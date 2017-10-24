27 октября сервис Netflix выпустит второй сезон мистического сериала «Очень странные дела». В прошлом году шоу, от которого никто ничего не ждал, сразу же стало настоящим хитом. Было ощущение, будто Стивен Спилберг экранизировал роман Стивена Кинга. Создатели сериала очень тонко сыграли на ностальгии по 80-м, а дети-актёры прекрасно справились со своими ролями. Неудивительно, что любители сериалов с нетерпением ждут второй сезон.

23 октября западные журналисты и критики опубликовали первые отзывы на сериал. Netflix разрешили им посмотреть все девять серий сезона, а не половину, как это обычно бывает. Средняя оценка на Metacritic — 78 баллов, а на агрегаторе Rotten Tomatoes установилась отметка в 95% «свежести». Мы выбрали самую положительную рецензию, самую негативную и две между ними.

TVLine — 91/100

Мэтт Уэбб Митович, автор TVLine, оценил шоу на А- (пять с минусом). Он считает, что герои шоу — Майк Уэллер (Финн Вулфард) и его друзья — наверняка сравнили бы второй сезон с фильмом «Звёздные войны: Империя наносит ответный удар». Для группы ребят ставки стали ещё выше. Кроме того, Одиннадцатая, как и Люк Скайуокер, проводит большую часть своего путешествия в одиночестве. Эта затянутая сюжетная линия, по мнению Мэтта, не украшает сериал. Но в остальном он доволен.

Мне кажется, что развязка второго сезона на голову превосходит финал первого. Авторы нашли способ вовлечь каждого героя весьма необычным образом. Десятиминутный эпилог, которым завершается второй сезон, — это нечто волшебное! Я не собираюсь спойлерить, но хочу предупредить, что вам нужно будет вовремя вытереть слёзы, чтобы не проглядеть последние секунды. Мэтт Уэбб Митович

Variety — 80/100

Журналист Морин Райан, автор Variety, оценила второй сезон на 80 баллов. На её взгляд, первые серии просто повторяют некоторые события первого сезона, а отдельные плохо прописанные персонажи ухудшают ситуацию. Но во второй половине сезона обстановка начинает накаляться, и драма проглядывает отчётливее.

Этот сезон заставляет разных жителей Хоукинса задаться вопросом, где же их истинный дом. Не будет спойлером сказать, что они находят убежище друг в друге — как и многие из нас, если повезёт. Морин Райан

Collider — 80/100

Обозреватель Эллисон Кин из Collider поставила второму сезону 4 звезды из 5. По её мнению, авторы сериала, братья Дафферы, смогли сохранить необычную алхимию первого сезона и создать продолжение, которое полностью оправдывает всю шумиху вокруг себя. Кин считает, что сериал «Очень странные дела» хоть и не изобрёл телевидение заново, но снова оказался увлекательным, зрелищным и произвёл приятное впечатление.

Новая угроза действительно очень жуткая; при этом в центре всех страшных событий снова находится Уилл. В сезоне есть искусно выписанные напряжённые сцены и постоянное нагнетание атмосферы, по мере того как тёмные силы всё глубже проникают в наш мир. Всё это продемонстрировано с помощью компьютерной графики с вкраплением практических эффектов. <…> И, разумеется, игра Dungeons & Dragons снова становится важным ключом к пониманию новых существ из тьмы. Эллисон Кин

Vanity Fair — без оценки

(Это единственная негативная рецензия. Она отмечена агрегатором RottenTomatoes как «протухшая», но при этом в ней не выставлена оценка, и её не отметил портал Metacritic.)

Ричард Лоусон, автор издания Vanity Fair, сетует, что в своё время первый сезон стал жертвой хайпа: шумихи вокруг него было так много, что это порой раздражало. По мнению Лоусона, во втором сезоне сериал пытается играть со зрителем в ту же игру. Только теперь Уилл видит, как потустороннее нечто копит силы, в то время как его «гиковатым» друзьям приходится спасать город.