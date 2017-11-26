Трейлер фильма по «Ведьмаку» от фанатов: «Полвека поэзии спустя»

Новости, Яндекс
2 минуты на чтение

Пока официальный сериал про ведьмака ищет своего Геральта, фанаты готовятся выпустить свою версию. Вашему вниманию, милсдари, предлагается трейлер фанатского фильма «Полвека поэзии спустя», и он смотрится почти как большое кино.

Режиссёр Якуб Нуржинский планирует выпустить фильм продолжительностью 55 минут.  В английской версии он получит название Alzur’s Legacy (Алзур — это известный чародей прошлого во вселенной «Ведьмака»). Действие развернётся спустя полвека после событий саги Сапковского. В центре сюжета окажется молодая чародейка, которая похитила из магической школы Аретузы легендарный альманах Алзура. Трисс Меригольд преследует её и встречает по пути Лютика и Ламберта.

И — да, вам не показалось — в трейлере два Лютика, и один из них вам знаком! Пожилого Лютика, вспоминающего свою юность, сыграл тот самый бард Збигнев Замаховский, который исполнял эту роль в старой польской экранизации. А вот сам Геральт в этом фильме не появится. Ведьмак, которого вы видите на стоп-кадре — это постаревший Ламберт.

Чтобы избежать исков от правообладателей, создатели заранее объявили, что проект некоммерческий. Никто из его участников не получит прибыли, только ценный опыт и удовольствие. Премьера фильма на YouTube состоится 21 июня 2018 года.

 

Ещё о «Полвека поэзии спустя»

Краудфандинг: энтузиасты собирают деньги на съёмки фильма по «Ведьмаку»

Энтузиасты собирают деньги на съёмки фильма по «Ведьмаку»

21.06.2017

В центре сюжета — история ведьмака Ламберта.

О будущем сериале

Кто сыграет ведьмака? 10 подходящих актёров 13

Кто сыграет ведьмака? 10 подходящих актёров

29.03.2016

«Ведьмака» экранизируют — и кто же сыграет Геральта? Мы предлагаем свои варианты.

Netflix снимет сериал про Ведьмака!

Netflix снимет сериал про Ведьмака!

17.05.2017

Экранизация польского фэнтези сменила подход, и теперь нас ждёт масштабный сериал с Сапковским в качестве консультанта.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор

Emperor of catkind.
I controls the spice, I controls the Universe.


Комментарии (Правила дискуссии)

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.