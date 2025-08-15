Первые кадры сериала Vought Rising — приквела «Пацанов»

Amazon Prime опубликовал первые постеры сериала Vought Rising, который выступил приквелом «Пацанов».
Авторы оригинала заявил, что зрителей ждет извращённый детектив о происхождении корпорации Vought в 1950-х, о первых подвигах Солдатика и дьявольских интригах Штормфронт, которая тогда носила имя Клара Вотр.
Помимо Солдатика в исполнении Дженсена Эклса, авторы показали Бомбсайта (Мэйсон Дай), Рядовую Ангел (Элизабет Пози) и Торпедо (Уилл Хохман).
Вероятно, Vought Rising выйдет уже после премьеры финального сезона «Пацанов», который ожидается в 2026 году.
