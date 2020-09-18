God of War (2018): игра против мифологии

В 2018 году God of War стала хитом. Старания студии Santa Monica и геймдиректора Кори Барлога оценили редакторы игровых изданий, организаторы премии The Game Awards и, конечно, игроки по всей планете. Разработчики изменили игровой процесс, взаимодействие с миром, образ Кратоса и, что самое главное, — место действия. Древнегреческие города и храмы уступили место ледяным пустошам и фьордам, а античных богов и героев заменили асы и ваны. По случаю тизера второй части давайте вспомним, как разработчики интерпретировали знаменитые мифы.

Сценаристы Santa Monica по-своему подошли к скандинавской мифологии. Читатели «Эдд» встретят тут много знакомых образов — вот герои говорят про Одина, затем посещают храм Тюра и где-то по пути сражаются с троллями и драуграми… Но любой, кто прошёл сюжетную линию, знает, что на самом деле разработчики многое интерпретировали по-своему. И слава Тюру: это позволило им добавить несколько неожиданных поворотов и вплести в сюжет историю Кратоса.

Главное, что стоит знать о новой игре и её сюжете, — это мягкий перезапуск серии: история и продолжает канон, и словно переживает второе рождение. Создатели делают упор не на сражения с колоссальными чудовищами (хотя без таких сцен не обошлось), а на личную драму персонажей. God of War начинается с того, что Кратос и его сын Атрей отправляются к самой высокой горе, чтобы развеять прах матери Атрея. В пути они сталкиваются с представителями скандинавского пантеона — и убийцу богов невольно втягивают в семейную драму Бальдра и Фрейи.

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Персонажи

Бальдр

В мифах: Бальдр — сын Одина и его жены Фригг, полная противоположность своего брата Хёда. Тот был мрачным, молчаливым и слепым — а его брат стал самым добрым, весёлым и невинным богом во всём пантеоне. С приходом Бальдра повсюду пробуждалась жизнь. Он быстро возмужал и начал посещать советы богов, а позднее получил свой чертог Брейдаблик, где поселился с женой Нанной («цветение») и дочерью Нип («бутон»). Вот как бога описывают в «Младшей Эдде»:

О нём можно сказать только доброе. Он лучше всех, и его все прославляют. Так он прекрасен лицом и так светел, что исходит от него сияние. Есть растение, столь белоснежное, что равняют его с ресницами Бальдра, из всех растений оно самое белое. Теперь ты можешь вообразить, насколько светлы и прекрасны волосы его и тело. Он самый мудрый из асов, самый сладкоречивый и благостный.

Когда Бальдру начали сниться дурные сны, предвещавшие беду, боги стали обсуждать, как помочь всеобщему любимцу. И тогда Фригг взяла клятву не причинять вреда сыну её со всего, что существует на белом свете. Вот только побег омелы богиня обошла стороной, посчитав его слишком маленьким и безобидным.

Оплошностью Фригг воспользовался злокозненный Локи, который подговорил Хёда метнуть в брата побег омелы. Неожиданно для всех омела пронзила Бальдра, и тот упал замертво. Весёлого бога пытались вернуть из царства мёртвых, но ничего не вышло — в том числе из-за вмешательства Локи. У Нанны разорвалось сердце от горя, и её положили в погребальную ладью мужа.

В игре: Бальдр из God of War мало похож на свой прообраз из мифов. Santa Monica отказались от его прекрасной внешности и доброго нрава, сохранив персонажу лишь прошлое. В игре Бальдр предстаёт не белокурым юношей, а татуированным жилистым мужчиной, который при первой же встрече едва не выбивает дух из Кратоса. И тем заставляет себя уважать!

Бальдр отнюдь не рад благословению, которым одарила его мать Фрейя (не Фригг, как в легендах). Едва завидев спартанца, бог жалуется, что «совсем ничего не чувствует»: ни вкуса, ни удовольствия, ни боли. Бальдр считает магию матери проклятием и потому жаждет найти её и убить — в отместку за собственные страдания.

Фрейя

В мифах: Фрейя — самая красивая, милостивая и благородная богиня из числа ванов, сестра Фрейра и дочь Ньёрда, приёмного сына и пленника Одина. Она по праву считалась первой во всём Асгарде после Фригг, хотя «по должности» стояла даже выше супруги Всеотца: она забирала половину душ всех павших воинов, в то время как сам Один забирал другую половину.

Все, кого забирала Фрейя, попадали в её владения в Асгарде — чертог Фолькванг, где воины пировали и блаженствовали. Более того, у себя во дворце богиня принимала девушек и жён павших, которые после смерти могли встретиться со своими близкими. Порой женщины настолько верили в милосердие Фрейи, что кидались за любимыми в гущу боя или шли за ними на костёр — всё для того, чтобы и после смерти остаться рядом.

