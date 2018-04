Фэнтези-сериалы, на которые мы надеемся: «Стража», «Чёрный отряд» и другие

Статус: пре-продакшн

О чём? Сериал расскажет о Плоском мире — знаменитой фэнтези-вселенной Терри Пратчетта. Весь его цикл можно условно разделить на несколько серий: про стражу Анк-Морпорка, про ведьм, про Смерть и так далее. Книги Пратчетта любят за юмор и сатиру, харизматичных персонажей и высмеивание фэнтезийных шаблонов.

Кто снимает? Над сюжетом первого сезона будет работать сценарист Саймон Аллен («Мушкетёры»), а исполнительным продюсером назначена Хилари Сэлмон («Лютер»). Сериал станет совместным производством ВВС и компании Narrativia, которая регулирует правовые вопросы, связанные с наследием Пратчетта. Она была основана в 2012 году, и в число её управляющих входят дочь писателя Рианна Пратчетт и его бывший менеджер Роб Уилкинс.

Что уже известно? Впервые о сериале по романам Терри Пратчетта BBC заговорили несколько лет назад. Вероятно, всё это время продюсеры канала вели переговоры с наследниками Пратчетта и вероятными шоураннерами. Пока о проекте известно не так много — мы знаем только, что для первого сезона заказали 8 эпизодов. Он будет называться «Стража» — видимо, в нём мы увидим истории про доблестную городскую стражу Анк-Морпорка.

Чего ждём? BBC уже экранизировали отдельные книги о Плоском мире. Одни экранизации получались похуже («Цвет волшебства»), другие получше («Опочтарение»), но в целом всем удалось передать дух и настроение романов. И все страдали из-за чудовищно низкого производственного бюджета. От новой «Стражи» мы ждём сериала в духе прошлых экранизаций, но дайте же денег создателям!

Статус: идут переговоры

О чём? Мрачное военное фэнтези, основанное на цикле Глена Кука. В центре сюжета — Чёрный отряд, группа наёмников с многовековой историей. Они поступают на службу к таинственной Госпоже и участвуют в кровопролитной борьбе за власть. Каждый том цикла посвящён новому испытанию: то герои добивают повстанцев, то сражаются с предателем, то восстают против своих же нанимателей.

Кто снимает? Студии Phantom Four продюсера Дэвида Гойера («Тёмный рыцарь», «Человек из стали») и Boston Diva Productions актрисы Элизы Душку («Баффи — истребительница вампиров», «Кукольный домик»).

Что уже известно? Сериал анонсировали в апреле 2017 года, и с тех пор о нём не было новостей. Известно лишь, что Душку хочет сыграть Госпожу. Неплохой выбор, но хочется узнать, кто сыграет главных героев: Костоправа, Ворона, Капитана и прочих.

Чего ждём? Сериал, затмевающий по мрачности «Игру престолов». «Чёрный отряд» заслуживает «взрослого» рейтинга R — это позволит передать атмосферу книги и показать жестокость всех сторон конфликта. В сезон из 8-10 эпизодов можно уложить события каждого из томов.

Правда, судьба проекта вызывает опасения: нет ни шоураннера, ни сценариста. Новая книга цикла под названием «Порт теней» тем временем выйдет в сентябре этого года — явно раньше сериала.

Статус: пре-продакшн

О чём? «Тёмная башня» — объёмный фантастический цикл Стивена Кинга. Писатель неспроста называет эту серию своим главным творением. В «Тёмной башне» он соединил сюжеты многих своих произведений, столкнув между собой персонажей из разных книг. Серию нельзя отнести к какому-то конкретному жанру — цикл начинается как типичный вестерн, а затем превращается в постапокалиптический фэнтези-триллер с путешествиями между мирами. Главным героем выступает стрелок Роланд Дискейн, который ищет Тёмную башню — центр его мира, сдвинувшегося с места.

Кто снимает? Сериал по «Тёмной башне» подхватил интернет-гигант Amazon. Первоначально его должно было снимать телевизионное отделение Sony, но после провала одноимённой экранизации студия отказалась от этой идеи.

Что уже известно? Западные СМИ пишут, что съёмки сериала начнутся уже этим летом, однако никаких подробностей об актёрском составе и о съёмочной группе нет. Известно, что создатели проекта планируют экранизировать события романа-флэшбека «Колдун и кристалл». Первоисточник рассказывал о молодости Роланда, о его верных друзьях и первой любви.

Чего ждём? Создатели полнометражного фильма «Тёмная башня» (да и сам Стивен Кинг) понимали, что уложить события книг в полтора-два часа попросту невозможно. Картина настолько отличается от первоисточника, что её проще считать экранизацией какой-то другой книги. От сериала мы ждём совсем иного подхода. Создатели могут снять камерную фэнтезийную историю на 8-10 эпизодов, которая плавно подведёт к трагедии в городке Хэмбри.

