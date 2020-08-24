Коллекционные фигурки как хобби: история, виды, подводные камни

Фанатская любовь проявляется по-разному. Одни заучивают все знаковые фразы и шутки и сыплют цитатами по поводу и без. Другие не жалеют ни денег, ни сил, чтобы хоть на пару часов перевоплотиться в любимого персонажа — они шьют костюмы, накладывают грим, придумывают театральные постановки и устраивают ролевые игры. Третьи поддерживают авторов рублём, участвуя в кампаниях на Kickstarter, и заставляют полки рядами книжных томиков и дисков. Есть и такие, кто превращает свой дом в самый настоящий музей, развешивая везде плакаты и расставляя фигурки. А начинаются гигантские коллекции, как правило, с малого. Ведь кто откажется от возможности постоянно лицезреть миниатюрную копию любимого героя?

Со стороны может показаться, что коллекционирование — пассивное хобби. Зайти в магазин и купить себе игрушку может любой ребёнок, никакими особыми знаниями и умениями не обладающий. Но при этом мир коллекционных фигурок столь огромен, что в нём немудрено потеряться. Найти здесь можно всё что угодно, от копеечных детских игрушек до авторских работ за тысячи долларов, от крошечных брелоков до громадных статуй. Вожделенный разноцветный пластик отливается десятками фирм в разных уголках света, относится к разным сериям и стилям оформления. Это целая вселенная, ознакомиться с которой стоит не только ради того, чтобы выгодно купить что-то крутое, но и из чистого любопытства.

Немного истории

Фигурки по мотивам популярных произведений, будь то комиксы или кино, начали появляться достаточно давно. Так, фигурка Бэтмена и его помощника Робина вышла ещё в сороковых годах прошлого века. Правда, в те времена всерьёз заниматься продажей подобных вещей никто даже не собирался — они были памятными бонусами с выставок и фестивалей. Положение дел изменилось в шестидесятых, когда производители игрушек начали искать способ заменить устаревших солдатиков на более масштабных и подвижных кукол, к котором можно было бы выпускать дополнительные аксессуары. Но мальчишкам в кукол играть было как-то несолидно, поэтому фирма Hasbro придумала для подобных вещей новый термин — экшен-фигурка.

В семидесятых суровые солдаты с футуристическим оружием вроде G.I. Joe или Action Man продавались как горячие пирожки. Увидев интерес своей целевой аудитории к экшен-фигуркам, Marvel и DC быстро договорились о выпуске кукол по мотивам своих произведений. А после успеха первой части «Звёздных войн» США буквально завалило экшен-фигурками: эти игрушки пользовались бешеным успехом не только у детей, но и у проникшихся любовью к фантастической вселенной взрослых. Да и на солдатиков, которых можно было переодеть то в Бэтмена, то в Робокопа, фигурки уже были не так похожи. Образы персонажей стали завершёнными, проще стало купить новую игрушку, чем изменить облик старой.

Восьмидесятые ознаменовались масштабными рекламными кампаниями. Если раньше экшен-фигурки выпускались в поддержку успешным фильмам и комиксам, то теперь уже мультфильмы и телесериалы стали сниматься специально для продвижения игрушек. Так появились «Громовые кошки», «Хи-Мен и властелины вселенной» и, конечно, всеми любимые «Трансформеры». Глядя на масштабные ленты Майкла Бэя, сложно представить, что Оптимус Прайм со товарищи были придуманы всё той же Hasbro, которая использовала наработки японской компании Takara. Японцы с начала шестидесятых тоже времени даром не теряли. Хотя в Стране восходящего солнца выпускали в основном американские фигурки по лицензии, японцы всё чаще добавляли им фантастических элементов, и вместо солдатиков на прилавках оказывались роботы и пришельцы.