В Германии богиню отождествляли с Фригг. А иногда и северяне, и германцы называли её Вальфрейя — под этим именем она выступала как предводительница валькирий.

В игре: В отличие от Бальдра, игровая Фрейя похожа на свой мифологический прообраз — и внешностью, и характером. Правда, сперва нас знакомят с ней под именем Лесной ведьмы. Авторы какое-то время водят игроков за нос, раз за разом подкидывая намёки, что обитательница волшебного дома не так проста, как кажется. Сперва разработчики демонстрируют её мудрость (помогает в самом начале), затем — недюжинные магические способности (спасает Атрея), а в конце наглядно показывают могущество богини (оживляет великана).

Всю игру Бальдр хочет убить мать из-за благословения неуязвимости, которым она одарила его ещё в детстве. Особенно подробно мотивы бессмертного раскрываются в одной из сцен в Хельхейме, где мы наблюдаем разговор Бальдра с образом матери. В самом финале он всё же добирается до Фрейи. Та видит, что гнев сына не утихает, и готова принять смерть от его руки — но это совершенно не устраивает Кратоса, который оказался в центре семейной дрязги. Мало того, что на пути спартанца встал какой-то божок — а мы знаем, что этого Кратос ой как не любит, — так ещё и случай подвернулся: Атрей сумел ранить Бальдра с помощью обломка стрелы из омелы! В итоге спартанец останавливает Бальдра и убивает его. Смерть сына разбивает Фрейе сердце.

Тебя будут ждать самые жуткие, самые жестокие страдания! Обещаю, я покажу твой хладный труп обитателям всех Девяти Миров, я скормлю твою душу самым грязным тварям Хеля! Я клянусь тебе в этом, слышишь? Финальное обращение Фрейи к Кратосу

С богиней в игре связан один важный подсюжет, до которого очень непросто добраться. Если игрок победит предводительницу валькирий Сигрун (одолев перед этим её восемь сестёр), та расскажет, что на самом деле королевой валькирий всегда была и остаётся Фрейя — как в германской версии мифа. Сигрун служила предводительницей вместо богини после того, как Один обрезал Фрейе крылья.

Атрей/Локи

В мифах: Главный проходимец Асгарда, коварнейший трикстер всех Девяти Миров, отец Йормунганда, Фенрира и Хель. В скандинавской мифологии Локи был замешан едва ли не в каждой истории, но нас интересуют его взаимоотношения с Бальдром.

Когда юного бога провозгласили неуязвимым, асы устроили развлечение на тинге — начали кидаться в Бальдра всем, что попадётся под руку. Локи, превратившись в женщину, проник на тинг, подсунул Хёду прут из омелы и предложил кинуть палкой в брата — мол, все кидают, и ты кинь, уважь родственника. Одного прута оказалось достаточно: Бальдр упал замертво.

Однако даже смерть всеобщего любимца не переполнила чашу терпения асов — благо Фригг нашла способ вернуть сына из царства Хель. Повелительница мёртвых согласилась отдать бога, но при одном условии: «всё живое и мёртвое, что есть на земле, должно плакать по Бальдру и просить его возвращения». Плакали и люди, и звери, и камни, и деревья — не плакала лишь одна великанша Тёкк, которой, как считают асы, прикидывался Локи.

И тогда боги разгневались по-настоящему — они поймали Локи (тот пытался скрыться от них в реке, обратившись в лосося) и привязали к камням кишками его собственного сына. Так ему наказали быть пленником до Гибели богов.

В игре: До самого конца игрок ждёт, когда же в игре по скандинавской мифологии появится Локи. И лишь в начале финальных титров мы узнаём, что трикстер всё это время был рядом с нами — в образе Атрея.

Такая интерпретация вызывает множество вопросов. Откуда в игре взялся Йормунганд, если его отец — Локи? А как быть с тем, что этот бог вообще-то сын йотуна Фарбаути? Одно из предположений гласит, что Атрей — своего рода реинкарнация хитреца. Мол, местный Локи, может, когда-то и жил здесь, но терпение у суровых асов закончилось раньше, вот его и убили. Вот тогда, в прошлом, великанша Ангрбода как раз и успела родить от него Мирового змея. А теперь, в новой жизни, Атрей-Локи продолжает волей-неволей совершать поступки, которые не успел закончить в прошлом, — вроде убийства Бальдра. Наверняка в момент, когда мальчик при помощи стрел из омелы ранил-таки бога, все знатоки мифов пороняли геймпады от удивления!

Мимир

В мифах: Великан Мимир — дядя Одина (приходился братом Бестле, матери Всеотца), охранявший источник мудрости близ корня Иггдрасиля. Когда-то давно во время войны между асами и ванами Мимира обезглавили. Но позднее голову спас сам Один — он пожертвовал глазом, чтобы оживить её и заодно испить из источника. С тех пор Мимир каждое утро пьёт чудесный мёд, чтобы Всеотец мог держать с ним совет.

