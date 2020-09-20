God of War: Ragnarok. Чего ждать в продолжении?

16 сентября на презентации PlayStation 5 показали тизер God of War: Ragnarok — новой части экшена про сурового спартанца, который теперь путешествует по северным землям и Девяти Мирам.

Чуть ранее мы публиковали разбор God of War 2018 года, в котором сравнивали скандинавские мифы с интерпретацией Santa Monica. Теперь попробуем представить, как студия истолкует мифы о Рагнарёке, какую роль в этих событиях роль сыграют Кратос и Атрей, а также кого они повстречают на своём пути.

Осторожно, спойлеры! И снова предупреждение о спойлерах!

Рагнарёк

Согласно мифам, убийство Бальдра — одно из событий, что предшествовали Рагнарёку. Считается, что это поворотная точка, после которой Гибель богов стала неотвратима. В игре катализатором событий стали действия Кратоса и Атрея. В финале Мимир подтверждает, что грядет Фимбулвинтер — холодная зима, которая продлится три года. Это ещё один признак наступления Рагнарёка. Более того, если игрок продолжит исследовать мир после завершения основной сюжетной линии, то в Мидгарде пойдёт снег.

Очень похоже, что Santa Monica сделают Кратоса одним из действующих лиц в грядущей Гибели богов. С одной стороны, спартанец скорее обрадуется, когда узнает, что скандинавские боги вот-вот поубивают друг друга. С другой, Кратос не даёт в обиду смертных и их мир, и, вероятно, он постарается сделать всё, чтобы остановить Рагнарёк или как-то изменить его ход.

В мифологии Рагнарёк начнётся с того, что Фенрир разорвёт свои цепи и проглотит Солнце (которое успеет перед своей гибелью породить другое Солнце — так викинги описывали затмение). Мидгард погрузится в хаос, на земле будут бушевать землетрясения и ураганы — они разрушат горы и вырвут с корнями деревья. Из океана всплывёт Йормунганд, что приведёт к всемирному потопу (не очень логично с точки зрения физики, но так гласят мифы). А прямиком из врат Хельхейма появится Нагльфар — корабль из ногтей мертвецов, на котором Локи приведёт армию инеистых великанов в Асгард.

Из Муспельхейма в город богов по мосту Биврёсту отправится другая армия — огненных великанов во главе с владыкой Суртом. Асы объединятся против гигантов, и начнётся последняя битва, выжить в которой должны два сына Тора. Только вот в God of War Магни уже пал от руки Кратоса.

Пророчество Атрея

Скорее всего, продолжение God of War охватит как минимум часть событий Рагнарёка — и создатели игры наверняка их интерпретируют по-своему. Взять хотя бы Локи, который в мифах должен «освободиться от пут» и возглавить великанов. Означает ли это, что настоящий бог раскроет свою истинную сущность? Или же мальчик настолько зарвётся (как это было примерно в середине игры), что решит оставить Кратоса и пойти по своему пути?

Конфликт Кратоса и Атрея хорошо вписывается в пророчество, которое мы увидели в конце God of War. И, что ещё важнее, в логику мира этой игры: боги обречены умирать от рук своих детей. То, что Бальдр пытался прикончить мать, — нормальный ход вещей для Атрея, ведь он думает, что именно таков удел богов. И уж как-то подозрительно спокойно он обдумывает в конце игры мысль, а не придётся ли ему со временем прикончить Кратоса.

Что, если студия убьёт спартанца и попрощается с титульным персонажем франшизы? Хотя игроки ещё не успели привыкнуть к его обновлённому образу, такой шаг напрашивается сам собой — Кратос уже давно заслужил покой и отдых. А его роль мог бы занять скандинавский бог войны Тюр, путешественник и мудрец. С другой стороны, выстрел из пророчества можно истолковать как угодно — вплоть до того, что Кратос и Атрей просто разыграют сцену убийства, чтобы кого-то обвести вокруг пальца. Локи ведь всё-таки бог обмана!

Тор

В истинной концовке игры Кратоса и Атрея «спустя годы» навещает сам Тор. Сын Одина появляется очень пафосно, а на вопрос о том, кто он такой, лишь показывает Мьёльнир. Можно предположить, что бог пришёл отомстить спартанцу за смерть своего сына. Это мысль напрашивается сама собой и вполне соответствует прямолинейному характеру Тора из мифов.

Но всё может быть сложнее — возможно, бог пришёл к Кратосу за помощью, понимая, что без него с Рагнарёком не справиться. Этих двоих друзьями точно не назовёшь — скорее товарищами поневоле. В игре герои описывают сына Одина как очень кровожадного и безжалостного бога, и наверняка первая их встреча завершится знатным мордобоем. Тор ценит храбрость в воинах и, возможно, даже на фоне смерти сына способен увидеть в Кратосе могучего союзника. Да и, похоже, Тор не очень-то крепко любил своих отпрысков: он избил Моди за то, что тот сбежал с поля боя.

