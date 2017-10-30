27 октября Netflix опубликовал все 9 эпизодов второго сезона «Очень странных дел», популярного мистического сериала, который ещё в том году обрёл поклонников по всему миру. Зрители мигом растащили новые серии на картинки, гифки и мемы, особенно актуальные к Хэллоуину. И пока мы готовим рецензию на второй сезон, предлагаем познакомиться с «танцующим Хоппером» — шерифом в исполнении Дэвида Харбора.
Далее в материале есть незначительные спойлеры.
В одной из сцен нового сезона шериф Хоппер включает девочке Одиннадцатой музыку, под которую начинает танцевать. Интернет не был интернетом, если бы не среагировал должным образом: кто-то создал новый аккаунт в Твиттере, назвал его Hopper Dancing To и стал публиковать различные вариации музыки под танец.
Всё это выглядит и звучит очень смешно!
Например, под поп-исполнительницу Тейлор Свифт:
Jim Hopper dancing to Look What You Made Me Do — Taylor Swift #StrangersThings #strangerthings2 @Stranger_Things pic.twitter.com/OlXfRddE48
— Hopper Dancing To (@hopperdancingto) October 29, 2017
Хоппер бывает и романтичным:
Jim Hopper dancing to Careless Whisper — George Michael #StrangerThings #StrangerThings2 @Stranger_Things pic.twitter.com/Hp9tUVNZx6
— Hopper Dancing To (@hopperdancingto) October 29, 2017
Куда же без «Биттлз»:
Jim Hopper dancing to A Hard Day's Night — The Beatles #StrangerThings #StrangerThings2 @Stranger_Things @DavidKHarbour @noah_schnapp pic.twitter.com/bN95hySq6T
— Hopper Dancing To (@hopperdancingto) October 29, 2017
Подключаем метал:
Jim Hopper dancing to Iron Man — Black Sabbath #StrangerThings #StrangerThings2 @Stranger_Things pic.twitter.com/chjqWUeWOd
— Hopper Dancing To (@hopperdancingto) October 29, 2017
Вам нравится музыкальная тема из «Охотников за привидениями»? Хопперу тоже! Она, кстати, звучит и в самом сериале:
Jim Hopper dancing to Ghostbusters #StrangerThings pic.twitter.com/uTnOmHpo0D
— Hopper Dancing To (@hopperdancingto) October 29, 2017
Под Майкла Джексона танцуется особенно хорошо:
Jim Hopper dancing to Thriller — Michael Jackson #StrangerThings pic.twitter.com/utjTGPS4wg
— Hopper Dancing To (@hopperdancingto) October 29, 2017
А так, видимо, выглядит каждый зритель за вступительными титрами Stranger Things:
Jim Hopper dancing to Stranger Things Intro #StrangerThings2 #StrangerThings pic.twitter.com/kKS7f8PItr
— Hopper Dancing To (@hopperdancingto) October 29, 2017
Куда уж без Queen:
Jim Hopper dancing to Under Pressure — Queen #StrangerThings pic.twitter.com/CIuU0b7O8h
— Hopper Dancing To (@hopperdancingto) October 29, 2017
Sweet Dreams от Eurythmics — это, пожалуй, самое лучшее:
Jim Hopper dancing to Sweet Dreams — Eurythmics #StrangerThings pic.twitter.com/uc9mD59iOa
— Hopper Dancing To (@hopperdancingto) October 29, 2017
Хотя нет, есть же танец под тему из «Друзей»!
Jim Hopper dancing to Friends Theme Song #StrangerThings pic.twitter.com/L1m8tghh2a
— Hopper Dancing To (@hopperdancingto) October 29, 2017
Нетленная классика интернета:
Jim Hopper dancing to Never Gonna Give You Up — Rick Astley #StrangerThings #StrangerThings2 @Stranger_Things pic.twitter.com/TTuezLJWmB
— Hopper Dancing To (@hopperdancingto) October 29, 2017
На этот юмористический аккаунт обратил внимание и актёр Дэвид Харбор:
Whoever created this account has won, not only the internet, but, yes, my stone cold heart. Thank you @hopperdancingto ❤️ https://t.co/RCf8dRZfOC
— David Harbour (@DavidKHarbour) October 29, 2017
Тот, кто создал этот аккаунт, завоевал не только весь интернет, но и, да, моё каменное ледяное сердце.
Читайте также
«Очень странные дела»: планируются третий и четвёртый сезоны
Об этом рассказали создатели сериала братья Дафферы.
«Очень странные дела» обзавелись пиксельной игрой в ретро-стиле
Она уже доступна в App Store и Google Play.
Hasbro выпустит настольную игру по сериалу «Очень странные дела»
Правила настолки напоминают карточную игру Uno, но только с Демогоргоном и вафлями.
«Очень странные дела», сезон 2: первые отзывы
Журналисты хвалят нагнетание атмосферы и драматичный финал, однако упрекают шоу в некоторой вторичности и в затянутости первых эпизодов.
Правила участия в обсуждении
Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.