Чуть позже японцы наладили выпуск собственных сборных моделек футуристической техники — например, роботов Gundam. Раньше американцев заметили они и взрослых любителей фантастики, заинтересованных уже не столько в подвижных игрушках, сколько в статичных статуэтках героев из популярных произведений. Правда, любителю фантастики в те времена было туго: готовых фигурок никто не выпускал, только наборы неокрашенных деталей, из которых предлагалось собрать фигурку самостоятельно. В умелых руках такие наборы могут стать настоящим произведением искусства, но мастерство для этого требуется немалое, да и стоят они дорого даже без учёта расходных материалов.

Похожий на сегодняшний рынок фигурок начал формироваться только в девяностых годах. В США начали появляться экшен-фигурки, ориентированные больше не на детей, а на взрослых коллекционеров. Японцы стали выпускать фигурки уже готовыми и покрашенными, в разных масштабах и ценовых диапазонах. Появились специализированные издания и ресурсы, рассказывающие о новых релизах, начал формироваться вторичный рынок. Коллекционирование фигурок было признано как хобби, и новые их разновидности начали появляться словно грибы после дождя. Главными потребителями стали не доигравшие в семидесятые-восьмидесятые поклонники фантастики, способные выложить за достойное изображение любимого героя немалую сумму денег.

Восточные хитрости

На прилавках Акихабары — района Токио, раньше славившегося своими магазинами электроники, а ныне превратившегося в Мекку для поклонников аниме, — творится хорошо организованный хаос. Фигурки разных цветов и размеров, разных цен и разного качества приводят в замешательство. Однако произведённые в Стране восходящего солнца фигурки можно вполне уверенно разбить на несколько групп.

Самая компактная и дешёвая группа — гасяпоны, упакованные в капсулы фигурки, продающиеся в специальных автоматах. Кидаешь пару монет, крутишь ручку, и из автомата выпадает случайная фигурка. Механизм очень распространённый: на Западе в подобных автоматах часто продают жвачку и мелкие детские игрушки вроде резиновых мячиков или стеклянных шаров. Японцы же запихивают в такие капсулы всё, что душе угодно, от канцтоваров до шикарно детализированных миниатюр по популярным сериалам. Поэтому у ряда с автоматами можно увидеть и поклонников аниме, и детей, и офисных леди, рассматривающих брелочки с котятками. Выпускают гасяпоны несколько фирм, самые известные из них — Bandai, Takara и Kaiyodo.

Следующая категория — трейдинги, фигурки для обмена. Эти уже чинно продаются в коробках, красиво расставленных на полках в магазинах. Только узнать, кто попадётся тебе в закрытой упаковке, невозможно. Фигурки из набора расфасованы вслепую, и при покупке приходится уповать исключительно на удачу. Стоят трейдинги дороже гасяпонов и, как правило, выполнены более качественно. Трейдинги выпускают почти все фирмы, занимающиеся фигурками, — от всё той же Bandai до славящейся высоким качеством Alter.

Более крупные по размеру, но всё ещё недорогие фигурки можно вытащить из автоматов, где вещи нужно ловить специальным манипулятором («клешнёй»). У нас в подобных автоматах обычно лежат плюшевые игрушки, в Японии же там можно найти и фигурки, и наушники, и полотенца, и даже сладости — как правило, связанные с определённым аниме. Хотя игра на автомате стоит недорого, чтобы вытащить из него вещь, нужна немалая сноровка. Тем, кто не уверен в своих силах, проще купить приз в магазине, благо продаются они свободно и в огромных количествах.

На вершине эволюции пластмассовых героев находятся законченные статичные фигурки. Продают их в специализированных магазинах, в богато оформленных упаковках и уже за весьма приличные деньги. За годы становления индустрии именно этот вид фигурок прошёл самый длинный путь — от грубоватых изваяний до красочных диорам. Хотя детали для них отливают на заводах, красят эти фигурки вручную, и это сказывается на цене. Если львиная доля себестоимости детских игрушек приходится на материал, то при производстве коллекционных фигурок фирмам больше всего приходится тратиться на лицензии, выплаты рабочим, скульптору, контроль качества. Ну и закон спроса и предложения никто не отменял: популярность хобби растёт, и цены на фигурки медленно, но верно ползут вверх.

