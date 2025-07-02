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Слив: первый тизер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Дмитрий Кинский
2 июля 12:59
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1 минута на чтение
1 июля на Reddit слили дебютный тизер-трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана, который уже показывают в некоторых кинотеатрах.
В основу картины легла, как можно было догадаться, одноименная поэма древнегреческого поэта Гомера.
В фильме собрался звездный состав: главные роли исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Зендая, Джон Бернтал, Эллиот Пейдж и другие.
Премьера состоится 17 июля 2026 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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