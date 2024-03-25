Настольная игра «Побег из Вистара»: тактика и стратегия гениальных лабораторных крыс

Опытные любители настольных экономических стратегий (или еврогеймов) давно разделили их на несколько категорий. Те игры, в которых сеттинг почти не ощущается, а игровой процесс состоит из абстрактного перекладывания жетончиков и передвижения кубиков по трекам, награждают званием «сухого евро». А вот если в ходе игры вы буквально видите, как развивается целый город или ферма, и интуитивно осваиваете правила — то такое евро определённо не назвать сухим. Может, окрестить его мокрым? Скажем лучше — атмосферным! Именно такова и наша сегодняшняя гостья — итальянская стратегия «Побег из Вистара».

Тип игры: экономическая стратегия, еврогейм Авторы: Данило Сабиа, Симоне Лучани Художники: Кандида Корси, Сара Валентино Издатель: Cranio Creations Издатель в России: Crows Games Количество игроков: 1–4 Возраст игроков: 14+ Время игры: 90 минут Похоже на: «Dungeon Lords» «Плотина» «Цолькин»

Вистаровский институт — это биомедицинский исследовательский центр в США. Он был основан в конце позапрошлого века, и в нём по сей день изучают генетику, онкологию, иммунологию и работают над созданием вакцин. А ещё этот институт известен тем, что именно в его стенах была выведена специальная порода стандартизированных лабораторных крыс-альбиносов, которых учёные всего мира используют для опытов. Четверо таких крыс и становятся главными героями игры. Первая страница правил посвящена истории о том, как умнейшие грызуны Флеминг, Гиппократ, Пастер и Кулешов решили выяснить, кто из них достоин стать вожаком колонии, которую они основали после побега из Вистара.

Коробка наполнена огромным количеством качественных ярких компонентов. Крупное поле с изображением фермы и её окрестностей, деревянные фишки вожаков и работников, толстые стопки карт с очаровательными иллюстрациями — всё это приятно держать в руках и интересно разглядывать. Особенно удалось художникам оформление карт изобретений: мы помним, что наши крысы обладают невероятно высоким интеллектом, поэтому то, что они создают из подручных материалов, вызывает улыбку и восхищение. На иллюстрациях красуются механические животные и птицы, специальные комнаты для хвостатых учёных и даже бионические протезы!

Единственная претензия, которую можно предъявить компонентам, касается не качества или внешнего вида, а удобства. Важный элемент геймплея — крупное картонное колесо, которое поворачивается на один сектор каждый раунд. В комплектации есть две части заклёпки, позволяющей крепко прикрутить колесо к полю. Вот только расположено оно неудобно: складывая поле после партии, вы не сможете уместить его в коробку. Приходится каждый раз откручивать колесо (а это очень нелегко — части заклёпки маленькие и норовят выскользнуть из пальцев) или не думать о надёжности, просто размещая его поверх поля и придерживая во время поворота.

Разложив наконец всю эту красоту и получив в своё распоряжение планшет колонии с тремя фигурками вожаков и девятью работниками, игроки знакомятся с механиками. В их основе — выставление рабочих, однако реализовано оно очень оригинально.

Все возможные действия указаны на том самом вращающемся колесе, причём основные нарисованы прямо на поле, а дополнительные — на секторах, которые выкладываются в случайном порядке. Благодаря такому подходу выстроить универсальную стратегию не получится: в следующий раз сочетание основных и дополнительных действий будет иным.

Игровое поле разделено на три большие зоны, каждой из которых соответствуют два основных действия. В лесу можно собирать дерево и прокладывать новые туннели в колонии, в норе — добывать металл и строить работникам кроватки, на ферме — исследовать дом и придумывать новые изобретения. Есть ещё и отдельная хижина алхимика — отправив туда вожака, можно изменить очерёдность хода. А она здесь очень важна, ведь на секторах колеса разное количество рабочих мест, так что иногда соперники нарушают ваши планы, лишая вас доступа к ценному ресурсу.