В игре: В God of War Мимир — это бог мудрости, которого Один больше ста лет назад заключил в тюрьму на вершине горы. Ему известны легенды всех Девяти Миров, и Бальдр вместе со своими племянниками Магни и Моди пытается выведать у Мимира, где находятся Кратос с мальчиком. Бог мудрости прогоняет наглецов, поскольку знает, что те не могут даровать ему главного — свободы.

Однако помочь спартанцу и его сыну Мимир соглашается — если не делом, то хоть словом. В игре именно Кратос обезглавливает Мимира по его же просьбе, а затем относит голову Фрейе. Богиня оживляет её, но прибегает к хитрости: скармливает Мимиру каких-то червей, чтобы он не мог вспомнить об уязвимости Бальдра. Именно поэтому главный мудрец всю игру не может нам рассказать, как одолеть противника. В остальном помощь Мимира трудно переоценить: ожившая голова предупреждает Кратоса в боях об атаках со спины, рассказывает о врагах, примечательных местах и прошлом мира.

Магни и Моди

В мифах: Магни («Сильный») и Моди («Смелый») — сыновья могучего Тора, причём от разных женщин (мать Магни была великаншей). Братья были славными воинами, но всегда оставались в тени отца. Славных поступков у них на двоих меньше, чем у одного Тора. Главное, что известно о братьях, — они среди немногих, кто выживет после Рагнарёка, наряду с воскресшим Бальдром и его братом Хёдом.

В игре: Один призывает Магни и Моди на помощь Бальдру, который пытается отыскать Кратоса и Атрея. Мы сталкиваемся с ними дважды — сперва рядом с древом, в которое заключён Мимир, а затем возле тела ледяного великана. В жестокой схватке дети Тора совершают ошибку, когда нападают не только на спартанца, но и на мальчика: в ярости Кратос убивает Магни, расколов ему голову топором.

Брок и Синдри

В мифах: Брок и Синдри известны в «Эддах» под именами Брокк и Эйтри. Это знаменитые кузнецы из рода тёмных альвов (свартальвов, или гномов). И заработали они свою славу во многом благодаря очередным пакостям Локи. Однажды он забавы ради срезал все волосы у жены Тора Сиф. Бог грома вознамерился переломать наглецу все кости, однако тот поклялся добыть у тёмных альвов золотые волосы, которые росли бы как настоящие. Локи обратился к сыновьям гнома Ивальди, и те сотворили чудесные волосы. А заодно — корабль Скидбладнир и копьё Одина Гунгнир.

Затем трикстер отправился к тёмным альвам, Брокку и Эйтри, и намекнул, что они не смогут изготовить ничего более совершенного. Свартальвы поддались на провокацию и создали ещё три удивительных предмета: кольцо Драупнир для Одина («каждую девятую ночь капают из него по восьми колец такого же веса»), золотого вепря для Фрейра («может бежать по водам и воздуху, ночью и днем, быстрее любого коня») и молот Мьёльнир для Тора (о нём вы наверняка всё знаете — бьёт с какой угодно силой и возвращается в руку).

В игре: Отношения братьев — одна из второстепенных сюжетных линий. Сварливый Брок и осторожный Синдри недолюбливают друг друга. Гномы ругаются, поскольку каждый считает брата неумехой. Но в итоге, пообщавшись с Кратосом и поработав над общим делом, Брок и Синдри вновь начинают ладить. Воссоединение братьев — одна из самых трогательных сцен в игре.

Примечательно, что авторы God of War не забыли о гноме Ивальди, чьи сыновья создали другие чудесные предметы. В Нифльхейме игрок может посетить смертельно опасную мастерскую Ивальди.

Альвы, светлые и тёмные В северных мифах описываются два волшебных народа, которые породили современных фэнтезийных эльфов и гномов, — это светлые альвы и тёмные альвы (свартальвы). Первые — красивые создания, чей облик «прекраснее солнца», а вторые живут в земле и на вид «чернее смолы». При этом в игре мы встречаем отдельно светлых эльфов (многие убиты после бойни в Альвхейме), тёмных эльфов (они и погубили светлых; одни из противников Кратоса) и, собственно, гномов в лице Синдри и Брока. Судя по внешности, это именно что три разных народа.

Места

Мидгард

Срединный мир, где обитают люди и куда порой заглядывают боги. Что в мифах, что в игре это наша Земля с лесами, озёрами и горами. Вот только в God of War Мидгард представлен практически без мирных жителей. Мало того, что Кратос выбрал очень тихий и далёкий уголок, так ещё и в последние годы стало холоднее и повсюду начала появляться нечисть — драугры и злые великаны.

