Фантастические детективы: в будущем, в фэнтези и в иных мирах

Детектив — как много всего скрывается в этом слове! Тайна и преступление, расследование и опасность, невинная жертва и жестокий преступник… И, конечно же, центральная фигура почти любого детектива — сыщик, который с помощью острого ума, крепких кулаков и других доступных методов выводит виновных на чистую воду. Чем ярче и нестандартнее такой герой, тем с большим волнением следишь за его приключениями. Сыщиков из фантастических книг это тоже касается. Более того, они могут быть куда более интересными и незаурядными людьми, нежели герои обычных детективов. Или даже вовсе не людьми…

Предварительное расследование

Одно время считалось, что научная фантастика и детектив — вещи несовместные. Ведь если футуристический сыщик будет использовать какой-то невероятный прибор для чтения мыслей или поиска пропавших предметов, то какой смысл в таком расследовании? Где тут место тайне, интриге, саспенсу — неотъемлемым элементам хорошего детектива?

Именно об этом громогласно заявил Джон Кэмпбелл — непререкаемый авторитет американского фэндома середины прошлого века. С мнением знаменитого редактора не согласился Айзек Азимов. И, так как в те времена еще не было соцсетей, Азимов не стал тратить время на оскорбительные твиты и скандальчики в фейсбуке: чтобы доказать ошибочность мнения Кэмпбелла, он просто взял и сочинил роман «Стальные пещеры» (1953) со вполне вменяемым детективным сюжетом в декорациях далекого будущего.

Именно роман Азимова обычно считают первым полноценным научно-фантастическим детективом. Поклонники Альфреда Бестера могут с этим поспорить, ведь его знаменитая книга «Человек без лица» появилась на год раньше. Правда, расследование в романе Бестера велось при помощи телепатии, так что азимовские сыщики все же больше похожи на героев классического детектива.

Если покопаться как следует, можно отыскать несколько более ранних книг с детективными сюжетами в научно-фантастическом антураже. Так, в 1948 году Джек Вэнс начал серию рассказов о приключениях Магнуса Ридольфа, частного детектива из будущего, который с помощью своих «серых клеточек» щелкает как орешки криминальные загадки. А в 1950-м вышел роман Хола Клемента «Игла», герой которого, инопланетный полицейский-симбиот, разыскивает на Земле беглого преступника, вселившегося в одного из обитателей маленького островка. И это не говоря о легендарной повести самого Кэмпбелла «Кто ты?» ( «Нечто»), которая появилась еще в 1938-м, — в центре сюжета там тоже детективная тайна.

Тем не менее приоритет Азимова вполне объясним: рассказы Вэнса наивны и легковесны, роман Клемента написан для подростков, ну а повесть Кэмпбелла все же больше похожа на параноидальный триллер, чем на полноценный детектив. К тому же тандем героев-сыщиков Азимов выписал убедительнее всех конкурентов, а от личности того, кто ведет расследование, в детективе зависит как минимум половина успеха.

Конечно, фантастический детектив не ограничивается НФ. Более того, сюжеты о расследованиях с элементами мистики появились гораздо раньше — почти что с момента рождения детектива как литературного жанра. Первопроходцем здесь считается ирландец Джозеф Шеридан Ле Фаню, сочинивший в 1870-х несколько рассказов о докторе Мартине Хесселиусе, сыщике поневоле, расследующем всякие паранормальные загадки.

А вот рождение детективного фэнтези очень напоминает появление НФ-детектива. Что любопытно, на этот раз уже Айзек Азимов выступил в роли скептика: он заявил, что невозможно написать рациональный детектив, действие которого происходит в мире, где преобладает магия. Давний приятель Азимова Рэндалл Гаррет с этим утверждением не согласился. Его ответным аргументом стали несколько рассказов и роман «Слишком много волшебников» (1966), чей герой расследует преступления, прибегая к магии на научной основе.

Как правило, фантастические детективы строятся на тех же принципах, что и обычные. Но деятельность фантастических сыщиков сильно зависит от окружающего их сеттинга. Ведь одно дело — расследовать преступление в магическом мире, а другое — в далеком будущем, где и преступник, и сыщик используют всякие высокотехнологичные гаджеты. Преступление, расследование, разгадка, восстановление справедливости — составные элементы сюжета везде более-менее одинаковые, но вот приемы сильно различаются.

