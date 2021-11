Лицо со шрамом. Как снимали «Гарри Поттер и философский камень»

Сейчас сложно представить, каким бы был мир без «Гарри Поттера» — каким бы путём пошла детская литература, в кого бы влюблялись нынешние фанаты Снейпа, Гарри и Люциуса, о ком бы писали фанфики самых разных рейтингов и жанров… Сага о Гарри Поттере — бесспорно, большое событие в мировой культуре. Литературное, философское, образовательное, социологическое — и конечно же, кинематографическое. Ведь, как ни крути, именно экранизации создали визуальные образы героев и локаций Роулинг. Ровно двадцать лет назад состоялась мировая премьера первого фильма киносаги о Мальчике, Который Выжил. По этому поводу давайте вспомним, как снимали «Гарри Поттер и философский камень»: как шли переговоры с мамой Гарри, как подбирали актёров и что писали о фильме первые зрители.

Добрый волшебник и фея-крёстная

История фильма «Гарри Поттер и философский камень» — того, каким мы его знаем, — началась в далеком 1986 году, когда идея о мальчике-волшебнике еще даже не пришла Джоан Роулинг в голову.

Именно в 1986 году творческим руководителем Warner Bros. стал Дэвид Хейман. Сын продюсеров, он хорошо разбирался в киноиндустрии — и уже через десять лет, обзаведясь связями и опытом, основал собственную продюсерскую компанию Heyday Films. Первой ее работой стал исторический хоррор «Людоед» (1999), который провалился в прокате и вызвал сдержанные отзывы критиков. Однако еще до «Людоеда», в 1997 году, Хеймана захватила идея экранизировать какую-нибудь популярную детскую книгу. Его выбор пал на роман популярной английской писательницы Дианы Уинн Джонс «Людоед на первом этаже» (1974) — это неплохая история о том, как волшебный набор для химических опытов помогает наладить отношения детей с отчимом. Однако возникли проблемы с правами — и Хейман без особых сожалений отказался от идеи. Ему хотелось чего-то более яркого, масштабного, взрывного, что было бы интересно и понятно детям по всему миру (следовательно, обеспечило бы успех в прокате). И желательно свежего.

Тут, как добрая фея, из коридоров отдела девелопмента Heyday Films вынырнула Таня Сегачан. По одной версии, она сама рассказала Хейману о некой новинке под названием «Гарри Поттер и философский камень», по другой — сначала посоветовала прочесть книгу помощнице Хеймана, Нише Парти, а уже та заразила идеей Хеймана. Сама же Таня якобы узнала о «Гарри Поттере» из газетной статьи — и запросила экземпляр у литературного агента Роулинг, Кристофера Литтла.

Как бы то ни было, в итоге книга оказалась в руках Хеймана, тот прочёл её и загорелся идеей экранизации. Вот тут-то и пригодились его связи с Warner Bros., а точнее — договорённость о преимущественном праве на совместное производство. Совет директоров сомневался в целесообразности работы с «Гарри Поттером», но её старший вице-президент Лайонел Уигрэм, хороший друг Хеймана, взял на себя всю ответственность за покупку прав.

Переговоры с мамой Гарри

Джоан Роулинг не сразу согласилась на предложение. Она слишком трепетно относилась к своей истории, а поэтому не хотела, чтобы на экран выползло какое-то отдалённое и, возможно, даже уродливое её подобие. Но юристы Warner Bros. убедили ее, что речь идёт не просто об экранизации, а о создании целого бренда — и Роулинг дала добро. За ней оставили контроль и одобрение сценариев, а также право запрещать производство того или иного мерча. Хейман понимал — да, он первым вступил в переговоры с Роулинг, но пока они длятся, книга приобретает всё больший успех и кто-то более ушлый может дожать писательницу. Поэтому соглашался на любые уступки.

В 1999 году права на первые четыре книги ему были предоставлены. Контракт, кроме семизначной суммы, предусматривал еще и дополнительные отчисления: один цент с каждого проданного билета и пять центов с каждого предмета мерча.

Студия выполнила абсолютно все свои обещания. Роулинг ни разу — во всяком случае, официально — не пожаловалась, что ее обманули, чего-то ей недодали или что-то от нее утаили. Но при этом — опять-таки официально — она не требовала ничего сверх разумных пожеланий. Обе стороны понимали, что ввязались в долгосрочные отношения и в их общих интересах поддерживать атмосферу дружбы и взаимоуважения. Роулинг даже предлагали сыграть роль мамы Гарри — в сцене с зеркалом Еиналеж — но она отказалась, заявив, что не актриса и может всё испортить.

