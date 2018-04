Фото: Анджей Сапковский и шоураннер «Ведьмака» пьют na zdrowie!

Сериальная адаптация «Ведьмака» от Netflix — главный предмет многочисленных спекуляций и фанатских споров. С одной стороны, на шоу возлагаются огромные надежды, а с другой — фанаты не простят создателям даже малейшей ошибки! Впрочем, у поклонников вселенной стало на одну причину меньше для волнений: шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич съездила в Польшу, где встретилась с писателей Анджеем Сапковским.

Лорен не сообщает, как долго длилась их встреча и что именно они обсуждали. Ранее сообщалось, что пан Сапковский выступит консультантом и исполнительным продюсером сериала, но позже он рассказал, что практически не участвует в производстве. Впрочем, с видеоиграми от CD Projekt RED была примерно та же история.

It has been an amazing week in Warsaw and Kraków and Łódź and all the Polish countryside in between. I came here to soak in the country and culture and history and vodka, and I’m so grateful for all the inspiration.

And now… #Witcher is calling. Time to get back to work! pic.twitter.com/JmyM9EweZK

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 14, 2018