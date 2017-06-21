Группа фанатов книжной серии «Ведьмак» объединилась, чтобы снять короткометражный фильм по книжному циклу. Поклонники запустили проект по сбору средств на портале IndieGoGo, где намерены привлечь скромные $15 000.
В их фильме не будет привычного Геральта или Цири, вместо этого короткометражка расскажет историю ведьмака Ламберта, которого поклонники могут помнить по книгам и играм.
Вот как это будет выглядеть:
Для съёмочной команды — это второй шанс осуществить мечту и снять красивую короткометражку, ведь первый проект по сбору средств просто провалился.
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