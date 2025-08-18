КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Одно целое»: я — это ты, ты — это я
«Летние войны»: аниме о семье, которая сильнее ИИ
Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: новая фаза киновселенной начинается с ретро

История жизни Джорджа Лукаса
Магия льда и огня: сверхъестественная природа в исландском кино
Белла Рамзи не против сыграть Человека-паука

Дмитрий Кинский
18 августа 16:10
187
1 минута на чтение
Белла Рамзи в одном из интервью рассказала, что потенциально могла бы сыграть Человека-паука в киновселенной Marvel.
Но вряд ли у нее получится, потому что с этой задачей хорошо справляется Том Холланд.
Не знаю. Я могла бы стать Человеком-пауком. Том Холланд отлично сыграл его. Так что, возможно, <Disney> стоит придумать для меня нового супергероя.
На самом деле Рамзи только недавно познакомилась с супергеройскими фильмами. Например, пару месяцев назад она впервые посмотрела кинокомикс Marvel, которым оказался «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом. И ей очень понравилась картина.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