Первоначально киностудия рассматривала вариант экранизации в виде анимационной серии — или, в крайнем случае, объединения в одном фильме живых съёмок и мультипликационных фрагментов. Дети-актёры растут очень быстро, предсказать, как изменится их внешность, нельзя, а в случае любой задержки в съёмках их попросту пришлось бы менять. Роулинг выступила категорически против: она хотела обычные, классические фильмы с живыми людьми, а не эффектом «зловещей долины», и с нормальным сюжетом, а не пересказом четырех романов за полтора часа. Согласившись на её условия, студия фактически взяла на себя обязанность снять все фильмы подряд и в кратчайшие сроки.

Но одновременно с этим Warner Bros. лишилась Стивена Спилберга — именно он, оказавшись во главе проекта, предлагал анимацию, с Хэйли Джоэлом Осментом на озвучке Гарри Поттера. Как именно это произошло, неизвестно. Вся информация, известная нам о съемках, дышит благостью, взаимоуважением и доброжелательностью (оно и понятно, всё-таки это тоже часть мифологии детского фильма). По официальной версии, Спилберг не обиделся, что его идеи были отклонены, просто у него появилась возможность взяться за куда более привлекательный ему проект — «Искусственный разум», куда они вместе с Хэйли Джоэлом Осментом и отправились.

Любовь к Гермионе

Информация о том, что Warner Bros. ищет режиссера на место Спилберга, взбудоражила кинематографический мир (на абы что Спилберга не зовут!). Саймон Уэст, Брэд Силберлинг, Роберт Земекис, Джонатан Демме, Ян де Бонт, Джоэл Шумахер, Майк Ньюэлл, Алан Паркер, Вольфганг Петерсен, Роб Райнер, Айван Райтман, Тим Роббинс, М. Найт Шьямалан и Питер Вейр… Все они предлагали свои кандидатуры. Джоан Роулинг хотела Терри Гиллиама, но тут уже студия сказала твердое нет: у выходца из «Монти Пайтона» не было опыта в создании детских фильмов. Сам Гиллиам позже официально заявлял (попутно назвав фильмы Коламбуса «дерьмом»), что даже рад тому, что его не взяли в проект: слишком высоки были финансовые ожидания студии, а значит, на него бы оказывали сильное творческое давление.

В итоге Warner Bros. остановилась на Крисе Коламбусе. Красивая легенда гласит, что у дочери Коламбуса были проблемы с чтением, но «Гарри Поттер» открыл для нее мир литературы, отец тоже влюбился в первые две книги и хотел сделать подарок дочери… Но всё-таки продюсерам важна не лирика, а конкретные факты. А они свидетельствовали в пользу Коламбуса.

Во-первых, у него был опыт работы с детьми-актёрами (и их родителями) — напомним, что Коламбус снял суперхит «Один дома» и ещё несколько семейных фильмов. А во-вторых, еще на этапе собеседования он по собственной инициативе создавал наброски сценария и составлял план визуальных эффектов. Это впечатлило продюсеров — и после нескольких организационных встреч Коламбус занял место режиссёра.

Сценаристом стал Стив Кловис — студия прислала ему список произведений, ожидающих экранизации, из которых он выбрал «Гарри Поттер и философский камень». Кловис неплохо зарекомендовал себя адаптацией романа Майкла Шейбона «Вундеркинды». Пусть фильм и провалился в прокате, но сценарий сразу получил кучу номинаций: на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии сценаристов США.

Первая встреча Стива Кловиса и Джоан Роулинг была напряжённой. Он понимал, что писательница отнесется к нему враждебно, как к человеку, который может уничтожить её текст, — и Роулинг действительно заочно уже почти ненавидела его. Однако всё решила случайность. Кловис спросил: «Знаете, кто мой любимый персонаж в книге?» — и Роулинг уже готовилась услышать в сотый раз «Рон», но сценарист ответил: «Гермиона». Искренним был тот ответ или нет, но он был идеальным: Роулинг вложила в образ Гермионы слишком много личных черт, и такое неосознанное признание в любви, несомненно, подкупило её.

