«Ведьмак», «Властелин колец» и другие: фэнтези-сериалы будущего, которые заменят «Игру престолов»

Телевидение радует нас сериалами на любой вкус: супергероика, мистика, космическая фантастика… Только фэнтези выходит преступно мало. Неужели все боятся сравнения с «Игрой престолов»? Впрочем, в последние годы ситуация меняется: то и дело появляются новости о грядущих экранизациях культовых фэнтезийных саг вроде «Ведьмака». Мы собрали всё, что известно про будущие фэнтези-сериалы. Получилось так много, что пришлось разделить на два списка. В этой, первой части — те проекты, которые уже пошли в производство и точно выйдут в ближайшие годы.

«Ведьмак»

The Witcher

Статус: пре-продакшн

О чём? Экранизация книг Анджея Сапковского об охотнике на нечисть Геральте. Автор взял за основу средневековую Польшу и населил её эльфами, краснолюдами, волшебниками и чудовищами, на которых и охотятся ведьмаки. Со временем Сапковский ввёл в сюжет масштабную войну, проработал мифологию и мир и сделал второй главной героиней ученицу Геральта Цири. На основе книг создана серия отличных видеоигр.

Кто снимает? Шоураннером стала Лорен Шмидт Хиссрич — за её плечами работа над сериалами «Сорвиголова», «Защитники» и «Власть в ночном городе». Продюсерами также назначены Шон Дэниел (старая «Мумия» и «Бен-Гур») и Джейсон Ф. Браун. У них уже есть опыт экранизации фантастических саг — оба работали над сериалом «Пространство». Графику делает студия Platige Image, которая создавала ролики для Prey, Watch_Dogs 2, Hitman и игрового «Ведьмака». Сапковский числится консультантом проекта, но по факту в работе не участвует. Недавно Хиссрич посетила Польшу, где лично встретилась с Сапковским, но о чём они говорили — не уточняется.

Что уже известно? Сериал планируют выпустить в 2019 году, но наверняка не успеют. Пока он на самой ранней стадии производства: написан только сценарий пилотного эпизода, а актёрский состав ещё не объявляли. Лорен Шмидт постоянно публикует в твиттере новости о проекте, но без подробностей. Известно, что создатели планируют опираться на книжный цикл, а не игру, но не исключают, что Геральт из сериала будет похож на игрового.

Чего ждём? Ещё не вышедший сериал заранее сравнивают с «Игрой престолов». У их первоисточников много общего: неоднозначные персонажи, политические интриги, кровавая жестокость и сцены секса. Но не стоит забывать, что волшебства, мифических созданий и юмора в мире Сапковского куда больше, а сюжетных линий — куда меньше. Так что у «Ведьмака» несомненно будет своя атмосфера.

«Благие знамения»

Good Omens

Статус: съёмки

О чём? Городское фэнтези, экранизация романа Терри Пратчетта и Нила Геймана. Книга обыгрывает сюжет фильма «Омен» о мальчике-антихристе, который должен привести мир к Апокалипсису. Ангел Азирафаэль и демон Кроули решают, что Земля им нравится такой, какая есть, и пытаются остановить конец света.

Кто снимает? Студия Amazon и канал BBC, а шоураннером и сценаристом назначен сам Нил Гейман. У него уже есть такой опыт: он писал сценарии для фильмов и сериалов, включая «Звёздную пыль», «Беовульфа», «Американских богов» и несколько эпизодов «Доктора Кто». Самые успешные из его проектов — как раз те, что сняты по его произведениям.

Что уже известно? Сериал будет похож на шестичасовой телефильм — и тут на ум приходят экранизации Пратчетта вроде «Санта-Хрякуса» или «Опочтарения». Эти картины всем хороши, кроме мизерного бюджета. А у «Благих знамений» с финансированием проблем не будет.

Уже известен почти весь актёрский состав. Актёры на ключевых ролях внушают доверие: Дэвид Теннант играет демона Кроули, Майкл Шин — ангела Азирафаэля, а Джон Хэмм — архангела Гавриила (Гейман расширил его роль для сериала). Премьера запланирована на 2019 год, и поскольку съёмки уже идут, дату можно считать точной.