Сыщики будущего

Действие НФ-детективов часто происходит в будущем, где невероятные технологии становятся ключевым сюжетным элементом. Преступники-андроиды, гениальный ИскИн во главе криминального синдиката, импланты, усиливающие мозг и тело, — ни Шерлок Холмс, ни Эркюль Пуаро с подобными вещами в своих расследованиях не сталкивались. Так что при поиске преступников сыщикам будущего недостаточно размышлять и подмечать детали — приходится соответствовать своему времени.

Элайджа Бейли и Р. Дэниел Оливо

Где: романы Айзека Азимова «Стальные пещеры», «Обнаженное солнце», «Роботы утренней зари»

История: Элайджа Бейли, полицейский детектив из футуристического Нью-Йорка, мало отличается от обычного героя «полара» — детектива о сотрудниках правоохранительных органов. Он неглуп и сообразителен, хоть и не гений; довольно смел, но не безрассуден; безусловно порядочен. Единственный его существенный недостаток — агорафобия. От нее, впрочем, страдают и другие земляне, живущие в огромных городах под куполами. А еще Бейли ненавидит роботов. Хотя кто их любит? На перенаселенной Земле уж точно никто: там вообще терпеть не могут всё, что исходит от внешних миров, колонисты которых дали разумным машинам практически равные права с людьми. Но так выходит, что напарником Бейли в расследовании убийства становится Р. Дэниел Оливо — не просто робот, а первый в истории андроид, неотличимый от человека…

Особенности: по форме романы Азимова — традиционные полицейские детективы. Есть преступление и есть сыщики, которые опрашивают свидетелей, изучают улики, строят гипотезы, чтобы в конце концов поймать убийцу. Главное достоинство — необычный дуэт человека и робота. Человек поначалу ненавидит биомеханического напарника, даже подозревает его в преступлениях, — но в итоге они становятся настоящими друзьями и отличными партнерами. Бейли хорош в поиске улик и опросе свидетелей, к тому же понимает поведение других людей. Оливо же отличается высоким интеллектом, разбирается в психологии как науке и способен делать неочевидные выводы. Убойный вышел тандем — как если бы Арчи Гудвина свели с Шерлоком Холмсом.

Рик Декард

Где: роман Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»

История: на Земле недалекого будущего, почти покинутой человечеством из-за экологических проблем, запрещено появляться репликантам — похожим на людей андроидам, которые используются при освоении космоса. Репликантов-беглецов убивают специально подготовленные охотники-полицейские. Охотник Департамента полиции Сан-Франциско Рик Декард преследует группу опасных репликантов типа Nexus-6, которых визуально невозможно отличить от человека. За их ликвидацию Рик получит достаточно денег, чтобы исполнить заветную мечту — вместо своей электрической овцы приобрести настоящего живого питомца, символ высокого статуса на загаженной Земле.

Особенности: роман Дика сложно назвать просто детективом — прежде всего это философская история о человеческой природе. Да и Рик Декард поначалу мало похож на настоящего сыщика. Он эгоистичный и самовлюбленный охотник за головами, фактически наемный убийца, которому плевать на истину и справедливость, главное — получить побольше деньжат. Однако по ходу охоты за группой Nexus-6 Декард меняет свое отношение к происходящему, проникаясь сочувствием к андроидам, да и ко всем живым существам. К тому же ему всё-таки приходится вести настоящее расследование: андроидов нового типа можно разоблачить только с помощью специального теста на эмпатию, а иногда и тест не справляется, так что Рику приходится рассчитывать лишь на главные орудия настоящего сыщика — интуицию и здравый смысл.

Такеси Ковач

Где: роман Ричарда Моргана «Видоизмененный углерод»

История: в XXV веке люди научились загружать свои сознания в любые тела, фактически решив проблему бессмертия. Правда, подобная роскошь широко доступна только богачам либо агентам правительственных спецслужб. Хотя бывают и исключения — как, например, с Такеси Ковачем, которому предстоит раскрыть убийство одного из запасных тел мультимиллиардера Лоренса Бэнкрофта.

