«Азбука» выпустила романтическое фэнтези «Война потерянных сердец»

Издательство «Азбука» выпустило романтический фэнтезийный роман «Война потерянных сердец. Книга 1. Дочь всех миров».

Книгу написала автор бестселлеров New York Times и Wall Street Journal Карисса Бродбент. А перевела на русский ее Ирина Колесникова.

В центре сюжета девушка Тисаана, которая еще в детстве попала в рабство. Восемь лет она жила, чтобы выкупить свободу, вступить в магический Орден и покончить с рабством.

Правда, попасть в орден без обучения невозможно. Ее наставником стал загадочный маг с темным прошлым. Со временем их отношения вышли за рамка учителя и ученицы. Но уцелеют ли их чувства в политических играх, которые затеяли Ордены?