Чего ждём? Лучшую экранизацию Пратчетта. Лучшую экранизацию Геймана. Сатирический, по-британски чопорный сериал вроде «Джонатана Стренджа и мистера Норрелла», только динамичнее, ироничнее и в современном антураже.

«Властелин колец»

The Lord of the Rings

Статус: пре-продакшн

О чём? О Средиземье, мире хоббитов, эльфов и орков, придуманном профессором Толкином. Действие сериала развернётся до событий «Властелина колец». Вероятно, сюжет посвятят новым персонажам, а у некоторых старых будут камео.

Кто снимает? Пока у сериала нет ни сценаристов, ни продюсеров. Единственное, что мы знаем, — производством руководит Amazon Studios, а значит, сериал выйдет на интернет-сервисе Amazon.

Что уже известно? Amazon заплатил за права на экранизацию примерно 250 миллионов долларов и, по слухам, вложит в неё ещё 100–150 миллионов. Интернет-гигант пойдёт на всё, чтобы сериал снискал одобрение поклонников. Эту сумму можно считать гарантией, что проект не бросят на полпути. Кроме того, особенности контракта предполагают, что Amazon может снять не только сериал, но и отдельные спин-оффы. Если студия поторопится, у «Властелина колец» есть шанс занять нишу главного фэнтези-сериала современности после окончания «Игры престолов».

Иэн Маккеллен, сыгравший Гэндальфа в трилогии Питера Джексона, готов сниматься и в сериале. Он не сказал «да» лишь потому, что его ещё не спрашивали. А вот Энди Серкис пока не планирует возвращаться к роли Голлума.

Глава Amazon рассказал, что сериал покажет события до «Властелина колец» — то есть станет своего рода приквелом. Нет, речь не про «Сильмариллион» — скорее всего, мы увидим, что происходило в Средиземье между «Хоббитом» и «Властелином колец».

Западные СМИ пишут, что Amazon планирует снять пять сезонов и потратить на производство около миллиарда долларов — очень внушительная сумма, которая превышает производство трёх фильмов Питера Джексона. Кстати, руководство интернет-гиганта планирует позвать постановщика хотя бы в качестве продюсера.

Чего ждём? «Властелин колец», пожалуй, самое знаменитое фэнтези. Сериал неизбежно будут сравнивать с экранизацией Джексона, поэтому лучшее, что могут сделать авторы, — рассказать совсем иную историю о том же мире.

К примеру, можно сделать ставку на разрушение канонов и пойти по пути игровой серии The Middle-Earth: Shadow of Mordor/War. В ней игрок брал на себя роль следопыта из Гондора по имени Талион, в которого вселился дух эльфа Келебримбора. Вместе они выковали кольцо, не уступающее Кольцу Всевластья. Согласитесь, такая история может получиться немного безумной, но масштабной и захватывающей.

«Карнавальная шумиха»

Carnival Row

Статус: съёмки

О чём? Снова городское фэнтези, но без книжного первоисточника. Действие происходит в вымышленном городе Бюрг, похожем на неовикторианский Лондон. Этот мир напоминает серию комиксов «Сказки» и игру The Wolf Among Us. Бок о бок с людьми здесь обитают представители сказочных народов вроде фей и вампиров. Они сбегают в город из волшебной страны, которая из-за войны пришла в упадок.

Сюжет будет выдержан в духе нуарного детектива с несколькими главными героями. Один — полицейский Райкрофт, который преследует вампира, подозреваемого в убийстве феи. Другая — иммигрантка Виньетт Стоунмосс. Она сбежала от войны в Бюрг, но здесь её преследуют тайны прошлого и людские предрассудки.

Кто снимает? У этого проекта сложная история. Сперва за него взялся Тарсем Сингх, но потом ушёл снимать «Изумрудный город», который закрыли после первого сезона. Затем на «Карнавальную шумиху» обратил внимание Гильермо Дель Торо — кому, как не ему, снимать тёмную сказку? Увы, и он покинул проект.

