Пока официальный сериал про ведьмака ищет своего Геральта, фанаты готовятся выпустить свою версию. Вашему вниманию, милсдари, предлагается трейлер фанатского фильма «Полвека поэзии спустя», и он смотрится почти как большое кино.
Режиссёр Якуб Нуржинский планирует выпустить фильм продолжительностью 55 минут. В английской версии он получит название Alzur’s Legacy (Алзур — это известный чародей прошлого во вселенной «Ведьмака»). Действие развернётся спустя полвека после событий саги Сапковского. В центре сюжета окажется молодая чародейка, которая похитила из магической школы Аретузы легендарный альманах Алзура. Трисс Меригольд преследует её и встречает по пути Лютика и Ламберта.
И — да, вам не показалось — в трейлере два Лютика, и один из них вам знаком! Пожилого Лютика, вспоминающего свою юность, сыграл тот самый бард Збигнев Замаховский, который исполнял эту роль в старой польской экранизации. А вот сам Геральт в этом фильме не появится. Ведьмак, которого вы видите на стоп-кадре — это постаревший Ламберт.
Чтобы избежать исков от правообладателей, создатели заранее объявили, что проект некоммерческий. Никто из его участников не получит прибыли, только ценный опыт и удовольствие. Премьера фильма на YouTube состоится 21 июня 2018 года.
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