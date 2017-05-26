Агенты Щ.И.Т. 4 сезон: лучший в истории сериала?

Обстановка в мире напряженная. ЩИТ под прикрытием правительства работает в тайне, и у него новый директор. Нелюди проходят обязательную регистрацию, а в сенате против них выступает Эллен Надир. По улицам бегают экстремисты из группировки «Сторожевых псов» — линчевателей Нелюдей. Дейзи в бегах и объявлена врагом государства. А в игру вступил новый персонаж — таинственный мститель на огненной машине. И это лишь начало.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. Жанр: супершпионский боевик

Продюсеры: Джосс Уидон, Джед Уидон, Мориса Танчароен

В ролях: Кларг Грегг, Минг-На Вен, Хлои Беннет, Джон Ханна, Мэллори Дженсен, Габриэль Луна

Премьерный показ: сентябрь 2016 — май 2017, ABCПродолжительность: 22 серии по 45 минут

Похоже на: «Агент Картер» (сериал)

киносерия «Люди Икс»

В рецензии на прошлый сезон мы писали: «У авторов есть шанс устранить все недостатки». И они этим шансом воспользовались. Четвертый сезон, особенно с 15-й по 22-ю серии, — пожалуй, лучшее, что случалось с сериалом за всю его историю.

Все, за что мы любили «Агентов», стало еще круче. Экшена больше, и он богаче выглядит. Всякий раз по-новому прорисованное возгорание черепа Призрачного гонщика сделано с таким смаком и любовью, что никогда не приедается. Что уж говорить про сражения Гонщика и Дейзи, получившей в этом сезоне свое комиксное прозвище Дрожь, — как друг против друга, так и бок о бок!

Интересные сюжетные ходы? В достатке. Сценаристы ловко жонглируют штампами: когда у ситуации есть две предсказуемые трактовки, они притворяются, что выбрали одну, а потом сворачивают на вторую. Банальность на банальность даёт оригинальность. Драмы здесь больше, чем в других сезонах вместе взятых, и это комплимент. Герои попадают в сложные ситуации, решают моральные дилеммы, страдают, но преодолевают препятствия и выбираются. Им искренне сопереживаешь.

Без спойлеров рассказывать про сезон сложно. Он разделен на три равноценных куска, каждый со своей темой, структурой сюжета и даже заставкой. И если первый блок, как известно, посвящен Призрачному гонщику, то темы двух других мы разглашать не будем. Первый акт представляет собой экспозицию и выезжает за счет крутости Призрачного гонщика. К этой части сериала больше всего претензий: вялое начало, раздражающая эмо-Дейзи, подающая свое отщепенство в худших традициях «Человека-паука 3». Да и к Робби Рейесу приходится привыкать. Идея сделать Гонщика типичным страдающим мексиканцем понятна, но слишком банальна.

Зато второй и третий акты пролетают со скоростью пули. Концепция позволяет актерам развернуться на полную катушку. Особенно порадовали новички. Джон Ханна («Спартак», «Мумия») сыграл профессора Рэдклиффа — благородного, но трусливого ученого, чьи благие намерения вечно оборачиваются катастрофой. Джейсон О’Мара («Терра Нова») воплотил нового директора Щ.И.Т., который преподнесет немало сюрпризов.

И совсем уж смелым образом получилась сенатор Надир: авторы решились сделать темнокожую женщину самым нетолерантным персонажем, объявившим войну Нелюдям. Мое почтение за то, что, пропагандируя толерантность, сценаристы не забывают, что и хорошими, и плохими могут быть люди любого пола и национальности, а, вводя сильных героинь, не задвигают мужчин на второй план. Вот как выглядит настоящее равноправие. К тому же сразу чувствуется, что времена «Гидры» прошли: однозначных злодеев в сезоне почти нет.

Въедливые зрители найдут к чему придраться в логике сюжета. Сценаристы столько всего накрутили, что к финалу многие интересные линии свернулись без развития, а иные ходы придуманы, просто чтобы не пришлось отвечать на «неудобные» вопросы. Но у большинства конкурентов по жанру справляться с сюжетной логикой получается куда хуже.

Жаль только, что сериал почти потерял связь с киновселенной Marvel. «Доктор Стрэндж» подарил «Агентам» только облик порталов в иные измерения, а сцена на земле из «Стражей галактики 2» вообще не нашла отражения в сериале. Зато интригующий клиффхэнгер может вывести историю на новую орбиту.

Четвёртый сезон — это «Агенты Щ.И.Т.» в своём лучшем проявлении. Экшен, драма, юмор, твисты, многогранные персонажи, и всего этого много.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.