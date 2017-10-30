27 октября Netflix опубликовал все 9 эпизодов второго сезона «Очень странных дел», популярного мистического сериала, который ещё в том году обрёл поклонников по всему миру. Зрители мигом растащили новые серии на картинки, гифки и мемы, особенно актуальные к Хэллоуину. И пока мы готовим рецензию на второй сезон, предлагаем познакомиться с «танцующим Хоппером» — шерифом в исполнении Дэвида Харбора.

Далее в материале есть незначительные спойлеры.

В одной из сцен нового сезона шериф Хоппер включает девочке Одиннадцатой музыку, под которую начинает танцевать. Интернет не был интернетом, если бы не среагировал должным образом: кто-то создал новый аккаунт в Твиттере, назвал его Hopper Dancing To и стал публиковать различные вариации музыки под танец.

Всё это выглядит и звучит очень смешно!

Например, под поп-исполнительницу Тейлор Свифт:

Хоппер бывает и романтичным:

Куда же без «Биттлз»:

Подключаем метал:

Вам нравится музыкальная тема из «Охотников за привидениями»? Хопперу тоже! Она, кстати, звучит и в самом сериале:

Под Майкла Джексона танцуется особенно хорошо:

А так, видимо, выглядит каждый зритель за вступительными титрами Stranger Things:

Куда уж без Queen:

Sweet Dreams от Eurythmics — это, пожалуй, самое лучшее:

Хотя нет, есть же танец под тему из «Друзей»!

Нетленная классика интернета:

На этот юмористический аккаунт обратил внимание и актёр Дэвид Харбор:

Тот, кто создал этот аккаунт, завоевал не только весь интернет, но и, да, моё каменное ледяное сердце.

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Кот-редактор
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