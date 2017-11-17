Чего мы хотим от сериала по «Властелину колец»

Недавно стало известно, что студия Warner Bros. продала права на телеадаптацию «Властелина колец» интернет-каналу Amazon — причём новый сериал будет не пересказом уже известных нам событий, а приквелом. Казалось бы, книга Толкина — тот случай, когда существующая экранизация уже считается классикой. Питер Джексон одним из первых рискнул вывести зрелищное фэнтези на большой экран, совершил прорыв в визуальных эффектах, и его трилогия получила рекордное количество «Оскаров». Что же должны придумать новые режиссёры, чтобы повторить такой успех, — и что может пойти не так?

Всё с нуля!

Когда за приквел или спин-офф берётся не та компания, которая снимала исходную экранизацию, чаще всего речь идёт не о продолжении, а о перезапуске, новой экранизации. Например, так поступили создатели сериала «Готэм». Здесь же в сделке участвовала компания наследников Толкина, Tolkien Estate, а сын писателя Кристофер Толкин отзывался о фильме Джексона очень неблагосклонно: «Они выхолостили книгу, превратив её в боевик для молодёжи». К тому же, трилогия снималась около 15 лет назад: некоторых актёров нет в живых, а другие постарели. Поэтому худшее, что может сделать Amazon, – это пытаться сыграть на поле Джексона: получится максимум бледная копия оригинала. Раз уж сюжет новый – пусть и сериал смотрится по-новому!

Мы пока не знаем, как сюжет будет связан с событиями «Властелина колец». Но вряд ли авторы удержатся от соблазна показать знакомых героев хотя бы в камео. Это отличный повод вспомнить, что в оригинале многие образы выглядели иначе. Например, книжный Фродо — самый старший из хоббитов в Братстве, а Арагорн — бывалый партизан, который не сомневается в своём предназначении, а с ранних лет мечтает стать королём Гондора.

Долой реализм!

Соблазн снять реалистичную драму — главная опасность, которая подстерегает будущих авторов сериала. Понятно, что «Властелина колец» экранизируют в надежде занять нишу, которая освободится после окончания «Игры престолов». А этот сериал приучил зрителей к тому, что хорошее кино — это мрачная драма с насилием, сексом и неоднозначной этикой. Если хоть в одном будущем интервью промелькнёт слово «реализм» — жди беды. Оставим такой подход «Ведьмаку»!

Чтобы снять по-настоящему хорошую экранизацию Толкина, надо решиться на очень непопулярный шаг: вернуться к наивности. «Властелин колец» писался как эпос или миф, поэтому в нём должны быть и благородные герои, и закоренелые злодеи, и пафосные речи о судьбах мира.

Это вовсе не значит, что палитра у такого фэнтези беднее: здесь можно порассуждать и о морали, и о цене подвига, и о принятии своего предназначения… В любом случае эпос должен оставаться эпосом — а споры о налоговой политике Арагорна лучше оставить Джорджу Мартину.

Небанальный сеттинг

Экранизация Джексона покорила зрителей великолепными новозеландскими пейзажами и на целое десятилетие задала моду для других фильмов. Но «Игра престолов» стёрла для кинематографистов все границы: мы с удивлением узнали, что, оказывается, одно и то же произведение можно снимать сразу во всех уголках Земли, а красивая природа есть не только в Новой Зеландии. При таком подходе Средиземье сразу заиграет новыми красками. Скажем, Шир можно снимать в Британии или Ирландии — ведь уютный хоббитский быт Толкин писал с натуры. На роль Мордора сразу просится популярная нынче Исландия, а роханские степи можно найти на юге Европы или даже в России.

Специалистам по реквизиту и декорациям тоже предстоит немало интересной работы. Толкин создавал свой мир по мотивам ранних европейских мифов наподобие «Беовульфа», поэтому не обязательно показывать на экране очередное высокое Средневековье. Конечно, мы привыкли к определённому облику фэнтези, но это заслуга уже не самого Толкина, а его последователей. Например, многие герои «Властелина колец» носят кольчуги — а полноценный рыцарский доспех не упоминается ни разу. Выходит, новым режиссёрам скорее впору вдохновляться «Викингами»!

