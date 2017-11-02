«Очень странные дела», 2 сезон: лучший подарок к Хэллоуину

С момента загадочного исчезновения и не менее загадочного возвращения Уилла Байерса прошёл год. Городок Хоукинс живёт своей жизнью и готовится праздновать Хэллоуин. Майк, Дастин и Лукас всё так же дружат, хотя и отчаянно тоскуют по Одиннадцатой. И всё было бы сносно, но только Уилла всё чаще посещают видения Изнанки. В них его преследует зловещая гигантская тень. И каждый раз она подбирается всё ближе. Что-то страшное грядёт.

Stranger Things Жанр: фантастика, ужасы

Шоураннеры: братья Дафферы

В ролях: Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Шон Эстин

Премьерный показ: 27 октября 2017, Netflix

Продолжительность: 9 серий по 40–50 минут

Похоже на: «Чужие» (1986)

«Твин Пикс» (1990–1991, 2017)

«Изгоняющий дьявола» (1979)

Год назад «Очень странные дела» стали по-настоящему внезапным хитом. За проектом не стояли культовые режиссёры или сценаристы. В актёрском составе не было ни одной звезды, кроме Вайноны Райдер, чья карьера давно уже на спаде. Да и громкой рекламной кампании у сериала не наблюдалось. И тем не менее после выхода первого сезона о Stranger Things заговорили, кажется, все. Критики наперебой хвалили юных актёров, которые исполнили главные роли, и удивительно точную стилизацию под классические фантастические фильмы восьмидесятых.

Но когда сериал продлили на второй сезон, у многих возникли закономерные опасения. «Очень странным делам» во многом помог эффект внезапности и новизны, но чем смогут удивить братья Дафферы в продолжении? Опять отсылками, цитатами и ретро-хитами в качестве саундтрека? Не скатится ли шоу в самоповтор? К тому же в этом году вышел отличный ужастик «Оно», который очень близок «Странным делам» по духу и стилю, так что сериал мог запросто затеряться на фоне мощного конкурента.

Этого, к счастью, не произошло. Дафферы не стали изобретать велосипед и выдали образцово-показательный сиквел. В нём есть всё то, за что мы полюбили первый сезон, только больше, масштабнее и эффектнее. Да, фактор новизны исчез, но теперь отчётливо видно, что помимо великолепного стиля у «Очень странных дел» есть ещё и проработанные живые герои, а также история, которая держит у экрана все девять часов.

Если первый сезон был смесью «Инопланетянина» Спилберга и «Воспламеняющей взглядом» Кинга, то второй — это гибрид «Чужих» и, как ни странно, «Изгоняющего дьявола». Здесь даже есть Пол Райзер, который сыграл в культовом боевике Джеймса Кэмерона представителя коварной корпорации, так что параллели напрашиваются сами собой.

Ещё одно заметное пополнение в актёрском составе — Шон Эстин. Для большинства он, конечно, навсегда останется Сэмом из «Властелина колец», но для братьев Дафферов и других фанатов киноклассики 1980-х это в первую очередь Майки из «Балбесов» — одного из главных источников вдохновения Stranger Things. Героя Эстина зовут Боб Ньюби, что с английского буквально переводится как «новичок». Да, Дафферы пихают пасхалки уже и в имена героев.

Но главный новый персонаж сериала — девочка Макс (точнее, «Безумная Макс», ну вы поняли). Задорная, живая, саркастичная пацанка, которой действительно не хватало «Клубу неудачников» Хоукинса. Да, Одиннадцатая восхитительна во всех отношениях, но на роль именно героини подходит слабо. Слишком мало в ней девичьего (хотя второй сезон это постепенно исправляет). А Макс и прописана отлично, и вносит неожиданную ноту романтики в доселе чисто мужскую компанию. Между героями даже возникает своеобразный любовный треугольник, что служит топливом для трогательных и забавных сцен.

Уже знакомые персонажи раскрываются с иных сторон. Например, мы гораздо больше узнаём о Дастине. Из «комик-релифа» в кепке и с забавным дефектом речи он превращается в полноценного драматического персонажа. Его неожиданный дуэт со Стивом, перевоспитавшимся старшеклассником-задирой из первого сезона, — одна из лучших находок Stranger Things 2. Если, конечно, не считать Одиннадцатой.

Милли Бобби Браун всё ещё феноменальна, а второй сезон позволяет её актёрским способностям раскрыться на полную. Она уже не инопланетянка, не мутант из лаборатории, а девочка-подросток, которая пытается найти себя, хочет жить, радоваться и… любить. Их с Майком чувства друг к другу, которые только начали зарождаться в первом сезоне, здесь показаны максимально трогательно, мило, по-киношному и в то же время правдиво. Отстаньте уже от этих очаровательных детей со своими монстрами и опытами, дайте им просто быть вместе.

Кстати о монстрах. Их, по аналогии с «Чужими», стало больше. На смену одному устрашающему Демогоргону пришёл целый выводок мерзких тварей и их загадочный хозяин. В плане хоррора и экшена «Очень странные дела 2» с лёгкостью обходят первую часть. Видно, что бюджеты шоу увеличились. Ещё год назад чудовище показывали только в темноте и мельком, а во время финальной сцены в школе оно выглядело… скажем так, не очень презентабельно. Сейчас же картинка стала по-настоящему киношной, а сцены — разнообразнее.

Stranger Things 2 не лишён недостатков, но почти все они субъективны. Кто-то может не оценить, что создатели намеренно не используют почти ни одного оригинального сюжетного хода, как и в первом сезоне. Да, это набор клише, но они восхитительно работают. Кого-то разочарует, что Одиннадцатая почти весь сезон держится в стороне от событий в Хоукинсе — у неё отдельная сюжетная линия, под финал которой даже выделена целая серия.

Наверняка найдутся и те, кому не понравится, что по отношению к первому сезону «Очень странные дела 2» вторичны, ведь это сиквел, а не оригинал. И всё же это идеальный многосерийный фильм для хэллоуинской поры и пока что лучшее, что вышло из-под крыла Netflix в этом году.

Отличное продолжение одного из лучших фантастических сериалов последних лет. Поклонникам первого сезона пропускать запрещается.

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