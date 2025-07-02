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Новости

СМИ: Microsoft отменила Perfect Dark, Everwild и MMORPG от авторов The Elder Scrolls Online

Андрей Квасков
2 июля 20:17
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Западные СМИ сообщили, что Microsoft провела волну сокращений в своих игровых студиях. Уже известно об отмене нескольких проектов.

Основные детали:
  • Отменена приключенческая игра Everwild от Rare, а в самой команде прошли сокращения;
  • Отменена следующая MMORPG под кодовым названием Blackbird от Zenimax Online Studios, авторов The Elder Scrolls Online. Разработка длилась с 2018 года;
  • Perfect Dark отменена, а студию The Initiative закрывают;
  • Спустя четыре года разработки была закрыта неанонсированная игра от студии Free Range Games (Return to Moria);
  • В Raven Software, Sledgehammer и Turn 10 (около половины штата) прошли сокращения;
  • Arkane Lyon («Блэйд») и MachineGames («Индиана Джонс») не затронут увольнения.

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Андрей Квасков
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