Храм Тюра

Величественное сооружение пропавшего бога войны Тюра, сына Одина, которое соединяет Мидгард с другими мирами. Храм в какой-то степени можно считать осью Земли — там лежит часть Мирового змея и находятся девять врат, которые открывают проход в другие миры.

Как и в мифах, в игре Тюр считается одним из самых могучих асов, который мог бы совладать с самим Одином. Тем не менее все свои силы Тюр пустил на сохранение знаний и достижение мира в Мидгарде. Однако Один всё равно заподозрил сына в сговоре с великанами и вместе с Тором много лет назад заключил Тюра в тюрьму. Никому не известно, где обитает бог войны, и некоторые поговаривают, что Всеотец просто убил сына.

Альвхейм

В мифах царство светлых альвов почти не описывается, так что разработчики могли дать волю фантазии. Они постарались показать этот мир разительно отличающимся от Мидгарда: с удивительной архитектурой, монументальными строениями, обилием ярких неземных растений и струящимся повсюду магическим светом.

Правда, на момент, когда в Альвхейме появляются Кратос и Атрей, там царят разруха и хаос — всё из-за того, что на дом альвов напали их тёмные собратья. Спартанец и мальчик отыскивают волшебный свет альвов, нужный им в путешествии, и заодно «чинят» дворец и изгоняют из него врагов. Даже жаль, что у нас нет повода здесь задержаться, — уж больно красив этот мир! Особенно в сравнении со следующим.

Хельхейм

Зловещее царство мёртвых, которым правит Хель, в мифах занимает невообразимо огромную территорию — нужно ведь куда-то вмещать все души умерших! Вопреки расхожему образу, этот мир напоминает скорее увядающий осенний лес с редкими садами и курганами, а не ледяные пустоши, показанные в игре (это скорее к Нифльхейму). Считается, что у Хель безграничная власть над миром имени себя и что богиня ощущает присутствие каждого обитателя и гостя. Перед вратами расположена «туристическая» область, которую странники ещё могут покинуть, но если они зайдут внутрь, то выбраться уже не получится — будь они даже богами (вспомним историю Бальдра). Весь мир окружён непроходимой рекой Гьёлль, а вход охраняют чудовищный пёс Гарм и великанша Модгуд.

Santa Monica взяли за основу более расхожее представление о Хель — здесь это мрачное, зловещее и очень холодное место, где вечно бушуют снежные бури и повсюду торчат ледяные глыбы. В путешествии по этому царству Кратос встречает не только воинственных мертвецов, но и то ли призраков, то ли галлюцинации — так Хель мучает тех, кто здесь оказался. Сперва мы видим образы из прошлого Бальдра, а затем сталкиваемся с самим Зевсом. Необычно наблюдать владыку Олимпа посреди пустошей ледяного мира!

Йотунхейм

Этот мир тоже не такое зловещее место, как принято считать. Обитель великанов представляет собой пустошь, усеянную огромными, пронзающими небеса горами. Помимо Каменных гор, в мифах упоминаются Железный лес и крепость-поселение Утгард.

В целом Йотунхейм из God of War примерно так и выглядит, вот только показывают его нам совсем немного — лишь в конце игры, когда Кратос и Атрей наконец-то развеивают прах Лаувейи. Главная достопримечательность этих мест — храм йотунов, где спартанец узнаёт свою судьбу.

Муспельхейм и Нифльхейм

В мифах сотворение мира началось после того, как мир огня Муспельхейм и мир льда и туманов Нифльхейм однажды сблизились друг с другом, и глыбы начали таять в пламени. Из этой воды появились инеистый великан Имир и корова Аудумла. Именно Имир позднее создал йотунов, а корова вылизала из камня Бури, прародителя асов.

Что Муспельхейм, что Нифльхейм — это дополнительные локации, которые в игре можно открыть, только если собрать особые рунические символы. В каждом из миров спартанца ждут суровые испытания, за которые он может получить ценные награды. В мире огня нужно сражаться с волнами врагов на аренах, а в мире тумана — совершать вылазки на постоянно меняющуюся территорию за отведённое время. Оба этих царства действительно похожи на свои прообразы, особенно удался вулканический Муспельхейм.

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На протяжении столетий люди черпали вдохновение из мифов. Толковать события «Эдд» можно бесконечно, и поэтому авторам до сих пор не надоело к ним обращаться, а читателям, зрителям и игрокам — знакомиться с результатами их труда. И дело не только в переиначивании сюжета. God of War — это ещё и впечатляющий труд художников, дизайнеров и разработчиков, усилиями которых Девять Миров по-настоящему ожили.

А о наших предсказаниях о судьбе второй части игры — читайте в следующей статье!