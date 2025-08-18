Белла Рамзи не против сыграть Человека-паука

Белла Рамзи в одном из интервью рассказала , что потенциально могла бы сыграть Человека-паука в киновселенной Marvel.

Но вряд ли у нее получится, потому что с этой задачей хорошо справляется Том Холланд.

Не знаю. Я могла бы стать Человеком-пауком. Том Холланд отлично сыграл его. Так что, возможно, <Disney> стоит придумать для меня нового супергероя.

На самом деле Рамзи только недавно познакомилась с супергеройскими фильмами. Например, пару месяцев назад она впервые посмотрела кинокомикс Marvel, которым оказался «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом. И ей очень понравилась картина.

