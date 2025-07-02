В финале «Железного сердца» появился злодей, о котором говорят с выхода «ВандыВижна»

2 июля вышли последние три эпизода сериала «Железное сердце», в финале которого появился известный злодей из комиксов Marvel.

Осторожно, спойлеры!

Речь идет о демоне Мефисто, теории о появлении которого ходят с момента выхода «ВандыВижна», самого первого сериала в киновселенной Marvel.

В конце «Железного сердца» Мефисто предлагает Рири Уильямс заключить сделку и вернуть подругу героини из мертвых — вероятно, в обмен на ее душу.

Роль Мефисто досталась Саше Барону Коэну, известному по остросатирической комедии «Борат».

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