А совсем здорово было бы вспомнить, что «Хоббитом» в своё время интересовался Гильермо Дель Торо, — и привлечь его, например, к дизайну назгулов. В книге это бестелесные духи — представляете, как жутко они могут выглядеть при современном уровне компьютерной графики?

Простор для сюжета

В самом «Властелине колец» и в многочисленных набросках Толкина подробно описана вся история Средиземья, поэтому и про время перед самой Войной за Кольцо мы кое-что знаем. Вскоре после событий «Хоббита» Саурон начал собирать армию и захватывать земли по соседству с Мордором. В Средиземье возник местный аналог Альянса Повстанцев: эльфийские владыки с помощью колец охраняли Ривенделл и Лориэн, а Белый Совет магов искал способы справиться с новой угрозой. Арагорн к тому моменту уже был знаком с Гэндальфом и под именем «Торонгиль» сражался против приспешников Саурона, защищая Гондор и Рохан. Уже этих намёток хватило бы, чтобы снять захватывающую историю.

Однако мир Средиземья не сводится к центральному конфликту с Сауроном — он гораздо богаче. Даже в самом «Властелине колец» показано, что во время Войны за Кольцо многие сказочные существа живут собственной жизнью. Например, как раз в описанное время Балин с отрядом гномов организовал поход в Морию, где пытался основать новое королевство и случайно пробудил Балрога. А многие уголки Средиземья из экранизации и вовсе пропали. Сериал – это отличный повод восстановить справедливость. Может быть, мы наконец-то увидим лесного весельчака Тома Бомбадила, Ган-Бури-Гана или духов кургана?

Кроме того, не стоит забывать и о флэшбэках. Конечно, полноценной экранизации «Сильмариллиона» мы вряд ли когда-нибудь дождёмся. Но мало у какого романа найдётся целых двенадцать томов с историей и легендами мира — грех не использовать такую возможность, чтобы показать хотя бы историю Кольца или козни Саурона во время Второй Эпохи.

Благие намерения и здравый смысл

Политкорректность в современном кино — тема неоднозначная, но обойти её вниманием никак не получится. Мир Толкина по нынешним временам слишком консервативен, поэтому авторы просто вынуждены будут задуматься о diversity. Хочется пожелать, чтобы при этом авторы всё-таки руководствовались здравым смыслом. У новых персонажей может быть любая сексуальная ориентация, а вот, например, о предпочтениях Гэндальфа нам лучше ничего не знать: он всё-таки полубог, а не простой смертный.

Цвет кожи героев — ещё более спорный вопрос. С одной стороны, по задумке Толкина Средиземье — это древняя мифическая Европа, а значит, и живут в ней европеоиды (если, конечно, речь не о временах мезолита). С другой — эльфы, гномы, хоббиты и другие не дожившие до наших времён расы могли выглядеть как угодно. Главное – придерживаться внутренней логики: уж если менять внешность, то целым регионам.

Есть и совсем безболезненный для первоисточника выход: если главный герой будет родом из южного народа харадрим, это не только осовременит историю, но и позволит с другой стороны взглянуть на культуру Средиземья.

Песни

Наконец, в книгах есть небольшая, но очень атмосферная деталь: в сюжете то и дело встречаются песни. Всего их в романе около двадцати: поют и Фродо, и Арагорн, и встреченные по пути эльфы… Часть из этих песен написана на английском, а часть на синдарине и квэнья. Как филолог, придумывать свой мир Толкин начал с языков — и, конечно же, не удержался от соблазна создать парочку примеров эльфийской поэзии.

В экранизации Джексона прекрасный саундтрек, да и песен тоже хватает: чего стоит хотя бы баллада Пиппина в «Возвращении короля». Но взять побольше фольклора из первоисточника — это ещё один прекрасный способ оживить мир сериала и насытить его мифологией.

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Сделка с Warner Bros. состоялась буквально на днях — мы не знаем ни имён будущих актёров, ни шоураннеров. Как бы то ни было, у новых создателей «Властелина колец» есть уникальная возможность: предложить собственную, самобытную трактовку одного из самых значимых произведений в современной массовой культуре. Как знать, может быть, Amazon сумеет не только потягаться с Джексоном, но и в кои-то веки создать такую экранизацию, которая понравится даже наследникам Толкина.