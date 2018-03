Неужели свершилось?!

На портале IMDb — крупнейшей базе данных о кино — появилась информация об актёрском составе грядущего сериала от Netflix «Ведьмак» по мотивам одноимённой серии книг и игр. Согласно этим данным, Геральта из Ривии сыграет Дункан Реджер («Звёздный путь: Глубокий космос 9», «Звёздный путь: Следующее поколение» и «Зорро»). На иллюстрации к новости — его фотография.

Не успели фанаты решить, нравится им Реджер на роли Геральта или нет, как выяснилось, что это, похоже, чья-то шутка. Шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич в своём твиттере написала, что пробы актёрского состава ещё не начались:

… except… I don’t know who a single member of that cast is. Because. We haven’t started casting yet. 😳

Я никого из этих актёров не знаю. Потому что. Мы ещё не начали пробы.

Ранее Лорен Шмидт опубликовала краткие характеристики ещё на некоторых персонажей. Среди будущих героев она упомянула Весемира, опытного ведьмака и наставника Геральта. Аккаунт «Клуб Star Wars» высказал предположение, что Весемира должен сыграть не кто иной, как Марк Хэмилл!

I have no idea what this is or what it's about but agree it could/should be played by me. 👍

— Mark Hamill (@HamillHimself) March 6, 2018