Жизнь — лотерея Похоже, японцы жить не могут без элемента случайности. И так никогда не знаешь, что попадётся тебе в автомате с гасяпонами или в коробочке с фигурками на обмен. Но им этого мало, поэтому в Японии регулярно проходят тематические лотереи, где, купив билетик, можно получить любой приз — от большой фигурки до какого-нибудь носового платка с героем. И почти всегда в лотереях разыгрываются фигурки на обмен в закрытых коробках — двойная случайность за ваши деньги! Проходят лотереи исключительно вживую, в магазинах, поэтому достать призы из-за границы невозможно. Может помочь лишь вторичный рынок.

Двигаются — значит, существуют

Отдельного разбора заслуживают экшен-фигурки. На них в Японии сейчас настоящий бум. Недорогие, подвижные и качественные, они популярны и у детей, и у взрослых коллекционеров, а также у творческих личностей, снимающих с ними истории в фотографиях и даже целые кукольные мультфильмы. Форм и видов экшен-фигурок у японских фирм очень много. Самую долгоживущую и непритязательную на вид линейку Microman выпускает фирма Takara. В семидесятых ради экономии пластика компания вместо тридцатисантиметровых кукол начала выпускать миниатюрки десяти сантиметров ростом — и этот формат неожиданно стал основным для экшен-фигурок. Вот только по качеству работы Takara за сорок лет недалеко ушли от детских игрушек.

Серия Revoltech от Kaiyodo выглядит гораздо солидней. Благодаря крепким и в то же время крайне подвижным шарнирам фигуркам можно придавать любые позы без боязни что-либо сломать. Роботы, монстры вроде Чужого и Годзиллы и такие крутые парни, как Алукард, Снейк, Эдвард Элрик и Вэш Ураган, в исполнении скульпторов Kaiyodo смотрятся потрясающе. Правда, из-за громоздкости шарниров выпуск дам в серии Revoltech не задался. Не помог даже запуск отдельной линейки Revoltech Fraulen — её быстро затмила более изящная серия конкурентов, с ходу отхвативших лицензии на самые популярные на тот момент сериалы.

Линейка figma от Max Factory практически сразу обрела мировую популярность. Герои в серии figma представлены самые разные, от персонажей аниме вроде волшебницы Мадоки и воительницы Сэйбер до Робокопа и Индианы Джонса. Подвижные фигурки чуть больше десяти сантиметров ростом, со сменными лицами, руками и аксессуарами по качеству проработки дают фору многим статичным коллекционным статуэткам, а стоят при этом более чем скромно. И, главное, их запчасти можно менять между собой! К тому же группа компаний, куда входит Max Factory, одной из первых оценила перспективы рынка не только японского, но и мирового и начала активно продвигать свою продукцию. Ориентироваться они решили на широкую аудиторию: компании начали поддерживать тематические ресурсы, блогеров-энтузиастов, организаторов фанатских конвентов.

Десятисантиметровые подвижные фигурки героев в виде кругленьких, большеголовых и глазастых пупсов в стиле «тиби» от Good Smile Company появились на прилавках чуть раньше пропорциональных figma. Первые ласточки серии Nendoroid были приняты публикой прохладно: из-за тяжести конструкции фигурки постоянно норовили выпасть из подставок, а крошечные шарниры трескались, не выдерживая вес. Фигурке этак на пятидесятой скульпторы исправили свои ошибки, а рекламщики быстро рассказали всему миру, что Nendoroid — это квинтэссенция всего милого и доброго, заставляющая расплыться в улыбке и наивную маленькую девочку, и сурового бородатого металлиста.

За счёт конструкции Nendoroid оказались не столь подвижны, как figma, зато крайне фотогеничны, компактны и эстетичны — милых куколок действительно приятно держать в руках. Успехом они пользуются колоссальным: появившаяся в 2006 году серия насчитывает уже за четыре сотни фигурок, а конвейер и не думает останавливаться. Благо основа под фигурки одна и лепить очередного героя с нуля не приходится.

