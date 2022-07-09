Джим Батчер «Воздушная гавань»

Людям давно пришлось покинуть поверхность родного мира, теперь непригодную для жизни, и переселиться в летающие города, именуемые Копьями. Два из них, Альбион и Аврора, давно враждуют, и аврорианцы готовятся нанести противникам удар, который может оказаться решающим. Противостоять коварным планам предстоит капитану и вольному торговцу Гримму, некогда с позором изгнанному из флота Альбиона, а также группе молодых гвардейцев и разумному коту.

Jim Butcher

The Aeronaut’s Windlass

Роман

Жанр: фэнтезийный стимпанк

Выход оригинала: 2015

Переводчик: А. Ковжун

Издательство: «Аркадия», 2022

Серия: «Легенды стимпанка»

Возрастной рейтинг: 16+

800 с., 5000 экз.

«Миры эфира и пепла», часть 1

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Джим Батчер по праву считается одной из главных звёзд городского фэнтези и известен прежде всего по циклу о похождениях чикагского чародея Гарри Дрездена. Однако есть у автора и другие серии. В нулевые он написал весьма нестандартное эпическое фэнтези с античными мотивами «Кодекс Алеры», а полдюжины лет назад попробовал силы в стимпанке — и выпустил роман «Воздушная гавань».

Знакомых с Батчером только по книгам о Дрездене, вероятно, удивит то, насколько «Воздушная гавань» отличается от самого известного цикла автора. Так, почти во всех романах о Гарри история рассказывается от лица самого Гарри, и мы видим события с одной точки зрения (только в некоторых поздних романах и рассказах Батчер использует других героев-рассказчиков).

В «Воздушной гавани» автор ведёт повествование от лица сразу нескольких персонажей, искусно переплетая сюжетные линии, — чем отчасти и объясняется солидный объём романа. Не все герои получили равнозначные роли в событиях — часть пока играют вторую скрипку и, вероятно, должны ярко проявить себя в будущих томах вероятного цикла. Но те, на ком Джим Батчер фокусируется, — самоотверженный капитан Гримм и самодовольный (не без оснований) кот Роуль — получились очень колоритными и запоминающимися. Они моментально вызывают у читателя интерес.

А вот что роднит «Воздушную гавань» с предыдущими работами автора, так это динамичность. Батчер почти не тратит время на обстоятельное знакомство с миром, его реалиями и политикой. Всё это он умело вплетает в сюжет, и постепенно у читателя формируется картина пусть и не слишком оригинального, но продуманного и богатого на примечательные детали стимпанк-сеттинга.

Действие с самого начала разворачивается стремительно, и все восемь сотен страниц книги насыщены приключениями, путешествиями, драками, перестрелками и, конечно, впечатляющими сражениями воздушных кораблей. Батчер прекрасно умеет писать боевые сцены, и в рамках фэнтезийного стимпанка его талант писателя-баталиста раскрывается в полной мере. Концентрация событий на страницах «Воздушной гавани» высочайшая, потому, несмотря на внушительный объём, книга читается очень легко и быстро.

Впрочем, хотя «Воздушную гавань» можно отнести к числу наиболее примечательных образцов современного стимпанка, рекомендовать её поклонникам жанра нельзя без важной оговорки. Тех, кто не любит браться за серии, которые не завершены и непонятно когда получат продолжение, должны предостеречь: хотя у романа есть промежуточный финал, это не самостоятельное произведение, а начало цикла. Батчер явно вписывал в сюжет многие элементы мира, персонажей и конфликты с прицелом на их развитие в последующих томах. Контракт автор заключил на три книги, но оговаривался, что, если серия окажется успешной, у него есть задумки, как расширить её до шести или девяти томов. Однако на сегодняшний день не дописана даже вторая часть, и когда «Воздушная гавань» получит продолжение, можно только гадать.

Итог: этот роман прекрасно демонстрирует, что Батчер отнюдь не автор одного цикла и хорош в разных жанрах. Жаль только, что перспектива продолжения пока довольно туманна.

Вынужденная пауза На протяжении бóльшей части карьеры Джим Батчер славился как весьма продуктивный автор и почти каждый год радовал читателей как минимум одной, ато и несколькими новыми книгами. Однако после выхода «Воздушной гавани» писатель не выпускал ничего почти пять лет. Отчасти это было связано с тем, что он работал над новой масштабной историей о Гарри Дрездене, — в 2020 году вышло сразу два объёмных романа. Другой причиной длительного творческого перерыва стали обстоятельства личной жизни: развод, новые отношения и переезд, — которые, очевидно, не позволили Батчеру работать в привычном темпе.

— Я мудрее тебя, и говорю, что ты обязана уйти. Это же очевидно. Следует доверять тем, у кого больше мудрости, чем у тебя. — Ты ничуть меня не старше, — возмутилась Бриджет. — Но я кот, — чопорно напомнил Роуль, — и это значит, что я лучше распоряжался своим временем.