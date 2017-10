27 октября Netflix опубликовал все 9 эпизодов второго сезона «Очень странных дел», популярного мистического сериала, который ещё в том году обрёл поклонников по всему миру. Зрители мигом растащили новые серии на картинки, гифки и мемы, особенно актуальные к Хэллоуину. И пока мы готовим рецензию на второй сезон, предлагаем познакомиться с «танцующим Хоппером» — шерифом в исполнении Дэвида Харбора.

Далее в материале есть незначительные спойлеры.

В одной из сцен нового сезона шериф Хоппер включает девочке Одиннадцатой музыку, под которую начинает танцевать. Интернет не был интернетом, если бы не среагировал должным образом: кто-то создал новый аккаунт в Твиттере, назвал его Hopper Dancing To и стал публиковать различные вариации музыки под танец.

Всё это выглядит и звучит очень смешно!

Например, под поп-исполнительницу Тейлор Свифт:

Jim Hopper dancing to Look What You Made Me Do — Taylor Swift #StrangersThings #strangerthings2 @Stranger_Things pic.twitter.com/OlXfRddE48

Хоппер бывает и романтичным:

Куда же без «Биттлз»:

Подключаем метал:

Вам нравится музыкальная тема из «Охотников за привидениями»? Хопперу тоже! Она, кстати, звучит и в самом сериале:

Под Майкла Джексона танцуется особенно хорошо:

А так, видимо, выглядит каждый зритель за вступительными титрами Stranger Things:

Куда уж без Queen:

Sweet Dreams от Eurythmics — это, пожалуй, самое лучшее:

Хотя нет, есть же танец под тему из «Друзей»!

Нетленная классика интернета:

Jim Hopper dancing to Never Gonna Give You Up — Rick Astley #StrangerThings #StrangerThings2 @Stranger_Things pic.twitter.com/TTuezLJWmB

На этот юмористический аккаунт обратил внимание и актёр Дэвид Харбор:

Whoever created this account has won, not only the internet, but, yes, my stone cold heart. Thank you @hopperdancingto ❤️ https://t.co/RCf8dRZfOC

— David Harbour (@DavidKHarbour) October 29, 2017