Особенности: роман Моргана (вообще-то это трилогия, но вторая и третья часть по жанру скорее боевики) — «крутой» нуар в духе Рэймонда Чандлера с сильным привкусом киберпанка. Правда, Такеси Лев Ковач мало похож на жесткого, но по-своему благородного Фила Марлоу. Ковач — бывший Посланник, обученный быстро адаптироваться к новым телам. А Посланники — элитные головорезы Протектората, межпланетарной диктатуры, железной рукой подавляющей любые беспорядки. Ну и Ковач, соответственно, скорее антигерой — жестокий, циничный, беспринципный. Детективом же он становится поневоле, когда богатей Бэнкрофт вызволяет его сознание из ментальной тюрьмы, чтобы Ковач провел расследование.

Впрочем, сыщик он эффективный. Мало того, что в случае своего убийства Ковач быстро может адаптироваться к новому телу, — как бывший Посланник, он обладает рядом полезных навыков вроде эйдетической памяти, способности распознавать неочевидные связи, понимать язык тела и тональность голоса, полностью контролировать свое физическое и психологическое состояние. Наконец, Ковач способен на тотальное насилие — на уровне убийцы-психопата. Правда, находясь в чужом теле, невозможно целиком подавить привычки его бывшего хозяина, и временами это выходит Ковачу боком.

Марид Одран

Где: одноименный цикл Джорджа Алека Эффинджера

История: XXII век, где доминирует арабская культура. В этом обществе широко распространены искусственные наркотики, электронные мозговые имплантаты и физические модификации тела. В одном из городов Ближнего Востока происходит серия жестоких убийств, за расследование которых берется частный сыщик Марид Одран.

Особенности: жесткий киберпанк, пропитанный атмосферой арабских сказок. Марид Одран — торговец информацией, аферист и наркоман, который иногда занимается частным сыском. А еще он ненавидит «модди», модификации тела и разума, рассчитывая на собственную сообразительность и находчивость. Тем тяжелее ему противостоять серийному убийце, который использует «модди», загружая в свой мозг личности и навыки самых знаменитых маньяков в истории.

Одран интересен именно своим нежеланием идти в ногу со временем. Ведь ему приходится соперничать не просто с преступниками, но и с новыми технологиями.

Джил Гамильтон

Где: цикл Ларри Нивена «Рука закона»

История: уроженец Земли начала XXII века Джилберт Гильгамеш Гамильтон эмигрировал на Пояс астероидов, где, потеряв в аварии правую руку, обнаружил у себя пси-способности. Их Гамильтон использует, став агентом ARM, элитной полиции ООН.

Особенности: типичный полицейский детектив о крутом копе из довольно мрачного будущего. Нетипичны лишь способности героя к телекинезу. Так, получив трансплантат новой руки, Джил может «отделить» от настоящей конечности ее мысленный образ и совершать манипуляции на расстоянии — через стены, плоть и даже экран видеофона, управляя нематериальными объектами, которые там видит. Необычный дар Гамильтона сильно помогает ему в работе, ведь преступления часто совершаются с помощью экзотических технологий вроде прибора по ускорению времени либо в абсолютно замкнутом пространстве. К тому же Гамильтон неплохо соображает, хотя прежде всего он интересен именно как сыщик с экстраординарным даром.

А также: Конрад Меткалф (роман Джонатана Летема «Пистолет с музыкой») — частный инквизитор из будущего, где все сидят на препаратах, а животные могут обрести разум. Альберт Моррис (роман Дэвида Брина «Люди из печи») — сыщик из будущего, где люди могут создавать свои точные копии, существующие один день. Это позволяет Моррису расследовать несколько преступлений одновременно. Тьюринг Хоппер (одноименный цикл Донны Эндрюс) — первый в истории сыщик-ИскИн. Грег Мандель (одноименная трилогия Питера Ф. Гамильтона) — частный сыщик с экстрасенсорными способностями. Дора Константин (роман Пэт Кэдиган «Чай из пустой чашки») — детектив, расследующая серию убийств в виртуальной реальности, для чего ей самой приходится отправиться в постапокалиптическую видеоигру.

Сыщики альтернативного мира

Среди фантастических детективов немало книг, в которых нет сверхтехнологичных примочек и героев с уникальными способностями. Сами расследования тоже не ошарашивают экзотичностью. Главный фантастический элемент — мир, где происходит действие. Например, здесь история пошла другим путем или случилось некое невероятное событие, которое перевернуло привычную нам реальность с ног на голову. Но и в таких мирах происходят преступления, а значит, есть и те, кто их расследует.

Меир Ландсман

Где: роман Майкла Шейбона «Союз еврейских полисменов»

История: государство Израиль было уничтожено в 1948 году, так что евреи со всего мира нашли приют на Аляске, арендовав ее у американского правительства. За два месяца до конца аренды происходит убийство, и за расследование берется опытный полицейский.

Особенности: отчасти это нуар в духе Росса Макдональда, но игры автора с альтернативной историей и отсылки к еврейской культуре превращают роман в нечто большее, чем просто мрачный полицейский детектив. Хотя Меир Ландсман вполне типичный сыщик из такого детектива. Просто усталый и довольно унылый мужчина, на плечи которому свалилась тяжелая ноша.

Тьядор Борлу

Где: роман Чайны Мьевиля «Город и город»

История: обнаружено тело молодой женщины, и полиция начинает расследование. Ничего особенного, за исключением того, что убийство случилось в необычном месте, где соседствуют, не пересекаясь, два города — загнивающий Бещель и передовой Уль-Кома, жителей которых учат не замечать друг друга.

Особенности: поначалу это традиционный полицейский процедурал. Вот только герою, сыщику из Отдела по борьбе с чрезвычайными преступлениями, в процессе следствия предстоит столкнуться с международным заговором, который угрожает самой реальности.

Генри Пэлас

Где: роман Бена Уинтерса «Последний полицейский»

История: полицейский детектив старательно расследует дело о самоубийстве, которое может оказаться убийством. Вот только непросто заниматься рутинной работой в мире, доживающем свои последние деньки.

Особенности: еще один процедурал, в центре которого обычный добросовестный детектив. Главное здесь — атмосфера всеобщей обреченности: к Земле летит огромный астероид, который почти наверняка уничтожит все живое на планете. Осталось всего несколько месяцев, и как тут вести расследование?

А также Ксавьер Марш (роман Ричарда Харриса «Фатерланд») — опытный следователь берлинской криминальной полиции расследует убийство в мире, где нацисты выиграли Вторую мировую войну. Багатур Лобо и Богдан Рухович Оуянцев-Сю (цикл Хольма Ван Зайчика «Евразийская симфония») — офицер спецслужбы и прокурор расследуют самые разнообразные дела в альтернативном мире, где Русь и Золотая Орда некогда объединились в великое государство Ордусь.

Сыщики мира магии

Преступники были неотъемлемой частью фэнтезийной литературы практически с самого ее рождения. А вот сыщики если и встречались, то лишь на вторых ролях. Чисто детективное фэнтези, действие которого разворачивается в волшебном мире, появилось только во второй половине XX века. Впрочем, далеко не всегда герои таких книг используют магию в своих расследованиях. Иные из них, скорее, пытаются этой магии избежать.

Лорд Дарси

Где: одноименный цикл Рэндалла Гаррета

История: на Земле середины XX века существует магия, а самое могущественное государство — Англо-Французская империя, которой до сих пор правят Плантагенеты. Их лучший сыщик, постоянно находящийся в центре событий, — лорд Дарси, главный судебный следователь герцога Нормандского.

Особенности: первый в истории фэнтези полноценный магический детектив в духе реализма. Рэндалл Гаррет списал своего героя с Гидеона Фелла, сыщика-ученого из цикла знаменитого автора детективов Джона Диксона Карра. Однако лорд Дарси в своих расследованиях (как чисто уголовных дел, так и связанных с политикой) использует магию, впрочем, часто похожую на науку. Хотя Дарси не волшебник, он дает указания своему помощнику — судебному магу-эксперту Шону О’Лохлейну, который и проводит обряды. Но магия нужна Дарси лишь для подтверждения своих выводов — при раскрытии преступлений лорд больше полагается на ум.

Сэмюэль Ваймс

Где: цикл Терри Пратчетта о Страже

История: крупнейший мегаполис Плоского мира Анк-Морпорк не может обходиться без городской Стражи. Она долго влачила жалкое существование, но потом превратилась в самую эффективную организацию города. И все это благодаря своему командору, правой руке самого патриция, сэру Сэмюэлю Ваймсу.

Особенности: остроумный и пропитанный подлинной человечностью гибрид политического триллера, авантюры, детектива и комического фэнтези. Главный герой Сэм Ваймс — поначалу неудачливый полицейский-пьяница, циничный идеалист с мрачным прошлым, который влезает в опасные дела и побеждает вопреки всем прогнозам. При расследовании преступления Ваймс использует все типичные для полиции средства и методы. И, хотя Ваймс неглуп, успеха он достигает в основном за счет упрямства, воли и знания человеческой натуры. В общем, как сыщик Ваймс — нечто среднее между британским полицейским «старой школы» вроде инспектора Морса и матёрым детективом из крутого нуара. Магией же Ваймс не пользуется, он ее просто терпит.

Гаррет

Где: цикл Глена Кука «Приключения Гаррета»

История: в огромном городе Танфейр живут люди, эльфы, гномы, тролли, вампиры, кентавры и множество других самых невероятных рас и гибридов. А еще здесь полно волшебников, ведьм, монстров и даже богов. Естественно, в таком гадюшнике случается немало преступлений. И тогда настает время для Гаррета, частного сыщика с обостренным чувством справедливости и увесистой дубинкой наперевес.

Особенности: детективный нуар с элементами фэнтези и юмора. Хотя в мире Гаррета магия — дело обычное, сам сыщик ее не любит и побаивается, что не мешает ему иногда использовать колдовские артефакты. Гаррет — бывший морской пехотинец, ветеран войны, склонный к насилию. Соображает он неплохо, но не сумел бы так преуспеть в своем ремесле, если бы не его напарник, логхир Покойник. Тот действительно мертв уже несколько веков, но логхиры, похожие на небольших прямоходящих слонов, — очень странная раса, способная на своеобразную «жизнь после смерти». Покойник отличается необыкновенным умом и ради развлечения помогает Гаррету раскрывать преступления. Впрочем, это не значит, что Гаррету все легко дается, особенно с учетом его слабостей вроде пристрастия к красивым женщинам и нежелания убивать даже заклятых врагов.

А также Фракс (одноименный цикл Мартина Скотта) — жизнерадостный толстяк, любитель выпить и закусить, удачливый частный сыщик в традиционном мире меча и магии. Сэр Макс (цикл Макса Фрая о мире Ехо) — попаданец из нашего мира, который, оказавшись в магической реальности, обрел выдающиеся колдовские способности и стал важным сотрудником Тайного Сыскного Войска. Хок и Фишер (одноименный цикл Саймона Грина) — капитаны городской стражи, муж и жена, которые расследуют преступления в мире темной магии, причем в основном просто убивая всех злодеев направо и налево.

Паранормальные сыщики

Есть литературные жанры, которые на протяжении многих десятилетий неизменно процветали: истории о сверхъестественном и детективы. А если соединить их вместе? Еще Шерлок Холмс вел расследование дел, связанных с оккультизмом, которые, впрочем, неизменно получали рациональное объяснение — как в «Собаке Баскервилей». Но есть немало сыщиков, которым довелось столкнуться с настоящей мистикой. Чтобы в такой ситуации одержать победу, нужны особые качества. Проще всего, когда сам сыщик еще и колдун в придачу…

Гарри Дрезден

Где: цикл Джима Батчера «Досье Дрездена»

История: Чикаго — обычный американский город с множеством проблем. Но у него есть тайная сторона — магическая. Оказывается, в городских тенях скрываются самые настоящие монстры и нежить, темные маги и представители сказочных народов. И есть тот, кто охраняет покой обычных жителей города, хотя ему редко бывают за это благодарны, — колдун-детектив по найму Гарри Дрезден.

Особенности: нуарный детектив в обертке городского фэнтези, ставший эталоном для подобных историй, — во многом благодаря главному герою, который обладает недюжинной магической силой. Гарри Блэкстоун Копперфильд Дрезден, сын чародейки и циркового фокусника, не просто колдун, он еще и изгой. Собратья-волшебники винят его во всех грехах, из-за чего у Гарри ужасная репутация убийцы и темного мага. А еще он постоянно на мели — приходится подрабатывать частным сыщиком, хотя и не слишком успешно. Точнее, дела-то Гарри распутывает, вот только ни славы, ни прибыли это ему не приносит. Временами Дрезден даже раздражает: автор сделал его каким-то мазохистом, которому нравится огребать плюхи за других. Впрочем, герой постоянно растет над собой — и как колдун, и как личность. В общем, противоречивая фигура — недаром он так популярен.

Томас Карнакки

Где: цикл рассказов Уильяма Хоупа Ходжсона «Карнакки — охотник за привидениями»

История: в лондонском районе Челси, в доме 472 по Чейни-уок, время от времени собирается компания джентльменов. Дом принадлежит мистеру Карнакки, у которого крайне необычная профессия: он оккультный детектив, расследующий странные дела, связанные с призраками. В разных уголках Англии люди, столкнувшись с неведомым, приглашают мистера Карнакки решить вопрос — естественно, за немалый гонорар. А тот, вернувшись после очередного приключения, собирает у себя дома друзей и рассказывает, рассказывает, рассказывает…

Особенности: по атмосфере рассказы Ходжсона ближе к хоррору, хотя автор многое почерпнул у Конана Дойла. Ведь Томас Карнакки — Холмс от оккультизма. Он умен, хорошо образован, использует научные методы и технологии, а одновременно разбирается в мистических практиках. Еще Карнакки осторожен и не склонен действовать сгоряча, ведь время от времени за «кознями духов» стоят вполне человеческие преступные намерения. Сейчас рассказы о Карнакки, конечно, выглядят несколько устаревшими (шутка ли, первый из них появился аж в 1910 году!), однако этот герой стал примером для многих авторов мистических детективов, таких как Сибери Куинн, Элджернон Блэквуд, Артур Мейчен, Саймон Р. Грин.

Джон Константин

Где: комиксы Алана Мура

История: альтернативная Земля — опасное место: здесь кишат демоны, темные маги и прочая нечисть. И в этой клоаке как рыба в воде чувствует себя Джон Константин — хитрый оккультист и колдун с грязной демонической кровью.

Особенности: строго говоря, Джона Константина сыщиком можно назвать довольно условно. Он прежде всего могущественный темный маг с большим опытом, изрядными знаниями, изворотливым умом и гибкой моралью. Чаще всего Константин просто влипает в разные темные и кровавые истории, связанные с демонами и колдовством. Однако периодически он проводит и расследования, которые, впрочем, далеко не всегда завершаются удачно. Ну, то есть Джон-то, конечно, побеждает, вот только его клиентам приходится туго — вплоть до безвременной кончины. Тем не менее именно Джон Константин первым приходит на ум, когда речь заходит о паранормальных сыщиках. Такова уж она, слава.

А также Гарри Ангел (дилогия Уильяма Хьёртсберга «Сердце ангела») — частный сыщик из Нью-Йорка 1950-х, который по заказу некоего богача, похожего на дьявола, окунается в мрачную реальность кровавых жертвоприношений, сатанистских шабашей и обрядов вуду.

Питер Грант (одноименный цикл Бена Аароновича) — неопытный лондонский констебль, ставший учеником последнего оккультиста на секретной службе Её Величества. Сьюки Стэкхаус (одноименный цикл Шарлин Харрис) — официантка с телепатическими способностями, которая постоянно оказывается замешана во всякие криминально-мистические дела. Феликс Кастор (одноименный цикл Майка Кэри) — частный сыщик и экзорцист, который не только расследует мистические преступления, но и изгоняет злых духов.

Экзотические сыщики

Наконец, есть такие фантастические сыщики, которые не похожи ни на кого другого. Либо они сами очень-очень странные, либо способности их совершенно невероятны, да и миры, в которых они обитают, часто далеки от нормальности. Даже фантастической.

Четверг Нонетот

Где: одноименный цикл Джаспера Ффорде

История: в этой параллельной вселенной классическая литература занимает в поп-культуре центральное место: народ бешено фанатеет от героев Диккенса и Бронте, а из-за споров о подлинной личности Шекспира пролито немало крови. А еще возможны путешествия во времени и даже экскурсии внутрь знаменитых книг. Неудивительно, что здесь существуют такие экзотические спецагентства, как Хроностража и служба литтективов, которые расследуют литературные преступления. И самый знаменитый из литтективов — отважная Четверг Нонетот, которая однажды спасла от гибели Джейн Эйр.

Особенности: занимательная и остроумная литературная игра с множеством разнообразных аллюзий и отсылок, настоящий кроссворд для поклонников классической и современной культуры. Впрочем, по форме начальные романы серии — полицейские детективы, хоть и специфические. Неудивительно, что и сама Четверг Нонетот — сыщик, далекий от заурядности. Нельзя сказать, что она очень умна или сообразительна, зато Четверг отличается здравомыслием, неплохо образована, истово любит литературу, и у нее отличные связи (особенно семейные). Да, и еще ей чертовски везёт.

Дирк Джентли

Где: цикл Дугласа Адамса «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли»

История: мир, похожий на наш и в то же время совершенно безумный. Призрак инопланетянина захватывает человеческое тело, чтобы предотвратить взрыв своего космического корабля четыре миллиарда лет назад? Бог пытается отправиться в Норвегию? Носорога используют как портал в далекое будущее? Во всем этом безумии способен разобраться только один человек — Дирк Джентли, единственный в мире холистический детектив.

Особенности: книги Адамса похожи только на книги Адамса — самого парадоксального фантаста XX века. Естественно, его герой тоже далек от шаблонов — не зря он называет себя холистическим детективом, который использует «фундаментальную взаимосвязь всех вещей», чтобы раскрывать преступления. На выходе получается форменное безумие, но в этом-то и вся прелесть.

Серый Джо

Где: одноименный цикл Ширли Руссо Мёрфи

История: в маленьком калифорнийском городке Молена-Пойнт произошло убийство. Преступник скрылся, свидетелей не было… Но серый кот по имени Джо все заметил и запомнил. А главное — он вполне может помочь с раскрытием преступления. И не только этого.

Особенности: романы серии очень напоминают детективы Агаты Кристи про мисс Марпл. Вот только место бойкой востроглазой старушенции здесь занимает кот Джо, обладающий необыкновенным интеллектом, не хуже человеческого. Главная трудность Джо в том, что он (вполне обоснованно) не стремится обнаруживать перед людьми свои реальные способности. Так что четвероногому сыщику приходится прилагать немало усилий, чтобы подтолкнуть глупых людишек к разгадке очередного преступления.

А также Тони Чжуй (комикс Джона Леймана и Роба Гиллори «Жуй») — агент американского Управления по контролю качества продуктов, обладающий способностью видеть прошлое всего, что ест. И чего ему только не приходится пробовать на зуб… Винсент Рубио (цикл Эрика Гарсии «Ящер») — частный детектив и велоцираптор величиной с человека. В альтернативной реальности этого цикла динозавры не вымерли, а измельчали и теперь тайно живут среди людей. Фануил (одноименный цикл Дэниела Худа) — разумный дракончик-фамильяр из фэнтезийного мира, успешно помогающий своему незадачливому хозяину-сыщику в расследованиях. Мишка Тедди (одноименный цикл Роберта Рэнкина) — потрепанный плюшевый медведь из Города игрушек, идущий по следу серийного убийцы, который уничтожает персонажей детских песен. Эмбри (роман Майкла Аллена Роуза «Эмбри: сваренный вкрутую») — молодой петушок, несправедливо обвиненный в убийстве знаменитого яйца из парадокса о том, кто был раньше, яйцо или курица. Эмбри нужно быстро найти настоящего преступника — или отправиться в суп. Стадо овечек (роман Леони Суонн «Гленнкилл») — коллективный сыщик из двух десятков овец, которые пытаются раскрыть убийство своего любимого пастуха в провинциальной Ирландии. Мак Мегатон (роман А. Ли Мартинеса «Автоматический детектив») — огромный и почти неуязвимый робот, созданный ученым, стремящимся к мировому господству. Но, обретя свободную волю, Мак стал сыщиком-любителем и теперь сражается с говорящими гориллами, мутантами и механическими гангстерами.

Как видим, фантастические сыщики вполне способны дать фору самым знаменитым героям обычных детективов. Они не только умны и старательны, удачливы и отважны — зачастую они обладают совершенно невероятными качествами. Посторонитесь, мистер Холмс, мисс Марпл и комиссар Мегрэ, — Гарри Дрезден, Сэм Ваймс или Р. Дэниел Оливо сделают вас, не напрягаясь!