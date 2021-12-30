Короткометражка: витуберы Гавр Гура и Амелия Ватсон греются у камина

Аниматор Myxo Ch. опубликовал минутную короткометражку под названием «Теплая зима» (в оригинале A Warm Winter) с витуберами Hololive — Гавр Гурой и Амелией Ватсон.

На его создание ушло около двух месяцев плотной работы. Причем для автора это был первый мультик, полностью сделанный в 3D.

По сюжету Амелия сообщает Гуре, что она приготовила для нее новогодний сюрприз. И им оказался украшенный домик — с камином и горячими напитками.

Также Myxo Ch. пообещал, что в будущем таких работ будет больше.