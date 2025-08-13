Саймон Пегг: «Звездный путь 4» может получить шанс после сделки Skydance с Paramount

Саймон Пегг сообщил, что после покупки Paramount студией Skydance есть шанс на возрождение киновселенной «Звездного пути». Новый глава Paramount Дэвид Эллисон — большой фанат франшизы и, по словам актера, может продвинуть четвёртую часть. Пегг рад идее снова собраться с кастом, несмотря на трагическую смерть Антона Ельчина. По его мнению, пора показать, что стало с героями спустя десять лет после их пятилетней миссии. Последний фильм с Крисом Пайном, Закари Куинто и Зои Салданой вышел в 2016 году. С тех пор проект пережил множество переносов и перестановок в творческой команде, а в 2024 году сценарий поручили Стиву Йокки. Также в прошлом году стало известно о разработке ещё одного фильма по «Звездному пути» — от режиссёра «Андора» Тоби Хейнса. Он не будет связан с прошлыми лентами и описывается как «история происхождения», события которой происходят за десятилетия до перезапуска.