Наконец «Шумиху» взял под крыло сервис Amazon. Руководство позвало Орландо Блума сыграть Райкрофта. Актёру так понравилась задумка, что он стал исполнительным продюсером. Сейчас сериал снимают Amazon Studios и Legendary TV.

Что уже известно? На главных ролях две знаменитости — Орландо Блум и Кара Делевинь, которая сыграет Виньетт. Кроме них, в шоу задействованы Джаред Харрис («Шерлок Холмс: Игра теней», «Корона»), Элис Криге («Звёздный путь: Первый контакт», «Сайлент Хилл»), Вадж Али («Хорошие люди»), Джэми Харрис («Агенты Щ.И.Т.», «Восстание планеты обезьян») и Анна Раст. Выход первого сезона из 8 серий пока запланирован на 2019 год.

Чего ждём? Высокобюджетной красивой сказки в необычном антураже. Чего-то вроде «Волшебников», но с известными актёрами. Авторы хотят смешать множество тем: тут и политика, и общество, и нуарный детектив, и фэнтези с вампирами. Это сложная задача — надеемся, что у них всё получится.

«Хроники убийцы короля»

The Kingkiller Chronicle

Статус: пре-продакшн

О чём? Экранизация цикла эпического фэнтези Патрика Ротфусса про странствующего барда Квоута, который учится магии и мстит за убитую семью. Романы Ротфусса подкупают не сюжетом, а волшебной атмосферой, ярким стилем и хорошими стихами. Пока что вышли только две книги из запланированных трёх: «Имя ветра» и «Страхи мудреца».

Кто снимает? Сценарист и продюсер Джон Роджерс, известный по криминальной драме «Воздействие». А главное, кресло исполнительного продюсера занял композитор и постановщик бродвейских мюзиклов Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон», «Моана»). Именно он будет сочинять песни Квоута на стихи Ротфусса.

Что уже известно? У студии Lionsgate крайне амбициозные планы: студия готовит два фильма, а канал Showtime помогает с сериалом. Студия ведёт переговоры с Сэмом Рэйми («Зловещие мертвецы», «Человек-паук» с Магуайром), который может стать режиссёром первого фильма — «Имя ветра».

По слухам, картина охватит три временных промежутка. Настоящее, в котором Квоут вспоминает историю своей жизни. Прошлое, в котором показывают юность барда. И вставками — отдельные истории и притчи, которые он рассказывает. А вот действие сериала начнётся до событий «Имени ветра». Вероятно, первый сезон будет своего рода приквелом.

Чего ждём? Нечто среднее между «Галавантом» и «Изумрудным городом». От первого стоит взять песни, органично вплетённые в сюжет. От второго — чертовски красивые декорации и костюмы. В идеале выйдет сериал, который станет противоположностью «Игре престолов». Никаких грязи и жестокости, лишь приключения, магия и средневековая музыка.

«Тёмный кристалл: эпоха сопротивления»

The Dark Crystal: Age of Resistance

Статус: съёмки

О чём? Диковинное фэнтези, основанное на фильме 1982 года. «Тёмный кристалл» Джима Хенсона, «отца» маппетов, был одним из самых необычных фэнтези-фильмов. В нём нет ни одного человека в кадре — только марионетки, управляемые в реальном времени.

Фильм рассказывал про юношу и девушку из народа гелфлингов, которым предстояло вернуть на место осколок тёмного кристалла, чтобы восстановить равновесие и одолеть злой народ скекси. Действие «Эпохи сопротивления» развернётся за много лет до событий фильма. Героями станут трое гелфлингов, которые открыли секрет силы скекси. Им предстоит отправиться в поход, чтобы зажечь огонь восстания и спасти мир.

Кто снимает? Хенсон давно уже умер, но его дело продолжают наследники и команда основанной им компании. Продюсерами стали его дочь Лиза Хенсон и режиссёр Луи Леттерье («Иллюзия обмана», «Битва титанов», «Невероятный Халк»). Над куклами работает дизайнер оригинального фильма Брайан Фрауд.

