раз, его заковывали в кандалы, затруднявшие бег через толпу, либо отправляли на жертвоприношение.

Озёрное царство

Давайте пройдёмся по Теночтитлану — столице империи, раскинувшейся на озере посреди озера Тескоко.

Через озеро к городу перекинуты десятки мостов. Вдали стоят дамбы, предохраняющие мегаполис от частых наводнений. Повсюду снуют люди в набедренных повязках и плащах, делающих их слегка похожими на древних греков. Они спешат в Тлательлолоко — город-спутник Теночтитлана, где организован огромный рынок на 25 тысяч человек. Здесь можно купить всё что угодно — от экзотических птиц и маиса до богато украшенной хлопковой одежды и рабов.

У рынка богатая инфраструктура — здесь есть цирюльники, носильщики и даже судьи, к которым можно обратиться за защитой прав потребителей. За качество товаров можно не беспокоиться, перед попаданием на прилавок они проходят тщательный контроль.

Теночтитлан похож на Венецию. Вокруг города раскинулись плавучие сады из корзин с илом, сплетённых вокруг деревянных свай и обсаженных ивами (для укрепления конструкции корнями). Между островами проложена сеть каналов, используемых для орошения, транспортировки грузов и рыбалки. В центральной части озера вода солёная, там ничего не растёт. Земледелие возможно лишь на его окраинах — там, где бьют подземные ключи. Питьевая вода обеспечивается четырёхкилометровыми глиняными акведуками, идущими от источников с холма Чапультепек.

Почти 20% населения занимается сельским хозяйством. Выращенный урожай, а также дань, поступающая из захваченных территорий, позволяют прокормить около 200 тысяч человек (по другим данным, население столицы достигало полумиллиона). Город разделён на четыре квартала: Теопан, Мойотлан, Куэапопан и Астакалько.

К началу 15 века Теночтитлан был крупнейшим городом на планете. Конкурировать с ним мог только Константинополь. Плотность населения очень велика — свыше 15 тысяч человек на один квадратный километр. При этом в городе царит удивительная чистота. Испанцы, впервые прибывшие в Теночтитлан, были поражены жестокостью религиозных ритуалов индейцев. Но ещё сильнее их потряс тот факт, что в центре города полностью отсутствует мусор. Даже трава, пробивавшаяся между каменными плитами, тщательно выпалывалась. Исходя из этого, странный обычай освобождения рабов, наступивших в фекалии, становится вполне объясним — здесь их попросту негде было найти. Следует вспомнить, что для европейских городов в то время считалось нормой выливать содержимое ночных горшков из окон на улицы.

Ацтеки моются как минимум два раза в день. В качестве мыла используется плод копальшокотля (мыльного дерева), щётки для одежды изготавливаются из корня столетника, а в паровых банях применяются веники из ароматных трав.

Большинство ацтеков живёт на окраинах города в одноэтажных постройках, сделанных из прутьев и глины. Здесь царит постоянная сырость, грунт под ногами рыхлый. Индейцам приходится тесниться. В домах располагаются целые кланы, причём люди стараются селиться по профессиональному признаку в кварталах «калпулли». Мастера по выделке птичьих перьев, гончары, резчики по камню и торговцы образуют внутри города полуавтономные общины. Они сами строят школы, имеют собственных богов-покровителей и выставляют воинов для захватнических походов.

Если верить кодексам, ацтеки поливали статуи кровью. Современные исследования статуй действительно показали следы альбумина и других компонентов крови.

Ацтеки наладили систему общего образования. До 15 лет детей учили дома — в основном героическому эпосу и мудрым поговоркам. Впоследствии ребёнок знатных родителей мог отправиться в школу кальмекак (ритуалы, астрономия, грамота, история, общественное управление, законы). Те, кто победнее, шёл в тепочкалли своего квартала и изучал религию, торговлю, ремесло.