Вдохновившись успехом Nendoroid, компания Kotobukiya запустила свою линейку милых подвижных карапузов cu-poche. Слеплены они чуть более пропорционально и оснащены магнитами в ступнях, позволяющими стоять на магнитной же подставке без видимых креплений. Свой кусок рынка «милых экшен-фигурок» пытаются урвать также фирмы Phat Company и Griffon c линейками Parfom и Nanorich, но смогут ли они потягаться качеством и популярностью с Nendoroid, покажет лишь время.

Подвижные фигурки большего размера у японцев встречаются не так часто. Масштабом около 1/6 может похвастаться разве что линейка play arts от Enix. Причём она чётко ориентирована на международный рынок: никаких девочек-школьниц в её рядах не встретишь — только популярные герои игр и фильмов, такие как Лайтнинг, Харлок или капитан Кирк. Тем гикам, кто предпочитает играть с большими игрушками, придётся обратиться к коллекционным куклам, благо их разновидностей на рынке море. У фирмы Azone отлично получаются нежные анимешные героини, Real Action Heroes от Medicom могут похвастаться максимальной схожестью с персонажами. Лица и одежды фигурок старательно прорабатываются, и Линк, Супермен или Рэй Аянами от Medicom действительно похожи на себя. Любители же экзотики могут обратить внимание на большеголовых кукол Pullip, в рядах которых можно заметить Бэтмена и Сэйлор Мун.

Трудно найти, легко потерять Достать импортную фигурку — задача сама по себе непростая, но производители не стесняются её усложнять, накладывая на свои творения ряд ограничений. Например, тираж может быть весьма скромным, всего несколько сотен на весь мир. Или фигурка может продаваться только в определённом магазине в определённый период времени. Однако самое ужасное — эксклюзивы, продающиеся только на одном фестивале. Не можешь посетить Wonder Festival в Токио или Comic-con в Сан-Диего? Тогда придётся втридорога покупать фигурку с рук на онлайн-аукционах. Зато потом можно по праву гордиться редкой вещицей.

Звёздно-полосатый пластик

Несмотря на то, что слово «гик» в Америке давно превратилось из ругательства во вполне почётный титул, вызывающий в голове образ уже не прыщавого школьника с игрушечным световым мечом, а перспективного программиста в стильной футболке, рынок не спешит переполняться памятными вещицами для фанатов. Большие компании вроде Hasbro и Mattel боятся прогореть на производстве дорогостоящих вещей и продолжают мыслить так же, как в семидесятые, выпуская детские игрушки, которые наверняка купят и ностальгирующие взрослые.

Конечно, за сорок лет качество экшен-фигурок благодаря техническому прогрессу улучшилось, но по проработке они всё равно уступают японским аналогам. Производители небольших виниловых фигурок вроде Funko на качестве тоже экономят как могут. Зато цены на подобные вещи остаются более чем демократичными.

Ряд компаний рискнули поднять планку и придать своей продукции коллекционную значимость, оставив ценник достаточно демократичным. Артикуляция у их экшен-фигурок стандартная, зато детали проработаны гораздо старательнее. Именно в этой нише находятся фигурки по комиксам Marvel, «Звёздным войнам» и ряду других фантастических вселенных от Diamond Select Toys. Небольшие, аккуратные и подвижные фигурки также производит компания NECA. О качестве их работ можно поспорить, но список лицензий по фильмам и играм у них впечатляющий — от «Гарри Поттера» и «Чужого» до Dota 2 и BioShock Infinite.