Британское вторжение

К тому моменту, как объявили кастинг, «Гарри Поттер и философский камень» уже не был какой-то малоизвестной детской книгой. В свет вышли два продолжения, а «Гарри Поттер и Узник Азкабана» получил целую пачку тематических премий. Да и сочетание имен Криса Коламбуса и Warner Bros. было очень заманчивым. Неудивительно, что многие актеры живо заинтересовались проектом.

Так, Рози О’Доннелл (на тот момент очень известная в США комедийная актриса и ведущая ток-шоу) и Робин Уильямс настолько хотели получить роли Молли Уизли и Хагрида соответственно, что выказали готовность играть бесплатно — но им отказали. Одним из условий Роулинг было брать в фильм только британских актёров.

Однако в паре случаев от этого строгого правила чуток все-таки отступили: Ричард Харрис (Дамблдор) и Фиона Шоу (миссис Дурсль) были ирландцами (позже Роулинг уточнила: «брать только британских и ирландских актеров»), а Зои Уонамейкер (мадам Трюк) — урожденная американка, переехавшая в Великобританию ребёнком и получившая британское гражданство лишь в 2000 году. Из американцев также взяли Верна Тройера (Крюкохват) — но его дублировал англичанин Уорвик Дэвис — и Элинор Коламбус, дочь режиссёра, сыгравшую школьницу Сьюзан Боунс, правда, это была маленькая роль без слов.

Ответственной за кастинг назначили британку Сюзи Фиггис, очень уважаемого специалиста. Она работала над такими фильмами, как «Ганди», «Интервью с вампиром», «Поля смерти», и с такими режиссерами, как Тим Бёртон, Стивен Содерберг и Ричард Аттенборо. Условие Роулинг, конечно, сузило круг кандидатур, но порадовало Фиггис: наконец-то британским актерам было где развернуться.

Первым кандидатом на роль Альбуса Дамблдора был сэр Алек Гиннесс, но он умер в 2000 году. Вторым на посту директора «Хогвартса» создатели фильма видели Ричарда Харриса. Однако у самого актёра на этот счет было иное мнение: лауреат «Золотого глобуса» и «Грэмми» категорически не желал ввязываться в целую серию сиквелов, какими бы замечательными они ни планировались. «Это не то, как я хочу провести последние годы жизни», — твердил Харрис, раз за разом давая отказ. Он не соблазнился, даже когда ему несколько раз предложили повышенный гонорар и когда продюсеры намекали, что тогда роль якобы перейдет к Питеру О’Тулу или Иэну Маккеллену (на самом деле к ним обратились позже, после смерти Харриса). По легенде, на Харриса повлияла десятилетняя внучка, которая была поклонницей книг и попросту пригрозила деду, что больше не станет с ним разговаривать, если тот продолжит отказываться от роли.

А вот вместо Алана Рикмана объектом воздыханий для миллионов поклонниц мог бы стать совершенно другой актёр — первоначально на роль Северуса Снейпа планировали взять Тима Рота. Он подходил по всем параметрам, у него было британское гражданство (ну и что, что уже десять лет живет в США) и обаяние отрицательного персонажа. Но Рот предпочел съёмки в «Планете обезьян» Тима Бёртона — сложно представить более неудачное карьерное решение.

Гриффиндорское трио

Разумеется, наиболее ответственным делом был подбор актеров именно на роль главных персонажей-детей. Авторы фильма понимали, что проведут с этими детьми (и их родителями) бок о бок как минимум десять лет — и нужно учесть всё: от внешности и того, как она может измениться за годы, до характера и умения взаимодействовать со старшими актерами.

Младенца Гарри сыграли «тройняшки Саундерс» — именно под таким именем они записаны в базах. Кроме того, что это два брата и сестра, о них больше ничего не известно. В общем-то, что младенца играют двойняшки или тройняшки — обычное дело. Так удобнее обойти ограничения на продолжительность детского рабочего дня.

А вот с тем, кто будет играть мальчика Гарри, возникли проблемы. Коламбус просмотрел пробы более пяти тысяч детей, но его не устраивал никто. Еще до объявления об открытом кастинге он впечатлился мальчиком, сыгравшим главную роль в телефильме BBC «Дэвид Копперфилд», Дэниелом Рэдклиффом, однако с ним всё оказалось непросто. Мать Дэниела, сама агент по кастингу, прекрасно представляла, что значит ввязаться в проект на шесть (как предполагалось на тот момент) фильмов. Потерять шанс на хорошее образование, постоянно находиться под прицелом СМИ и в окружении соблазнов — такой судьбы она сыну не желала.