Примечательно, что девочек грамоте не учили. В 15 лет их часто выдавали замуж, поэтому ускоренный курс домашнего хозяйства был предпочтительнее чтения и правописания. Пользование косметикой не одобрялось. Отбелённая кожа и чёрные (или красные) зубы ассоциировались с проститутками. Наконец, дети всех классов и полов ходили в куикакалли — музыкально-танцевальные школы.

Однако и в «высшей», и в «низшей» школе основной упор делался на военное искусство. Учебный режим был крайне тяжёлый: обливания холодной водой по утрам, тяжёлые физические работы и ритуальные кровопускания воспитывали в будущих бойцах необходимую жестокость. Интересно, что «престижная» школа кальмекак вовсе не гарантировала карьерный рост. Многие знатные отпрыски шли в тепочкалли, где основной упор в учёбе делался на войну. Ведь бойцы продвигаются по социальной лестнице гораздо быстрее жрецов.

4 раза в день и 5 раз ночью над столицей раздавался рёв морских раковин и грохот храмовых барабанов. За неимением городских часов жрецы отмеряли время довольно шумным образом.

Богачи занимают высокие каменные здания вблизи храмов. Последние сконцентрированы в центре города и обнесены защитной стеной Коатенпатли («змеиная стена»). Архитектурная доминанта столицы — две 30-метровые пирамиды Уицилопочтли и Тлалока. В гигантском дворце Монтесумы организован зоопарк, ботанический сад и аквариум, обслуживаемый тремя сотнями человек. Здесь также содержались уроды, горбуны и альбиносы.

Гол! Посадите его на кол! Ацтеки были фанатами тлачтли — игры в мяч. По одним версиям он был сделан из каучука, по другой — из камня (в последнем случае играть им без повреждения конечностей было невозможно). Цель игры — загнать мяч на сторону поля противника. Если удавалось забросить его в одно из двух колец на поле, команда выигрывала сразу. Дотрагиваться до мяча разрешалось только коленями и бёдрами. Пикантности игре добавлял тот факт, что проигравшую команду приносили в жертву (а может, и победившую — мнения историков разнятся). На результаты игр делались ставки. Поставить можно было всё что угодно — даже самого себя (в рабство). Известны случаи, когда правители проигрывали целые города.

Это интересно Средняя продолжительность жизни ацтека составляла 37 лет. При этом ацтекам разрешалось напиваться пульке лишь по достижении 70-летнего возраста (своеобразная пенсия). Впрочем, молодые ацтеки компенсировали запрет на алкоголь употреблением галлюциногенных грибов.

В ритуальном календаре ацтеков было 20 месяцев с собственными именами. Тот, кто родился в месяц кролика, будет пьяницей, а рождённый под змеёй обязательно прославится. Проверьте сами на azteccalendar.com.

Войны для захвата «материала» жертвоприношений назывались цветочными, поскольку будущие пленники зачастую встречали ацтеков с цветами в руках. Пролитие крови ради богов считалось долгом.

Пусть всегда будет солнце!

Пирамиды ацтеков неразрывно связаны с другой их «визитной карточкой» — жертвоприношениями. Это шокирует до сих пор: человека укладывали на выпуклом камне, вскрывали грудную клетку обсидиановым ножом (что требовало сноровки — клинок был острый, но очень хрупкий) и вырезали у него сердце. Женщин убивали во время танца, отрубая им головы. Детей топили в честь бога дождя Тлалока. Некоторых бросали живьём в огонь, других расстреливали из луков, после чего сдирали с них кожу. Тела жрецы скармливали животным (либо разрубали на части в подарок важным людям, а изредка — употребляли в пищу с ритуальными целями). Черепа выставляли напоказ на шестах цомпантли.

Потрясённые испанцы рассказывали о жертвоприношениях многих тысяч людей. Однако раскопки дают более скромную цифру — каждые 52 года под нож отправлялись лишь несколько сотен человек.