Что уже известно? Пока вышел лишь короткий тизер, где нет кадров из сериала. Зато в ролике можно увидеть работу художников и дизайнеров, а также услышать архивные записи Джима Хенсона. В первом сезоне будет 10 эпизодов. Снимается всё это для сервиса Netflix и должно выйти в 2018 или 2019 году.

Чего ждём? «Маппетов» в красивом фэнтези-антураже. Ничего подобного сейчас уже не снимают, и посмотреть такой сериал стоит хотя бы из любопытства.

«Тёмные начала»

His Dark Materials

Статус: пре-продакшен

О чём: Приключенческое фэнтези Филипа Пулмана, действие которого разворачивается в нескольких параллельных мирах. Оригинальная трилогия начинается как немного наивная подростковая сказка, но позже рассказывает о трагических потерях и идеологическом конфликте с церковью. Главная героиня — девочка-сирота Лира Белаква — отправляется на поиски похищенного друга и в результате раскрывает зловещий заговор, ведущий к свержению Властителя — первого ангела.

Кто снимает? За производство взялся британский канал BBC. Постановщиком сериала может стать Том Хупер, известный по оскароносным картинам «Король говорит!» и «Отверженные». Он уже давно присматривается к новой экранизации «Тёмных начал» — сейчас руководство канала ведёт с ним переговоры. Над сценарием сериальной адаптации работал Джек Торн, и в какой-то степени это вызывает опасения. С одной стороны, он — соавтор скандальной пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя». С другой, он писал сценарии для фильма «Чудо» и сериалов «Электрические сны Филипа Дика» и «Молокососы».

Что уже известно? На главную роль BBC позвали Дафни Кин — девочку Лору из «Логана». Одного из второстепенных персонажей — техасского аэронавта Ли Скорсби — сыграет актёр, продюсер и композитор бродвейских мюзиклов Лин-Мануэль Миранда.

Планируется, что в первом сезоне выйдет 8 эпизодов. В ближайшее время продюсеры объявят кастинг, а к съёмкам приступят в течение года. Сериал уже называют самым дорогим проектом британского телевидения. Создатели ведут переговоры с международными стриминговыми сервисами типа Amazon и Netflix.

Чего ждём? Экранизацию, которая не будет уступать голливудскому фильму «Золотой компас» по книге Пулмана. Да, для картины позвали отличных актёров вроде Николь Кидман, Евы Грин и Дэниела Крейга, а специалисты по компьютерной графике получили «Оскар». Но фильм всё же встретили прохладно и критики, и зрители, поэтому об экранизации дальнейших романов пришлось забыть.

В событиях книг задействовано много персонажей-подростков, поэтому невольно вспоминаются «Очень странные дела» — хочется, чтобы в «Тёмных началах» молодые актёры были не хуже. А идея путешествий между мирами роднит шоу с «Доктором Кто» — скорее всего, авторы будут придерживаться похожего стиля, балансируя между детской сказкой и серьёзной драмой.

Спин-оффы «Игры престолов» Какой сериал может потеснить «Игру престолов»? Конечно, сама «Игра престолов»! Канал HBO нанял пять групп сценаристов, которые разрабатывают идеи пяти спин-оффов сериала. Хотя бы один из них планируют запустить в производство сразу после выхода заключительного сезона в 2019 году. Пока что даже HBO не знают, что за сериал у них получится. Поклонники начали строить предположения, но Джордж Мартин сразу отмёл два очевидных варианта. Во-первых, это не восстание Роберта Баратеона: оно и так показано во флэшбеках. Во-вторых, это не повести о Дунке и Эгге: Мартин считает, что эта история ещё не дописана, и её рано экранизировать.

* * *

Это только первая часть списка — о тех сериалах, которые уже снимают или хотя бы активно готовят к выходу. Есть и другие проекты, которые пока находятся на стадии покупки прав, слухов и переговоров. Но если всё сложится хорошо, нас ждут ещё и «Чёрный отряд», «Колесо Времени» и даже «Хроники Амбера»! О них мы тоже скоро расскажем — следите за обновлениями.