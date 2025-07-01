Первый трейлер фильма «Бегущий человек» по Стивену Кингу

Действие происходит в антиутопической Америке 2025 года. В центре сюжета — 28-летний Бен Ричардс, отчаявшийся человек, который участвует в жестоком реалити-шоу «Бегущий человек», чтобы выиграть достаточно денег для помощи своей тяжелобольной дочери. По сюжету Ричардса преследуют многочисленные охотники, посланные убить его.