Линия валькирий и Фрейя

Хотя победа над валькириями — это дополнительное высокоуровневое (и очень сложное!) задание, на вселенную игры оно влияет даже больше основной сюжетной линии. Подумаешь, семейная драма Фрейи и Бальдра, — без валькирий мёртвые не могли попасть в Хель! Лишь после того, как Кратос освободил дев-воительниц (победить, чтобы освободить, — ох уж эти суровые скандинавские нравы!), в мире восстановился привычный порядок вещей.

Скорее всего, сюжетную линию валькирий объединят с линией Фрейи, которая теперь жаждет отомстить. Мы уже видели в финале игры, на что способна богиня. И теперь, когда спартанец убил её сына и ей больше нечего терять, Фрейя наверняка станет для него грозным противником. В новой части её могут показать в амплуа истинной предводительницы валькирий. Дополнительная интрига состоит в том, что в мифах не указано, выживет ли богиня во время Рагнарёка, — так что тут разработчики вольны придумать любой исход.

Асгард и прочие миры

Многие поклонники игры остались недовольны, что некоторые миры оказались закрыты. Кратос не может побывать в Свартальвхейме (жилище гномов), Ванахейме (обители богов-ванов) и Асгарде (твердыне богов-асов). Да и в Йотунхейм мы заглядываем совсем ненадолго.

Раз уж последняя битва разворачивается в Асгарде, туда наверняка наведается и Кратос. Интересно посмотреть, как разработчики покажут дворцы, чертоги, зал Вальгаллы и прочие чудесные места. Правда, всю величественность Асгарда игроки вряд ли смогут оценить — великаны точно многое порушат.

Если Асгард станет во второй части конечной точкой путешествия, то Ванахейм — скорее промежуточным этапом. Можно предположить, что герои отправятся туда, чтобы найти союзников из числа ванов для последней битвы. Ну или попробуют выведать какие-нибудь их секреты для борьбы с великанами. Почти все ваны связаны с природой, лесами и плодородием, поэтому их мир наверняка будет выглядеть как сплошной цветущий лес с огромными деревьями.

Быть может, Кратоса пригласят домой Брок и Синдри — и он посетит Свартальвхейм. В мифах это место описывается как огромная разветвлённая сеть пещер, куда не заглядывает солнце. А ещё это отличный кандидат на роль мира-испытания, какими были Муспельхейм и Нифльхейм в первой части. Зловещие гроты, узкие пещеры и полчища врагов — что может быть лучше для проверки навыков?

Противники

В скандинавских мифах осталось ещё много персонажей, которых Santa Monica могут задействовать в сиквеле. Велика вероятность, что в первую очередь разработчики введут в игру родственников уже знакомых нам персонажей. Наверняка создатели покажут свою версию Хёда — любопытно увидеть, как Santa Monica обыграют «полную противоположность Бальдру».

Мстить за убитого Магни может не только его отец Тор, но и сестра — богиня Труд, дочь Сиф. О ней мало что говорится в «Эддах»; такое же имя носит одна из валькирий, и неизвестно, считать ли их одним и тем же персонажем или всё-таки разными.

Из ключевых богов в God of War пока что не хватает только Хель и Одина. Приключения Кратоса будут неразрывно связаны с убийствами и смертью, а значит, повелительница мёртвых наверняка обратит на него свой взор. Кроме того, спартанцу и мальчику удалось ускользнуть из её царства и заодно немного его порушить — чем не повод наконец-то поговорить с этим безумным храбрецом по душам?

А вот Всеотец если и появится пообщаться с Кратосом с глазу на глаз, то, скорее всего, или в самом финале сиквела, или вообще в третьей части. Создатели запланировали три игры в скандинавском сеттинге — логично оставить самого главного бога под конец, как это было с Зевсом.

В конце концов, раз дело идёт к Рагнарёку, разработчики просто не могут оставить в стороне Фенрира и Сурта. Бой с владыкой огненных великанов можно обставить ничуть не хуже, чем противостояние с драконом, — в разных локациях при разных условиях. А столкновение с Фенриром наверняка обернётся гибелью для Одина, как в мифах. Но кто знает, может, Кратосу дадут спасти Всеотца?

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И хотя выход следующей части запланирован на 2021 год, пока что у нас нет даже намёков на сюжет. Да, подсказки можно искать в мифологии, но разработчики всё равно наверняка обыграют легенды по своему усмотрению. В любом случае, ждать первых трейлеров, а там — и игры — осталось недолго. Надеемся, нас приятно удивят не только масштабной историей, но и новыми игровыми технологиями!