Немалым разнообразием может похвастать и продукция McFarlane Toys. Компания, основанная прославившимся работой над комиксами о Человеке-пауке Тоддом Макфарлейном, начала путь к успеху с фигурок по мотивам комиксов о Спауне, придуманных Тоддом. На данный же момент скульпторы McFarlane Toys воплотили в пластике целую плеяду разношёрстных героев, в числе которых и семейство Симпсонов, и Фредди Крюгер, и герои сериала «Остаться в живых», и даже персонажи аниме вроде Акиры и Армитаж. Огромным успехом пользовались и выпускаемые фирмой оригинальные фигурки драконов. И всё это именно миниатюрные фигурки, без подвижных частей, которые, несмотря на явную ориентацию на взрослую аудиторию фанатов и коллекционеров, продаются в магазинах игрушек. Хотя, может это и к лучшему — юным любителям фантастики тоже нужно прививать хороший вкус.

DC Comics решили для создания и продажи фигурок героев своих графических историй основать подразделение DC Direct, позже переименованное в DC Collectibles, и не побоялись экспериментировать с форматами. В их ассортименте можно найти что угодно — от классических недорогих экшен-фигурок для всех возрастов до статуй сантиметров в тридцать высотой, позволяющих разглядеть любимых супергероев во всех деталях. Так что поклонникам Супермена, Бэтмена и их соседей по издательству есть из чего выбирать.

Любители менее мейнстримных произведений тоже не в обиде — к их услугам целый ряд независимых компаний. Стоит их продукция, правда, во много раз больше, чем рядовые экшен-фигурки, но и масштаб, и качество у неё совсем иные. Первыми из «тяжеловесов» на ум приходят Sideshow Collectibles. Мелочиться эти ребята не любят: формат их творений начинается с 1/6, а ценник — от двух сотен долларов. Но это настоящие произведения искусства. Фотографическое сходство лиц, аккуратность лепки и покраски у Sideshow на высшем уровне. Их Леголаса, Железного человека или Оптимуса Прайма просто невозможно забыть. Пределов совершенству нет. Хотите бюст Хищника в натуральную величину? Или, может быть, метровую статую Дарта Мола со светящимся мечом? Не вопрос: тысяча-другая американских президентов — и они ваши.

Компания Gentle Giant ориентируется на взрослых коллекционеров, но выпускает достаточно разнообразную продукцию — на их сайте можно найти и стилизованные под винтаж экшен-фигурки, и недорогие бюсты, и статуи героев в полный рост. Любят эксперименты и другие независимые компании. SOTA Toys продаёт как отлично детализированные статуи по Darksiders и Street Fighter, так и смешных виниловых Мегаменов и мягкие игрушки. Не стесняются шить плюшевых демонов из Doom в компании Gaming Heads, однако их основная специализация — масштабные фигурки по известным играм: Team Fortress 2, Mass Effect, Half-Life 2 и другим.

Весьма ценятся среди американских коллекционеров и высококлассные произведения китайских компаний. Гонконгская threeA наиболее известна по серии оригинальных экшен-фигурок футуристической техники серии World War Robot, но роботов из фильмов, комиксов и игр она выпускает с не меньшим старанием. Машины из Portal 2, Team Fortress 2, Metal Gear Solid 2 шикарно детализированы и впечатлят даже тех, кто моделькам техники предпочитает фигурки сексапильных героинь.

Выпускающая коллекционных кукол компания Hot Toys тоже родом из Гонконга. Их работы всемирно известны портретным сходством с героями игр и кино, тщательно проработанными тканевыми костюмами и оружием. Тиражи у Hot Toys невелики, так что, несмотря на внушительный ценник, фанаты за куколку Локи или Капитана Америки готовы едва ли не подраться. Неудивительно, ведь в кукольном мире у Hot Toys конкурентов практически нет. Куклы от Tonner выглядят очень уж громоздко и специфично, а коллекционные Барби и Кены от Mattel при всём качестве не могут похвастаться таким же вниманием к деталям.