Второй кандидатурой стал Лиам Эйкен, прославившийся благодаря фильму Криса Коламбуса «Мачеха», и он даже прилетел в Великобританию, чтобы получить официальное предложение, но Роулинг перехватила инициативу, напомнив о своём условии: только британский актер.

Пришлось объявить открытый кастинг — и тут открылся портал в ад. В те месяцы на кастинге побывали, наверное, все английские мальчишки, хоть как-то подходившие под книжное описание. Отбор на роль Гарри длился так долго, что пошли слухи — мол, американский кастинг-директор Джанет Хиршенсон под видом отбора на роль молодого Шерлока Холмса (в совершенно другой фильм) ищет американских детей-актёров для Коламбуса. Это стало последней каплей для Сюзи Фиггис — и без того разочарованная, она покинула проект. А Коламбусу и Хейману всё-таки удалось уговорить родителей Рэдклиффа: те подписали согласие на два фильма и поклялись, что оградят сына от любого излишнего внимания СМИ.

Незадолго до официального объявления итогов отбора в прессу просочились слухи, что Гарри будет играть Габриэль Томсон (вы могли видеть его в роли Саши Филиппова в фильме «Враг у ворот»). Руководство студии считало, что он даже лучший кандидат, чем Рэдклифф, но Томпсона подвёл возраст: на момент начала съёмок ему было уже четырнадцать.

С кандидатами на остальные роли все прошло не так драматично.

У Руперта Гринта актёрский опыт был минимальным — лишь участие в школьных театральных постановках да игра в любительском театре. На кастинге он зачитал рэп собственного сочинения о том, как мечтает сыграть Рона. Примерно такой же опыт был и у Эммы Уотсон: первое место на школьном конкурсе чтецов, главная роль в школьном же спектакле «Алиса в Стране чудес»… достаточно банальная творческая биография для английского школьника. Однако преподавательница настоятельно посоветовала Эмме пойти на пробы Гермионы — что та и сделала.

Легенды о том, почему взяли того или иного ребенка, сейчас уже достаточно известны: мол, Гринту помогли его рыжие волосы, а Уотсон проходила пять собеседований и понравилась всем своей серьёзностью. Том Фелтон (Драко Малфой) якобы не читал ни одной книги и плохо понимал, о чём идет речь, поэтому копировал ответы предыдущего кандидата.

Конечно, не все дети-актёры внешне идеально подходили под книжные описания: шатену Фелтону пришлось постоянно обесцвечивать волосы, а Джеймсу и Оливеру Фелпсам, игравшим близнецов Уизли, — перекрашиваться в рыжих. А вот попытки Эммы Уотсон носить искусственные зубы окончились неудачей: они мешали Эмме чётко произносить реплики. А у Дэниела обнаружилась жесточайшая аллергия на контактные линзы, которые должны были сделать его глаза зелёными, так что Роулинг согласилась — хорошо, пусть глаза у кино-Гарри будут голубые.

«Хогвартс» в соборе

Съёмки начались в сентябре 2000 года и закончились 21 марта 2001 года.

Для работы выбрали Leavesden Film Studios — огромный студийный комплекс площадью в 80 гектаров, основанный на месте аэродрома и авиазавода. Здесь снимались «Золотой глаз» из серии о Джеймсе Бонде, «Сонная лощина», «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза». А с 2000 по 2010 годы его площади плотно занял «Гарри Поттер». После завершения съёмок последнего фильма на его территории был открыт аттракцион Warner Bros. Studio Tour London — The Making of Harry Potter, сюда переехали многие декорации, реквизит и костюмы.

Однако без натурных сцен, разумеется, не обошлось.

Первоначально для съёмок интерьеров «Хогвартса» планировалось использовать Кентерберийский собор, но его настоятель ответил студии категорическим отказом: христианская церковь — не место для пропаганды колдовства. А вот декан Глостерского собора, достопочтенный Николас Бери, оказался поклонником книг Роулинг и с радостью предложил свой собор на замену Кентерберийскому. Как только об этом стало известно, в местной прессе разразился скандал: сотни протестующих писали письма, утверждая, что не потерпят такого богохульства, и обещая, что попросту не пустят съёмочную группу в святое место. Однако когда группа приехала, около собора бродил лишь один человек.

