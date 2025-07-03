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6 июля пройдет праздничная игротека Hobby World

Дмитрий Кинский
3 июля 16:32
99
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6 июля Hobby World проведет праздничную игротеку в Москве в честь 24-летия компании.
Гости смогут поиграть в хиты издательства вроде Ticket to Ride, «Манчкина» и «Взрывных котят», а также в новые настолки, среди которых «Крестоносцы», «Зачарованная», «Королевская битва питомцев» и не только.
Помимо этого будет зона с ККИ «Берсерк» и «Берсерк Герои» с опытными мастерами, которые познакомят новичков с играми.
А любители сборки моделей, варгеймов и приключений вроде Pathfinder и Shadowrun могут заглянуть в фирменный магазин-клуб Hobby Games.
Специальными гостями выступят участники шоу «Импровизаторы» со своей игрой «Громкий вопрос».
Мероприятие пройдет в локации «Басманный двор» — с 11:00 до 20:00 по МСК.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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