В Чикаго должны были пройти мирные переговоры между различными фракциями сверхъестественных существ. Однако надежды на дипломатию оказались тщетны, и теперь на город обрушится гнев фоморов и их грозной союзницы, последней представительницы рода Титанов. Гарри Дрезден, маги, вампиры, фэйри и другие потусторонние создания, которые обычно не слишком-то ладят между собой, на сей раз объединяются, чтобы противостоять общему врагу, а Чикаго превращается в поле грандиозной магической битвы.

Jim Butcher Battle Ground Авторский сборник Жанр: городское фэнтези Выход оригинала: 2020 Художник: Кристиан Макграт Переводчик: А. Полошак Издательство: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2024 Серия: «Звёзды новой фэнтези» Возрастной рейтинг: 16+ 576 с., 4000 экз. «Архив Дрездена», часть 17 Похоже на: Бен Ааронович, цикл «Питер Грант» Бенедикт Джака, цикл «Алекс Верус»

«Поле боя», самый свежий на сегодняшний день том «Архивов Дрездена», вышел на английском языке в том же 2020 году, что и предыдущий, «Ведьмин час» (да и входящий в сборник рассказ «Сочельник» тоже). Релизы двух книг разделили считанные месяцы. Причина такой оперативности кроется в том, что это в сущности один роман, который из-за большого объёма пришлось разделить на две части.

В предыдущей книге мы видели, как попытки уладить конфликт с фоморами дипломатическим путём потерпели фиаско и открытое противостояние стало неизбежным. А в «Поле боя», как и намекает название, в дело пойдут уже не слова, а оружие и заклинания. Джим Батчер всегда отлично умел писать магические боевые сцены, но такой концентрации и размаха экшена, как здесь, мы у автора ещё не видели — вся книга посвящена описанию масштабной битвы, которая разворачивается на улицах Чикаго. Причём принимают в ней самое активное участие и многие «тяжеловесы» магического мира Батчера.

С начала цикла Гарри определённо прибавил в мощи и подтянулся к их уровню, хотя, по собственному признанию, пока представляет скорее «среднюю весовую категорию». И «Поле боя» очень здорово демонстрирует, что главная сила Дрездена не в разрушительности его боевых заклинаний — хотя в романе он их вовсю использует, — а в друзьях и союзниках (не всегда приятных), готовых встать с ним плечом к плечу в трудную минуту.

Как и следовало ожидать от романа Батчера, сфокусированного на экшене, «Поле боя» получилось очень динамичным и увлекательным. Однако при том, что писатель делает в повествовании акцент на боевых действиях, не обходится и без щепотки драмы. Батчер и раньше не особенно-то жалел Гарри, а в этом романе героя ждёт одна из самых болезненных потерь, которые ему доводилось переживать.

Но, хотя в «Поле боя» есть очень эмоциональный эпизод, в целом конфликту здесь, пожалуй, недостаёт личностной составляющей. Когда Гарри приходилось участвовать в крупной магической битве в прошлый раз, по другую сторону баррикад оказался враг, с которым чародей был давно знаком и имел давние счёты. Это повышало накал страстей и градус противостояния.

В «Поле боя» Дрездену и его союзникам приходится бороться с грозным врагом, который по чистой мощи явно превосходит защитников Чикаго. И, конечно, весьма любопытно посмотреть, как Гарри со товарищи будут выкручиваться из этой непростой ситуации. Но и фоморы, и последняя из Титанов Этне предстают чем-то вроде традиционных для эпического фэнтези орд тьмы. Толком раскрывать их Батчер даже не пытается, и на персональном уровне для Гарри они выглядят куда менее серьёзными противниками, чем многие из тех, с кем ему приходилось иметь дело в предыдущих томах. Это, пожалуй, единственный весомый недостаток «Поля боя».

Итог: Батчер поднял ставки на небывалую доселе в цикле высоту и выписал по-настоящему эпическую магическую битву. В самом конце книги писатель показывает её непосредственные последствия для протагониста, которые сулят Дрездену новые непростые вызовы. Правда, поклонникам придётся потерпеть, чтобы узнать, как чародей будет разбираться с ними, — автор сейчас работает над следующим томом, и даты его выхода пока нет.

Маг без шляпы В романах цикла Гарри Дрезден не носит шляпу, но художник Кристиан Макграт неизменно изображает его на обложках именно в головном уборе. Таково было пожелание издательства, решившего, что благодаря шляпе в персонаже будет сразу угадываться маг и детектив. Батчер признаётся, что порой подшучивал над художником из-за того, что тому приходилось изображать Гарри не совсем так, как описано в книгах. А потом сам Макграт в ответ подшутил над автором — изобразил на обложке стимпанкового романа «Воздушная гавань» одного из героев без шляпы, хотя тот, наоборот, с ней не расстаётся.

Смерть наступает не в тот момент, когда тело перестает функционировать. Смерть — это отсутствие будущего. Когда не видишь ничего, кроме нынешнего момента, потому что перестал верить в завтрашний день.