Осторожно, подделки! К сожалению, и в реальных магазинах, и на торговых площадках в интернете очень часто попадаются китайские подделки под коллекционные фигурки. Стоят они, как правило, гораздо дешевле оригиналов, но и качество у них хромает на обе ноги. Поэтому, решив сделать покупку в сомнительном магазине, лучше досконально рассмотреть фигурку или её фото, проверить копирайты на подставке и коробке. Не стоит экономить, покупая контрафакт, даже если копия получилась неплохой. Ведь, покупая оригинальную фигурку, платишь не только за качество отливки и покраски, но и за работу скульптора и, в конечном итоге, автора произведения, из которого взят отлитый в пластике герой.

Почта доставляет

На постсоветском пространстве коллекционированием фигурок начали интересоваться совсем недавно. Железный занавес, а потом ряд экономических кризисов не позволяли любителям фантастики обзавестись мерчандайзом по любимым вселенным. В девяностых на прилавках оказалось море разнообразных китайских клонов трансформеров и супергероев, а при большом везении можно было найти и Сэйлор Мун японского производства, но это были исключительно детские игрушки. Привезти что-то более масштабное и дорогое никто не рисковал. И из-за внушительной цены, и из-за менталитета — пластиковые фигурки для большинства наших соотечественников до сих пор остаются ребячеством. Людей не смущают ни размер, ни цена, ни качество — любую пластиковую фигурку считают игрушкой. При полном отсутствии рекламы и самих фигурок на витринах магазинов энтузиастам сложно объяснить окружающим, что их вещи имеют коллекционную ценность.

Ситуация пошла на поправку несколько лет назад, когда до нас докатилась новость о том, что быть гиком — модно и престижно. Насмотревшаяся «Теории большого взрыва» и прочих подобных лент молодёжь перестала стыдиться своего увлечения мультиками и играми и стала всячески выражать любовь к их героям, в том числе и заказывая в интернет-магазинах сопутствующие товары. Интересно, что люди, как правило, собирают лишь то, что им знакомо и встречается в их среде общения. Так, поклонники японской культуры часто не подозревают о существовании в США фигурок по их любимым старым сериалам, а фанаты комиксов приходят в шок от знакомства с фигурками супергероев от японской Kotobukiya. Информационные ресурсы обычно узкопрофильны, так что составить общую картину нашим соотечественникам непросто.

Не способствует прогрессу индустрии и отсутствие рынка. Настоящих магазинов, которые заключают договоры с производителями и продают коллекционные вещи по мировым ценам, у нас раз-два и обчёлся, да и ассортимент у них довольно скудный. Такие крупные компании, как Kotobukiya или Good Smile Company, имеющие представительства в Европе и США, не спешат открывать у нас свои филиалы. А зря, ведь, судя по данным всё той же Good Smile Company, посылок в Россию из их международного магазина уходит немало. И терять им вроде бы нечего — можно работать по предварительными заказам, исключая возможность не продать партию и понести убытки.

Но то ли игра не стоит свеч, то ли компании банально не хотят интересоваться новыми рынками. Своих же фирм, выпускающих памятные вещички, у нас до недавнего времени попросту не было. Теперь есть Prosto Toys с их небольшими, но довольно аккуратными фигурками по классике советской мультипликации вроде «Маугли» и «Бременских музыкантов» да орками с гибберлингами из «Аллодов онлайн».

Как ни печально, постсоветские коллекционеры предоставлены сами себе. Масштабных конвентов с участием сувенирных магазинов у нас единицы, как и самих этих магазинов. В распоряжении фанатов лишь интернет и знаменитая Почта России, с переменным успехом доставляющая фигурки крутых роботов, супергероев и грудастых японских школьниц. Но трудности закаляют. В отсутствии возможности зайти в магазин, ткнуть пальцем в прилавок и уйти в обнимку с фигуркой мечты наши коллекционеры становятся невероятно подкованными. Сами себе оценщики, сами себе консультанты, они во сне назовут габариты фигурок любой серии и стоимость доставки из Гонконга тремя способами. И, главное, показывая свои коллекции и вынося любимцев на фотосессию на природе, они заражают своим хобби окружающих. Ведь это так классно, когда из витрины или с рабочего стола на тебя смотрит фигурка любимого персонажа!