Статус: неизвестно

О чём? Великая сага Роджера Желязны рассказывает о королевской семье Амбера — столицы Мультивселенной. Каждый мир, в том числе наш с вами, лишь тень, отражение этого величественного города. Главный герой Корвин — один из наследных принцев Амбера. Первая книга начинается с того, что он оказывается в нашем мире, потеряв память. Но вскоре Корвин узнаёт о своём королевском происхождении и вступает в борьбу за трон с братом Эриком.

Кто снимает? Права на экранизацию летом 2016 года приобрели автор комиксов и сценарист Роберт Киркман и студия Vince Newman Entertainment («Мы — Миллеры», «Нулевой пациент»). К проекту также подключили компанию Киркмана Skybound. Она сама не производит сериалы, лишь создаёт комиксы и сценарии и продюсирует их экранизации — вроде «Ходячих мертвецов» и «Изгоя». Оба эти сериала сняты по комиксам Киркмана.

Что уже известно? С 2016 года нет было никаких новостей. Вероятно, студия приобрела права «про запас», чтобы снять сериал, когда появится возможность.

Чего ждём? Не рассчитываем на слишком многое — экранизировать такой грандиозный эпос очень сложно. С высокой вероятностью из «Амбера» сделают что-то вроде «Волшебников» и «Библиотекарей», где большая часть действия развернётся в нашем мире либо в похожем на него. Это позволит сэкономить бюджет, а сюжетно это можно объяснить концепцией миров-отражений.

Конечно, мы предпочли бы увидеть фантастические места вроде Двора Хаоса, Огненного лабиринта и, конечно, самого Амбера. Но, судя по затишью, есть риск остаться без экранизации вообще.

Статус: идут переговоры

О чём? Эпическое фэнтези Роберта Джордана по размаху даст фору «Игре престолов». История едва уложилась в 14 томов, причём финальные книги пришлось дописывать Брендону Сандерсону — Джордан умер, не успев закончить цикл.

Первый роман, «Око мира», начинается в духе Толкина: на деревню главных героев нападают полчища троллоков, солдат Тьмы. Юноши Ранд, Мэтт и Перрин решают покинуть дом и отыскать убежище. Но в дальнейшем Джордан подробно раскрывает все особенности своего мира, а сюжет приобретает небывалый размах. В поздних томах сага начинает напоминать скорее «Дюну» в антураже фэнтези.

Кто снимает? Студия Sony Pictures Television и продюсер и сценарист Рейф Джадкинс, работавший над сериалами «Агенты Щ.И.Т.» и «Хемлок Гроув». Харриет Макдугал, вдова и редактор Джордана, консультирует создателей. Недавно стало известно, что права на «Колесо Времени» перешли к Amazon. Неизвестно, подключит ли сервис к разработке сериала новую команду.

Что уже известно? Джордана уже пытались экранизировать в 2015 году, но это даже пилотным эпизодом назвать нельзя. Компания 21st Century Fox сняла 20-минутный черновик «Колесо Времени: Зимний дракон» и показала его глубокой ночью на кабельном канале FXX, чтобы сохранить права на экранизацию. Трюк не удался: Макдугал подала в суд, и права перешли к Sony (а теперь к Amazon).

Чего ждём? Очень рискованный проект: трудно представить, как можно экранизировать «Колесо Времени». С первыми книгами сложностей не возникнет, но дальше масштаб вырастает несоизмеримо. Многим зрителям было тяжело запомнить персонажей «Игры престолов», а в «Колесе Времени» их ещё больше! Авторам придётся обрубать сюжетные линии и избавляться от героев. Современная графика может потянуть эпические сражения и диковинную архитектуру, но на это уйдёт очень много денег. Возможно, проще было бы снять мультсериал или цикл полнометражных мультфильмов.

Статус: идут переговоры

О чём? Фэнтези-трилогия Гая Гэвриела Кея — любопытная история про попаданцев, напоминающая «Хроники Нарнии». Пятеро студентов попадают в Фьонавар, «первый из миров Гобелена». Они невольно ввязываются в местные конфликты, проникаются бедами жителей этого мира и вступают в борьбу за его спасение.

Кто снимает? Канадская студия Temple Street, снимавшая сериал «Тёмное дитя». Исполнительные продюсеры — Дэвид Фортьер и Иван Шнеберг («Киллджои», «Тёмное дитя»), а также Крис Холден-Рид, работавший над проектами «Викинги», «Тюдоры» и «Зов крови».

Что уже известно? О покупке прав объявили в декабре 2017 года — прошло слишком мало времени, чтобы появились детали. Неизвестно даже, на каком канале покажут сериал.

Чего ждём? Фьонавар напоминает Нарнию и Средиземье: королевство людей, Совет магов, подземные царства гномов… Но больше всего мир Кея позаимствовал из кельтской мифологии и артуровских легенд — по сюжету здесь даже появляются Артур и Ланселот! В общем, ждём красивое, но очень традиционное фэнтези. Вероятно, чем-то сериал будет напоминать «Хроники Шаннары».

Статус: идут переговоры

О чём? Знаменитый цикл повестей и рассказов Роберта Говарда в жанре «меча и магии» рассказывает о похождениях киммерийца Конана. Он побывал пиратом, атаманом казаков, наёмником и в конце концов стал королём — причём на редкость мудрым и ответственным.

Кто снимает? Интернет-гигант Amazon, которому мало «Властелина колец». Исполнительными продюсерами назначены Уоррен Литтлфилд («Фарго», «Рассказ служанки») и Мигель Сапочник, который также будет режиссёром сериала. Сапочник снимал самые зрелищные серии «Игры престолов»: «Битву бастардов», «Ветра Зимы» и «Суровый дом».

Что уже известно? Новость об экранизации появилась в начале февраля, и пока никаких подробностей нет. Мы знаем, что шоураннер проекта Райан Кондал («Колония») и Сапочник — ярые поклонники оригинальных повестей Говарда. Надеемся, они с любовью подойдут к проекту.

Чего ждём? «Конан» идеально подходит для сериальной адаптации, у создателей огромное поле для манёвров. За основу можно взять произведения как Говарда, так и его последователей. Можно снять антологию, где каждый эпизод будет показывать одно приключение, а можно сосредоточиться на сквозном сюжете. Ждём брутальное, прямолинейное и красивое фэнтези с кровищей и спецэффектами — Amazon может себе такое позволить.

Статус: поиск шоураннера

О чём? «Горменгаст» — удивительная трилогия британского писателя Мервина Пика. Её жанр определить непросто: это и магический реализм, и фэнтези, и готика. Действие разворачивается в гигантском замке-государстве Горменгаст. В центре повествования — владелец замка лорд Титус, хитрый интриган Стирпайк, сестры-близнецы Кора и Кларисса и многие другие. Критики хвалят трилогию Пика за психологизм, атмосферу и отличный стиль.

Кто снимает? У проекта пока нет режиссёра и шоураннера. Зато в кресле исполнительного продюсера сидит писатель Нил Гейман, который планировал заняться экранизацией ещё с 2015 года. Он долго искал продюсерскую студию, готовую выделить деньги на такой нетривиальный проект, и в конце концов нашёл. FremantleMedia North America купила права на экранизацию, но решила выпустить не фильм, как первоначально хотел Гейман, а сериал. Это устроило писателя, и теперь он начал работу над шоу вместе с продюсером Акивой Голдсманом («Тёмная башня», «Игры разума»).

Что уже неизвестно? Никаких подробностей о проекте пока нет, ведь Гейман завершил переговоры со студией лишь в апреле этого года. Сейчас FremantleMedia North ищут шоураннера.

Чего ждём? Нетривиальное готическое фэнтези со множеством интриг и яркими персонажами. Возьмите долгие и напряжённые диалоги из первых сезонов «Игры престолов», красивые декорации из «Джонатана Стрейнджа и мистера Норелла» и добавьте сюрреализма «Твин Пикса» — примерно так может выглядеть современный «Горменгаст». В 2000 году вышел британо-американский мини-сериал от BBC «Горменгаст, или Тёмное королевство» в четырёх эпизодах, где снимался в том числе Кристофер Ли. Тоже отличный пример для создателей новой адаптации.

«Архив Буресвета» (Stormlight Archive)

Книги Брендона Сандерсона тоже обещают экранизировать! Правда, не в виде сериала, а как трилогию высокобюджетных фильмов. Адаптацией займётся китайская компания DMG, которая купила права на экранизации всех романов о вселенной Космера.

В компании настроены решительно: готовы вложить до 270 миллионов долларов в съёмки трёх фильмов по «Пути королей», первой книге цикла. Писатель одобряет действия студии, поскольку продюсеры хорошо знакомы с его книгами и их видение схоже с видением Сандерсона. DMG не планирует останавливаться на одних фильмах — в компании надеются запустить сериалы, видеоигры и многое другое.

Кроме «Архива», студия занимается экранизацией подцикла «Рождённый туманом». В этом ей помогает Ф. Скотт Фрэйзер, работавший над фильмом «Три икса: Мировое господство». Правда, оба проекта ещё далеки от реализации — для начала DMG нужно найти инвесторов.

Недавно студия представила VR-игру The Way of Kings: Escape the Shattered Plains, в которой игроки берут на себя роль Каладина — одного из главных героев цикла. Получилось своеобразно, но, по всей видимости, авторы таким образом показывают инвесторам, что у них есть возможность выпустить интересный продукт.