Выбрать желаемое действие и поставить на него фигурку вожака мало. Ведь крысы только командуют, а работают за них мыши. В начале партии их всего две — чтобы получить новых, необходимо строить новые кровати в норках (которые, кстати, предварительно надо прокопать). Расположение мышат определяет силу действия, выбранного вожаком. Например, если вы выставили пару работников в лес, то они принесут две единицы дерева, а если в норе ожидает команды лишь одна мышка, то и кроватку она сможет построить только одну, сколько бы дерева ни было в запасе. Изюминка в том, что в конце раунда вы забираете обратно на планшет фигурки крыс-вожаков, а работники остаются в выставленных зонах. И передвигать их просто так не получится — для этого придётся выбирать на колесе нужные места или тратить жетоны перемещения.

В итоге для каждого действия есть три уровня планирования. Во-первых, надо подумать, куда именно выставить вожака. Вдруг очень нужное вам действие займут соперники или без подготовки не выйдет выгодно использовать подвернувшуюся возможность (к примеру, бесполезно ходить за деревом для постройки изобретения без карт изобретений на руках). Во-вторых, необходимо обеспечить действию нужную силу: нет смысла идти за металлом, если в норе нет работников, а у вас не припасены жетоны перемещений. Наконец, не стоит забывать о ресурсах: какой смысл гнать пятерых мышат на рытьё туннелей, если металла хватит только на один?

Благодаря такому сочетанию механик геймплей «Побега из Вистара» получился кризисным — игрокам постоянно чего-то не хватает, чтобы развернуться на полную катушку. Иногда недостаёт самого банального — времени, ведь в партии всего пять раундов, в ходе которых игроки делают по три действия, и всё это обычно занимает полтора-два часа. А любое действие приносит какое-то количество победных очков — они есть и на картах изобретений, и на туннелях, и на кроватях, и на картах миссий.

Отдельно стоит рассказать об исследовании фермы, ведь это настоящая игра в игре. Каждый игрок отправляет на разведку в человеческий дом одну мышку, которая может передвигаться за очки действия исследования. Каждое очко позволяет ей открыть дверь, пройти в новую комнату, вскрыть карту миссии этого помещения или пригласить к себе в колонию местного грызуна, дающего определённые бонусы. Карты миссий уникальны и украшены забавными артами: где-то надо отвлечь человека, где-то — разобраться с тараканами, а где-то — проскочить мимо кошки. Чтобы выполнить миссию, необходимо заплатить ресурсы или иметь в колонии символы определённых навыков: сообразительности, наблюдательности, выносливости, проворства или силы (чаще всего их дают карты созданных изобретений). Выполнение миссии приносит небольшую награду, а ещё, что гораздо ценнее, позволяет обозначить достижение кубиком колонии своего цвета, который даёт преимущество: например, удешевляет производство кроватей или рытьё туннелей.

Ферма таит и другие сюрпризы: обойдя верхние этажи, ваши разведчики могут спуститься в подвал, где их ждут более ценные миссии и обитатели, а в дальней кладовой скрывается самое вожделенное сокровище — жетон с огромной, аппетитной головкой сыра, приносящий сразу шесть победных очков! Такие милые детали добавляют в серьёзную стратегию юмор и смягчают впечатление от жёсткой конкуренции. А она тут есть — несмотря на позитивное и мультяшное оформление, геймплей очень соревновательный. Вы можете мешать соперникам выполнять нужные действия, заставлять их терять ресурсы, изобретения, победные очки и даже новых жителей колонии.

Выбор подхода становится понятным, если взглянуть на имя создателя игры. Один из авторов, Симоне Лучани, большой любитель стратегий с высоким уровнем конфликтности («Плотина», «Цолькин»). Кстати, и вращающиеся колёса как основной элемент геймплея в его портфолио тоже встречались.

Как и в большинстве современных настольных стратегий, в «Побеге из Вистара» есть одиночный режим. В нём вашим соперником станет механический Крысобот, управляемый алгоритмом. Ему не нужно копить ресурсы и думать над дополнительными действиями, но он также будет занимать места на круге, исследовать ферму и уводить из-под носа «вкусные» карты изобретений (или первым перехватывать жетон вожделенного сыра). По итогам партии Крысобот может и победить, однако, в отличие от живых противников, роботу позволено настроить режим сложности.