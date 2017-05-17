Интернет-сервис Netflix начал разработку фэнтези-сериала про ведьмака Геральта. Анджей Сапковский, автор книг о ведьмаке, будет «творческим консультантом» проекта и уже заявил:

Я в восторге, что Netflix будут снимать экранизацию моих книг, придерживаясь первоисточника и сохраняя темы, которые я поднимал за тридцать лет работы над книгами.

Продюсерами сериала станут Шон Дэниел и Джейсон Браун. Оба работали над сериалом «Пространство», а Дэниел ещё известен по киносерии «Мумия».

Напомним, ранее планировалось снять по «Ведьмаку» полнометражный фильм со сравнительно небольшим бюджетом. Разработкой этого проекта занималась студия Patigue, а режиссёром был назначен Томек Багинский, который сделал несколько роликов для игровой серии Witcher (а ещё получил «Оскар» за короткометражный мультфильм «Собор»). Никто их от проекта не отстранял, напротив, именно сайт Platigue сообщил о заключении сделки. Студия остаётся в доле, а Багинский снимет несколько эпизодов первого сезона.

Ранее речь шла об адаптации рассказов «Ведьмак» и «Меньшее зло» из сборника «Последнее желание». Но судя по отдельным намёкам, Netflix рассчитывает на экранизацию чуть ли не всей саги о ведьмаке и ведьмачке. Только вчитайтесь в слова Шона Дэниелса:

«Ведьмак» рассказывает о том, как складывается необычная семья в борьбе за правду в опасном мире. Персонажи оригинальны, забавны и постоянно удивляют. Мы ждём не дождёмся, чтобы оживить их на Netflix.

Под «необычной семьёй» продюсер явно понимает Геральта, Йэннифер и Цири, а они окончательно сходятся вместе только в самом конце цикла из семи книг. Похоже, Netflix замахивается на многолетнюю франшизу, сравнимую с «Игрой престолов»!

Актёры на главные роли пока ещё не названы, так что можно продолжать фантазировать на тему «Кто мог бы сыграть Геральта». По этому поводу мы ещё год назад выпустили видео, где перебрали и отранжировали самых обсуждаемых кандидатов.