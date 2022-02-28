Гавр Гура, Муна Хосинова, Уруха Русия — и еще 4 новых клипа витуберш hololive

Я как один из главных анимешников редакции решил поделиться с вами небольшой подборкой свежих анимационных клипов hololive, которые лично мне помогли немного отвлечься от происходящего своим позитивным и самоутверждающим настроем.
Да, витуберы — это штука весьма специфическая. Но музыкальные видео и песни — прекрасная точка входа.
Каллиопа Мори, Гавр Гура и DECO*27 — Q
Муна Хосинова — High Tide
Цуномаки Ватамэ — My song
Уруха Русия — 思ひ恋ふ
AZKi — 猫ならばいける
Юзуки Чоко — SecretClass
Хакуи Коёри — 心予報
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