На самом деле в жертвоприношениях не было жестокости. Ацтеки верили, что только таким образом можно поддержать естественный ход вещей — прежде всего, восходы Солнца. Богам требовалось пропитание. Кровь поддерживала структуру вселенной. Поэтому большинство жертв (за исключением пленников) шло на смерть добровольно, а между ними и жрецами устанавливались почти родственные отношения. На любое бедствие, будь то наводнение или землетрясение, был один ответ — жертвоприношения. Если оно не помогало, в действие вступал «план Б» — ещё больше жертв. Рано или поздно несчастья прекращались сами собой, так что система, в целом, работала без сбоев.

О размахе ритуальных убийств ходят легенды (в основном благодаря испанским конкистадорам и священникам, стремившимся очернить язычников). Непонимание с обеих сторон было абсолютным. Европейцев выворачивало наизнанку при виде залитых кровью храмов, а ацтеки ужасались рассказам о «методах работы» Торквемады. Ацтеки не пытали людей (ритуальное нанесение ран ножами или шипами не в счёт — даже император регулярно пускал себе кровь во благо Солнца). Скидывание выпотрошенных тел с пирамид имело наглядно-практическое значение. Люди могли видеть, что жертва свершилась, а младшие жрецы быстро уносили тело в сторону для разделки.

Математика — лучшая свидетельница истории. Хроники сообщают, что после сооружения ацтекского храма на его верхней площадке было устроено «праздничное» жертвоприношение, в ходе которого за четыре дня с жизнью распрощалось 84000 пленников. Неясно, как город с населением всего в 100-200 тысяч мог «обработать» такое количество человеческого материала.

Кроме того, простейший подсчёт показывает, что для достижения столь рекордных показателей император Ауицотль (якобы резавший людей собственноручно) должен был убивать по 14 человек в минуту. Размещение такого количества черепов на цомпантли проблематично — даже если располагать шесты вдоль стены храма в 10 рядов, их длина достигла бы почти 1,6 километра. Таким образом, длина одной стороны храма равнялась бы 420 метрам, а сама пирамида превышала бы любую египетскую почти вдвое.

Хрустальные черепа Артефакты предположительно доколумбовой Америки, якобы обладающие магической силой (лечение болезней, улучшение настроения, пророческие видения). Самый известный из них, найденный в 1926 году, по непроверенным утверждениям исследователей сохраняет постоянную температуру в 21 градус. Его высекли из кварца алмазными инструментами и полировали об песок 150-300 лет подряд. Возраст этого и других подобных черепов, «найденных» в руинах ацтеков и майя, оценивается почти в 4000 лет. Однако скептики, изучившие некоторые образцы, заявляют, что артефакты были сделаны ювелирным инструментом не ранее 19 века, предположительно в Германии. Показания «археологов», добывавших эти черепа с начала 20 века, весьма противоречивы, так что с большой долей уверенности можно сказать, что это заурядная фальсификация.

* * *

8 ноября 1519 года Эрнан Кортес вошёл с войсками в Теночтитлан. Кортес довольно оригинально поднял боевой дух своих солдат — затопил каравеллы, отрезав все пути к отступлению. Монтесума принял Кортеса за Кецалькоатля, а испанцев — за посланников Солнца, и осыпал их почестями. В ответ Кортес пленил императора и захватил город, однако летом 1520 года был вынужден бежать из него. Год спустя, 4 июня 1521, он вновь осадил Теночтитлан. Индейцы яростно сопротивлялись, однако 13 августа огромный мегаполис пал. В боях погибло почти всё его население (не менее 200 тысяч человек). Вырезание городов подчистую не практиковалось в Европе. Вероятно, здесь постарались индейцы — союзники Кортеса.

Около 40% населения ацтекской империи умерло от оспы, занесённой испанцами (при высочайшем уровне гигиены подобные болезни им были неведомы). Захватчики разрушили Теночтитлан и осушили озеро Тескоко, навсегда погубив экологию региона. Сейчас на месте Теночтитлана стоит Мехико. Город до сих пор испытывает недостаток питьевой воды.