Конечно, в интерьер пришлось вносить изменения. Современные выключатели и дверные замки спрятали за панелями, имитирующими камень, а религиозные символы и изображения на витражах заклеили цветной бумагой.

Роль больничного крыла сыграло помещение оксфордской Школы богословия, построенное в середине XV века. Библиотекой «Хогвартса» стала библиотека герцога Хамфри — старейший читальный зал Бодлианской библиотеки того же Оксфорда. А вот Большой зал был воссоздан в декорациях, которые копировали столовую колледжа Крайст-чёрч (опять в Оксфорде). На самом деле тут нет ничего удивительного — киноделы давно протоптали дорожку в Оксфорд и снимали там разные фильмы: те, где действие разворачивается на его территории, и те, где он всего лишь служит подходящим аутентичным фоном.

Также на экран попали крытый рынок Лиденхолл-маркет в лондонском Сити (Косой переулок), «Дом Австралии» — здание бывшего представительства Австралии в Лондоне (банк «Гринготтс»), Лондонский зоопарк (собственно, зоопарк), шотландский замок Алник (сцены квиддича), Черный парк в Бакингемшире (Запретный лес). И, конечно, вокзал Кингс-Кросс.

Артефакты и легенды

Создатели фильма очень внимательно отнеслись к деталям и подвешивали все новые и новые визуальные «крючочки». Кафедра в виде совы появилась лишь в фильме и потом в видеоиграх — в книге Дамблдор для объявлений просто встаёт со своего места. А все автомобили на Тисовой улице были марки Vauxhall. Сами Дурсли владеют серебряным Vauxhall Vectra Estate 2000 года выпуска. Соседи — современным на момент съемок Vectra Estates, а в прологе появляются Astra, Belmont и Cavalier Saloons конца 1980-х годов (да, небольшая несостыковка по времени есть).

Шахматы, в которые играет Рон, — точная копия шахмат с острова Льюис, средневекового набора для игры в шахматы и хнефатафл (нечто вроде нард). Сделанные из моржового клыка и китового зуба и найденные в земле лишь в 1831 году, они могут быть знакомы вам по мему medieval facepalm.

Увы, сейчас сложно понять, что из того, о чем рассказывают участники съемок и причастные лица, правда, а что — всего лишь ловкий маркетинговый ход или часть легенды.

Например, есть легенда, что вся еда, которую можно увидеть в столовой «Хогвартса», была настоящей. Мол, Крис Коламбус настолько хотел, чтобы все выглядело реалистично, что тщательно продумал описанное в книгах меню и распорядился, чтобы блюда приготовили точь-в-точь по аутентичным рецептам. Странное решение от опытного режиссера, учитывая, что под жаром софитов любая свежая еда быстро придет в негодность, а запахи не совсем способствуют плодотворной работе. В последующих фильмах — опять-таки по легенде — еда всё так же готовилась по аутентичным рецептам, а потом замораживалась, чтобы сделать формы и отлить копии из эпоксидки.

Или вот история, рассказанная в 2016 году Брюсом Спрингстином. Он якобы специально записал для фильма песню под названием I’ll Stand by You Always — правда, непонятно, по собственной инициативе или по заказу. Продюсеры посчитали, что песня не соответствует сюжету и настроению картины, и в окончательную версию она не вошла. Зато прекрасно вписалась в фильм 2019 года Blinded by the Light (о подростке, которого вдохновляет музыка — как думаете, чья? — Брюса Спрингстина!).

А вот проблемы с расхождением терминов на самом деле были. В американских изданиях книги философский камень назывался волшебным (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone). В этом роль сыграли и особенности американского английского, и нежелание американского издательства «усложнять» текст, но всё привело к тому, что в сценах, где произносилась фраза «философский камень», приходилось как-то выкручиваться. Там, где лицо говорящего не показывалось, речь просто дублировали, но сцены, где артикуляция была хорошо заметна, приходилось переснимать с двумя вариантами произношения. Роулинг позже очень сожалела, что согласилась на переименование, но в то время ею, молодым и никому не интересным автором, вертели, как хотели (вплоть до того, что потребовали сократить имя до бесполых инициалов).

Ожидание провала…

Съёмки всё время сопровождал скепсис критиков.

