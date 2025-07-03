КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы выйдут в июле 2025? Мировые премьеры: Marvel против DC!
«28 лет спустя»: кино о человечности, опасности и красоте
Как менялись диснеевские принцессы. Эволюция главной героини
«Элио»: космическая фантастика для среднего школьного возраста

Классика

«Сталкер» Тарковского: князь Мышкин в Зоне Посещения
«Время первых»: что правда, а что вымысел
Новости

Дэвид Коренсвет просил советов у прошлых исполнителей роли Супермена

Дмитрий Кинский
3 июля 14:29
159
1 минута на чтение
Дэвид Коренсвет рассказал, что связывался с Генри Кавиллом и Тайлером Хэклином, чтобы получить у прошлых исполнителей роли Супермена совета.
Однако актеры не стали давать Коренсвету советов, а лишь поддержали его и порекомендовали получать удовольствие от процесса.
Мне кажется, это прямо в духе Супермена. Супермен не дает советов и не поучает людей.
«Супермен» Джеймса Ганна выйдет 10 июля.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 260 (июль 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Новости

6 июля пройдет праздничная игротека Hobby World

Новости

Нил Дракманн и сценаристка The Last of Us 2 не будут работать над 3 сезоном сериала
Дракманн вновь посвятит себя играм.

Новости

СМИ: Microsoft отменила Perfect Dark, Everwild и MMORPG от авторов The Elder Scrolls Online
Arkane Lyon («Блэйд») и MachineGames («Индиана Джонс») не затронут увольнения.

Новости

«Это происходит вновь» — первый тизер третьего сезона НФ-сериала «Вторжение»

Новости

В финале «Железного сердца» появился злодей, о котором говорят с выхода «ВандыВижна»

Новости

Слив: первый тизер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Новости

Первые фото со съемок фэнтези-блокбастера «Руслан и Людмилы»
Премьера в 2027 году.

Новости

Первый трейлер фильма «Бегущий человек» по Стивену Кингу
Премьера ожидается 7 ноября.

Новости

Алеша, Илья и Добрыня в первом трейлере мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Премьера уже в декабре.

Новости

«Я не астронавт» — первый трейлер экранизации «Проекта "Аве Мария"»
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты