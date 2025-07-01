Первый трейлер фильма «Бегущий человек» по Стивену Кингу

Paramount Pictures показала первый трейлер фильма «Бегущий человек» по одноименному роману Стивена Кинга.
Главную роль сыграл Глен Пауэлл, а режиссером выступил Эдгар Райт, известный по «Скотту Пилигриму против всех» и «Прошлой ночью в Сохо».
Синопсис
Действие происходит в антиутопической Америке 2025 года. В центре сюжета — 28-летний Бен Ричардс, отчаявшийся человек, который участвует в жестоком реалити-шоу «Бегущий человек», чтобы выиграть достаточно денег для помощи своей тяжелобольной дочери. По сюжету Ричардса преследуют многочисленные охотники, посланные убить его.
Прокат «Бегущий человек» стартует 7 ноября.
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