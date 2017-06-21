Краудфандинг: энтузиасты собирают деньги на съёмки фильма по «Ведьмаку»

Краудфандинг: энтузиасты собирают деньги на съёмки фильма по «Ведьмаку»

Группа фанатов книжной серии «Ведьмак» объединилась, чтобы снять короткометражный фильм по книжному циклу. Поклонники запустили проект по сбору средств на портале IndieGoGo, где намерены привлечь скромные $15 000.

В их фильме не будет привычного Геральта или Цири, вместо этого короткометражка расскажет историю ведьмака Ламберта, которого поклонники могут помнить по книгам и играм.

Вот как это будет выглядеть:

Для съёмочной команды — это второй шанс осуществить мечту и снять красивую короткометражку, ведь первый проект по сбору средств просто провалился.

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