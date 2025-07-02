Первые фото со съемок фэнтези-блокбастера «Руслан и Людмилы»

«Кинопоиск» объявил о начале съемок «Руслана и Людмилы» — фэнтези-блокбастера по поэме Александра Пушкина.
Синопсис
Фильм расскажет, как простой парень Руслан влюбляется в княжну Людмилу, которую похищает Черномор. Руслан, а также витязи, которые хотят взять девушку в жены — Рагдай, Фарлаф и Ратмир — отправляются на ее поиски.
Главные роли играют Рузиль Минекаев и Алена Долголенко, а режиссером выступает Егор Чичканов, работавший над «Елками 11» и сериалом «И снова здравствуйте!».
Премьера «Руслана и Людмилы» ожидается в 2027 году.
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