The Washington Post 2 июля 2000 года писала: «У нас тягостные предчувствия по поводу фильма о Гарри Поттере… Мы надеемся, Гарри, что Голливуд не облажается… Съемки фильма «Гарри Поттер и философский камень» должны начаться этой осенью, сама картина выйдет на экраны в ноябре 2001 года, но прогнозы по нему неутешительны…»

Критиков не устраивал Крис Коламбус: вспоминая «Один дома» и «Миссис Даутфайр», они ожидали, что Гарри будет похож на Маколея Калкина. В ход пошли и причитания на тему прошлых неудачных экранизаций. Конечно, первой припомнили «Дюну» Фрэнка Герберта, затем — «Даже девушки-ковбои иногда грустят» Тома Роббинса, «Костры амбиций» Тома Вулфа и прочие малоизвестные у нас романы. Бытовало безапелляционное мнение, что Голливуд «превращает шелковые кошельки в свиные уши» (намек на пословицу «из свиного уха не сделать шелковый кошелек», аналог нашей поговорки про экскременты и конфетку). Пугал и бюджет; критики каркали: «Чем больше финансирование, тем глубже падение! Вспомните „Гудзонского ястреба”! Вспомните „Врата рая”!»

Новость о том, что компания Enesco Group — производитель фарфоровых подарочных фигурок — объявила о сотрудничестве с Warner Bros. в разработке мерча, тоже приняли в штыки. Компании тут же припомнили ее «пылесборники»: мишек Cherished Teddies, коров Mary’s Moo Moos и кроликов Blushing Bunnies, которые никак не могли распродать.

…и заслуженный успех

И вот — долгожданная премьера. Фильм получил рейтинг PG (детям рекомендуется смотреть фильм в присутствии родителей) из-за десяти ругательств и нескольких страшных сцен.

Мнения критиков разошлись. Несмотря на то что в целом картина получила положительные оценки, нашлись те, кто ругал музыку (слишком пафосная и громкая), визуальные эффекты (с таким бюджетом могли бы сделать побогаче), детей-актёров (скучные) и фильм как таковой (гигантский рекламный ролик для продажи книги). Однако зрители голосовали долларом — «Гарри Поттер и философский камень» стал самым кассовым фильмом 2001 года, более чем на сто тысяч долларов обойдя «Властелин колец: Братство кольца» и оставив далеко позади «Корпорацию монстров», «Шрека», «Одиннадцать друзей Оушена» и прочие знаковые картины.

Картина была трижды номинирована на «Оскар» («Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшие костюмы», «Лучшая музыка к фильму»), в семи номинациях — на британскую BAFTA, в восьми — на премию американской Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов «Сатурн» (где победила в номинации «Лучший дизайн костюмов»). Попутно она поучаствовала в борьбе за награды в полутора десятках номинаций в менее известных премиях и несколько раз победила.

Любопытная коллизия: с самого начала композитором видели оскароносного Джеймса Хорнера («Титаник»), однако он был очень занят, и Коламбус обратился к еще более оскароносному (пять наград!) Джону Уильямсу, с которым уже работал на фильмах «Один дома», «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» и «Мачеха». В итоге в 2002 году за «музыкальный» «Оскар» боролись Хорнер («Игры разума») и Уильямс («Гарри Поттер и философский камень» и «Искусственный разум»), но их обоих обошёл Говард Шор со своим саундтреком к «Властелину колец».

Впереди будет еще семь (или шесть, смотря как посчитать) фильмов, смена режиссёров, поиски нового актёра на роль Дамблдора… Успех экранизации первого «Гарри Поттера» задал очень высокую планку для последующих фильмов. Их хвалили, ругали — но равнодушным не остался практически никто. Нельзя сказать, чтобы они сильно повлияли на творческий путь снявшихся в них актеров, детей и взрослых. Кто-то — как Рэдклифф — до сих пор пытается избавиться от клейма Мальчика, Который Выжил (несмотря на очень успешную карьеру в независимом кино), кто-то — как Джошуа Гердман (Грегори Гойл) — бросил кино и занялся спортом, кто-то вляпался в криминальную историю, кто-то продолжил сниматься, для кого-то съёмки в фильмах франшизы так и остались строчкой в и без того ярком резюме… Но эти фильмы изменили мир.

* * *

«Гарри Поттер и философский камень» определил лицо франшизы — актёрское, музыкальное, стилистическое. А ещё он подарил нам не только сказку о волшебнике, но и историю о том, как по-доброму, по-дружески, без скандалов и судебных исков, с умением договариваться и сотрудничать, можно сделать нечто грандиозное и красивое.