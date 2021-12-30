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    Новости

    Короткометражка: витуберы Гавр Гура и Амелия Ватсон греются у камина

    30 декабря 2021
    30.12.2021
    452
    0 минут на чтение
    Короткометражка: витуберы Гавр Гура и Амелия Ватсон греются у камина

    Аниматор Myxo Ch. опубликовал минутную короткометражку под названием «Теплая зима» (в оригинале A Warm Winter) с витуберами Hololive — Гавр Гурой и Амелией Ватсон.

    На его создание ушло около двух месяцев плотной работы. Причем для автора это был первый мультик, полностью сделанный в 3D.

    По сюжету Амелия сообщает Гуре, что она приготовила для нее новогодний сюрприз. И им оказался украшенный домик — с камином и горячими напитками.

    Также Myxo Ch. пообещал, что в будущем таких работ будет больше.

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