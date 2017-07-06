Компания Cryptozoic анонсировала настольную игру по мотивам сериала «Рик и Морти». В ее основу лёг третий эпизод первого сезона под названием «Анатомический парк». По сюжету парк был устроен внутри бездомного Санты Рубена. Именно в нем и будет разворачиваться действие игры.

Рассчитана она максимум на четверых игроков. Поиграть можно будет за самих Рика и Морти, а также героев этой серии: доктора Ксенона Блума, Энни, Пончо или Роджера.

У нас есть всеми любимые аттракционы, аттракционы из эпизода и ещё парочка новых. Каждый тайл, новый он или из серии, с любовью прорисован художником Роббом Мэммортсом. Это чертовски красивая игра Главный геймдизайнер Cryptozoic Мэтт Хира

В основе игры лежит механика выкладывания и перемещения тайлов с аттракционами парка, которые вводят карты «реакций организма». Эффект от этих карт может наступить немедленно или развиваться какое-то время. Карты могут вызвать различные болезни внутри Рубена, например, гепатит А или туберкулёз. Игра заканчивается тогда, когда в ней второй раз появляется карта реакции с сердечным приступом. В этом случае победителем становится тот, кто наберёт больше всего победных очков.

Поиграть в неё можно будет уже с 12 июля. А третий сезон «Рика и Морти» — 30 июля.

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