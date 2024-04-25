    Новости

    «Азбука» выпустила романтическое фэнтези «Война потерянных сердец»

    25 апреля 2024
    Фото аватара
    25.04.2024
    184
    0 минут на чтение

    Издательство «Азбука» выпустило романтический фэнтезийный роман «Война потерянных сердец. Книга 1. Дочь всех миров».

    Книгу написала автор бестселлеров New York Times и Wall Street Journal Карисса Бродбент. А перевела на русский ее Ирина Колесникова.

    В центре сюжета девушка Тисаана, которая еще в детстве попала в рабство. Восемь лет она жила, чтобы выкупить свободу, вступить в магический Орден и покончить с рабством.

    Правда, попасть в орден без обучения невозможно. Ее наставником стал загадочный маг с темным прошлым. Со временем их отношения вышли за рамка учителя и ученицы. Но уцелеют ли их чувства в политических играх, которые затеяли Ордены?

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Скандал со Sweet Baby Inc. Правда ли, что за «повесточку» в играх платят?
    0
    4454
    Скандал со Sweet Baby Inc. Правда ли, что за «повесточку» в играх платят?

    Наш автор погрузился в бездны нижнего интернета и дебри экономики, чтобы найти ответ.

    «Сто лет тому вперёд» — не Алиса? Отличия от оригинала, вселенная, отсылки и пасхалки 12
    0
    65869
    «Сто лет тому вперёд» — не Алиса? Отличия от оригинала, вселенная, отсылки, плагиат или нет

    Разбираем мир 2124 года со спойлерами!

    Роман Суржиков «Кукла на троне». Интриги внутри интриг
    0
    122253
    Роман Суржиков «Кукла на троне». Интриги внутри интриг

    Третий том фэнтезийной эпопеи об очередной «игре престолов»

    «Мятежная луна: Дарующая шрамы»: наш обзор. Да начнётся битва… за урожай!  3
    0
    171659
    «Мятежная луна: Дарующая шрамы»: наш обзор. Да начнётся битва… за урожай! 

    Зак Снайдер наконец показал экшен не хуже «Звёздных войн». В конце!

    Художник Олег Юрков: забавные монстры, мультяшные чудовища и герои нашего детства 8
    0
    264814
    Художник Олег Юрков: забавные монстры, мультяшные чудовища и герои нашего детства

    Петербургский художник — о том, сложно ли придумывать смешные вещи, как традиционная живопись может довести до нервного срыва и почему срисовывать — не стыдно.

    Читаем отрывок из романа Ци Юэ «Звёзды»
    0
    225624
    Читаем отрывок из романа Ци Юэ «Звёзды»

    Недалекое будущее. Управляемый термоядерный синтез подарил человечеству дешевую энергию, прорыв в генетике позволил создавать новых, усовершенствованных людей. В этом безмятежном мире происходит нечто чудовищное: два научных центра в Китае и Европе исчезают без следа, […]

    Фантастические твари из глубокого космоса: как астробиологи реконструируют внеземную жизнь 13
    0
    260422
    Фантастические твари из глубокого космоса: как астробиологи реконструируют внеземную жизнь

    Кого люди повстречают на других планетах — зелёных человечков, воинственные треножники или разумный океан?

    «Паразит: Серый» — спорная экранизация манги, но идеальный спин-офф
    0
    297395
    «Паразит: Серый» — спорная экранизация манги, но идеальный спин-офф

    Дорама придется по душе как фанатам вселенной, так и тем, кто с ней только начинает знакомство.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить