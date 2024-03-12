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    #Джим Батчер #рецензии на книги

    Джим Батчер «Ведьмин час». Страх и ненависть в Чикаго

    12 марта 2024
    Фото аватара
    12.03.2024
    38645
    2 минуты на чтение
    #Джим Батчер #рецензии на книги

    Многочисленные представители сверхъестественного сообщества готовятся к переговорам с фоморами, которые стали угрозой для всего мира. Местом саммита выбран родной город Гарри Дрездена, Чикаго. Самому чародею приходится разрываться между двумя ролями — магом, ответственным за безопасность переговоров, и Зимним рыцарем, ближайшим помощником королевы фэйри Мэб. Но мысли о дипломатии и даже безопасности Чикаго отходят на второй план, когда сводный брат Гарри, Томас, совершает тяжкое преступление и его жизнь повисает на волоске.

    Джим Батчер «Ведьмин час». Страх и ненависть в Чикаго

    Jim Butcher

    Peace Talks

    Роман

    Жанр: городское фэнтези

    Выход оригинала: 2020

    Издательство: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2024

    Серия: «Звёзды новой фэнтези»

    Возрастной рейтинг: 16+

    448 с., 4000 экз.

    «Архивы Дрездена», часть 16

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    Долгие годы Джим Батчер с завидной регулярностью радовал своих поклонников новыми книгами — редкий год обходился без хотя бы одного романа, а то и без сразу пары-тройки. Но вот после 2015-го, когда свет увидел роман «Воздушная гавань», положивший начало стимпанковскому циклу, Батчер аж на протяжении пяти лет не выпускал книг. Отчасти это было связано с проблемами в его личной жизни, из-за которых на творчество оставалось меньше сил и времени. Но, кроме того, с годами романы писателя становились всё масштабнее.

    И вот, работая над шестнадцатым романом о Гарри Дрездене, Батчер в какой-то момент обнаружил, что вторая часть книги непомерно разрослась. В итоге автор разделил очередной том «Архивов Дрездена» на две части — шаг для издательского мира не такой уж необычный, но непривычный именно для этого цикла. Ведь прежде в нём были и сквозные сюжетные линии, и те, что к концу каждой книги разрешались.

    Открывая «Ведьмин час», стоит иметь в виду, что на сей раз автор пошёл иным путём и в этой книге мы увидим лишь зачин эпичного сюжета, который не будет завершён. К счастью, читатели недолго ждали второй половины романа — Battle Ground вышла на английском спустя считанные месяцы после «Ведьминого часа». И зная, в каком высоком темпе «Азбука» издаёт цикл, мы вряд ли ошибёмся, предположив, что и на русском книга не заставит себя долго ждать.

    Правда, не очень понятно, почему в переводе роман получил название «Ведьмин час», ведь в оригинале он носит заглавие Peace Talks, ведьмы важной роли в сюжете не играют, а закручен он как раз вокруг переговоров, которые призваны положить конец конфликту между фоморами и другими представителями сверхъестественного сообщества. Конечно же, мирная инициатива не приносит желаемых плодов, а перед Чикаго маячит перспектива превратиться в поле разрушительной магической битвы.

    Впрочем, одной только угрозой фоморов проблемы Дрездена не ограничиваются. По своей любимой традиции Батчер как из рога изобилия сыплет на героя удары судьбы. Брат Гарри совершает преступление, причём по отношению к союзникам Дрездена, за которое грозит смертный приговор. Делами Гарри вновь активно интересуется полиция Чикаго. Наконец, крепнущее недопонимание с дедом, одним из самых могущественных чародеев, приводит Дрездена к настоящему столкновению с ним — и это очень напряжённая и эмоциональная сцена.

    «Ведьмин час» немного разочаровывает тем, что не производит впечатление самодостаточного романа. Тем не менее он убедительно демонстрирует, что за минувшие годы Джим Батчер не растерял умения безжалостно бросать Гарри Дрездена из огня да в полымя, сплетать в тугой клубок сюжета сразу несколько конфликтов, до предела насыщать его событиями и экшеном, выписывать мощные боевые сцены. В общем, фирменные козыри цикла на месте, так что возвращение Батчера к «Архивам Дрездена» можно смело назвать удачным.

    Итог: интригующий зачин конфликта, который на страницах «Ведьминого часа» не достигает ни кульминации, ни развязки. Это ждёт нас на страницах следующей части — по сути она представляет собой просто вторую половину масштабного романа.

    Саундтрек к роману

    Джим Батчер принадлежит к числу авторов, которые часто пишут под музыку. По словам Джима, «Ведьмин час» и его продолжение в целом он сочинял под различные композиции в жанре викинг-метала, а самые эпичные сцены рождались под саундтрек к «Конану-варвару».

    Рамирес покачал головой, пристально взглянул на меня и на мгновение задумался. Я научился распознавать это выражение на лицах: «Интересно, Гарри Дрезден — все тот же Гарри Дрезден или Королева Воздуха и Тьмы сделала его своим персональным монстром?»

    В последнее время я часто вижу подобные гримасы. Иногда в зеркале.

    Джим Батчер «Ведьмин час». Страх и ненависть в Чикаго
    Стоит ли читать?
    Возможно, прежде чем браться за «Ведьмин час», стоит дождаться выхода Battle Ground на русском и прочесть две книги разом.
    Удачно
    завязка масштабного конфликта
    интригующее преступление Томаса
    стремительное развитие событий и лихие повороты сюжета
    столкновение Гарри и его деда
    Неудачно
    это не отдельный роман, а скорее его половина
    8
    Оценка
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    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.
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