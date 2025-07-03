Астрономы обнаружили планету-самоубийцу

Астрономы впервые нашли экзопланету, чье близкое расположение к звезде провоцирует мощные вспышки, разрушающие ее саму. Газовый гигант HIP 67522b находится так близко к своей звезде, что его гравитация и магнитное поле вызывают частые вспышки, постепенно «разрывающие» планету. Открытие сделано с помощью космического телескопа Cheops, запущенного в 2019 году. Звезда HIP 67522 похожа на Солнце, но немного массивнее, холоднее и гораздо моложе — ее возраст всего 17 миллионов лет. В системе обнаружены две планеты, причем ближняя (HIP 67522b) совершает полный оборот вокруг звезды всего за 7 дней. Исследователи заметили, что вспышки на этой звезде происходят в 100 раз чаще, чем на Солнце. Ученые считают, что их провоцирует сама планета: ее магнитное поле взаимодействует с магнитным полем звезды, вызывая нестабильность и выбросы энергии. HIP 67522b по массе сравнима с Юпитером, но постоянная бомбардировка звездным излучением стремительно разрушает ее. По расчетам, через 100 миллионов лет планета может уменьшиться до размеров Нептуна. Астрономы планируют дальнейшие наблюдения в разных диапазонах (включая ультрафиолетовый и рентгеновский), чтобы понять природу вспышек и их влияние на планету. Ученые также надеются найти другие подобные системы для более детального изучения этого необычного явления.