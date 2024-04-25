«Азбука» выпустила романтическое фэнтези «Война потерянных сердец»

Издательство «Азбука» выпустило романтический фэнтезийный роман «Война потерянных сердец. Книга 1. Дочь всех миров».
Книгу написала автор бестселлеров New York Times и Wall Street Journal Карисса Бродбент. А перевела на русский ее Ирина Колесникова.
В центре сюжета девушка Тисаана, которая еще в детстве попала в рабство. Восемь лет она жила, чтобы выкупить свободу, вступить в магический Орден и покончить с рабством.
Правда, попасть в орден без обучения невозможно. Ее наставником стал загадочный маг с темным прошлым. Со временем их отношения вышли за рамка учителя и ученицы. Но уцелеют ли их чувства в политических играх, которые затеяли Ордены?
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