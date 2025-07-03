6 июля пройдет праздничная игротека Hobby World

6 июля Hobby World проведет праздничную игротеку в Москве в честь 24-летия компании.

Гости смогут поиграть в хиты издательства вроде Ticket to Ride, «Манчкина» и «Взрывных котят», а также в новые настолки, среди которых «Крестоносцы», «Зачарованная», «Королевская битва питомцев» и не только.

Помимо этого будет зона с ККИ «Берсерк» и «Берсерк Герои» с опытными мастерами, которые познакомят новичков с играми.

А любители сборки моделей, варгеймов и приключений вроде Pathfinder и Shadowrun могут заглянуть в фирменный магазин-клуб Hobby Games.

Специальными гостями выступят участники шоу «Импровизаторы» со своей игрой «Громкий вопрос».

Мероприятие пройдет в локации «Басманный двор» — с 11:00 до 20:00 по МСК.

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