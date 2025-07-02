«Это происходит вновь» — первый тизер третьего сезона НФ-сериала «Вторжение»

Саймон Кинберг и Дэвид Вейл, а главные роли исполняют Голшифте Фарахани, Шамир Андерсон, Индия Браун, Сиори Куцуна и другие.

Шоураннерами выступают Саймон Кинберг и Дэвид Вейл, а главные роли исполняют Голшифте Фарахани, Шамир Андерсон, Индия Браун, Сиори Куцуна и другие.