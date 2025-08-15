КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Одно целое»: я — это ты, ты — это я
«Летние войны»: аниме о семье, которая сильнее ИИ
Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: новая фаза киновселенной начинается с ретро

Классика

Фантастические фильмы, получившие больше всего «Оскаров»
10 необычных камео Стэна Ли
Новости

Первые кадры сериала Vought Rising — приквела «Пацанов»

Андрей Квасков
15 августа 11:37
386
1 минута на чтение
Amazon Prime опубликовал первые постеры сериала Vought Rising, который выступил приквелом «Пацанов».
Авторы оригинала заявил, что зрителей ждет извращённый детектив о происхождении корпорации Vought в 1950-х, о первых подвигах Солдатика и дьявольских интригах Штормфронт, которая тогда носила имя Клара Вотр.
Помимо Солдатика в исполнении Дженсена Эклса, авторы показали Бомбсайта (Мэйсон Дай), Рядовую Ангел (Элизабет Пози) и Торпедо (Уилл Хохман).

Вероятно, Vought Rising выйдет уже после премьеры финального сезона «Пацанов», который ожидается в 2026 году.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

Первый трейлер фэнтезийной комедии «Горыныч»

Новости

В России начался повторный прокат аниме «Летние войны»
Мультфильм вышел в 2009 году.

Новости

Продолжение «Кибердеревни» и «Киберслава» покажут на «Новом сезоне»
Ивент пройдет в Сочи.

Новости

В Москве скоро пройдёт WARFORGE FEST 2025 — крупнейший фестиваль варгеймов
Старт 16 августа.

Новости

Саймон Пегг: «Звездный путь 4» может получить шанс после сделки Skydance с Paramount
У ленты пока нет даже примерной даты выхода.

Новости

«Я не буду пересказывать историю Леона» — Зак Креггер о фильме по Resident Evil
Премьера ожидается в сентябре 2026 года.

Новости

«Супермен» Ганна обошел «Бэтмена против Супермена» Снайдера в домашнем прокате
В мировом прокате новинка собрала значительно меньше ленты Снайдера.

Новости

Призраки в отеле: первый трейлер мультсериала Haunted Hotel от сценариста «Рика и Морти» и «Арчера»
Премьера в конце сентября.

Новости

EA отказалась финансировать ремейк Dragon Age: Origins и переиздание трилогии
Об этом заявил бывший продюсер франшизы.

Новости

Хоррор «Орудия» лидирует в домашнем прокате — сборы превысили ожидания аналитиков
Лента выйдет в России с 14 августа.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты