Разработчик планирует посвятить себя экшену Intergalactic: The Heretic Prophet и будущим игровым проектам Naughty Dog.







Вместе с Дракманном сериал покинула сценаристка The Last of Us Part 2 Хэлли Гросс, которая пока не раcкрыла планы на будущее. В Intergalactic у нее будет одна из ролей.





У третьего сезона пока нет даты выхода.



Соавтор франшизы The Last of Us Нил Дракманн объявил в X, что впредь не будет работать над телеадаптацией игры. Третий сезон будут снимать без его участия.