Компания Hasbro, производитель игрушек всех видов, анонсировала выход настольной игры по сериалу «Очень странные дела». В центре игры — вафли Eggo, любимая сладость девочки Одиннадцать. Об этом сообщает io9.

Правила игры напоминают настолку Uno с некоторыми изменениями. В начале партии игроки выбирают одного из семи персонажей и вытягивают каждый по 4 карты с вафлями Eggo. Карты позволяют применить особый эффект. Например, отправить другого игрока в Изнанку, вызвать Демогоргона, обратить порядок хода и многое другое. Главная задача — сбросить с руки все вафли до того, как нападёт Демогоргон.

Настолка выходит этой осенью и обойдётся поклонникам сериала в 15$. Коробка включает в себя 106 карточек Eggo и 7 карточек персонажей.

Напомним, второй сезон «Очень странных дел» выходит уже на следующей неделе — 27 октября.

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Кот-редактор
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