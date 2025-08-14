В России начался повторный прокат аниме «Летние войны»

Компьютерный гений Кэндзи Койсо соглашается на уговоры одноклассницы Нацуки и отправляется с ней на юбилей бабушки. На месте Нацуки неожиданно представляет Кэндзи как своего парня. К такому повороту 17-летний парнишка оказался не готов, ведь обычно все свое время он проводит в виртуальном мире «Оз». Плюс ему на телефон пришел странный ребус, разгадав который Кэндзи случайно впускает в сеть воинственный искусственный интеллект, грозящий гибелью всему человечеству. Этот праздник Кэндзи запомнит надолго: ему надо притворяться бойфрендом Нацуки в реальном мире, и дать бой искусственному интеллекту в мире виртуальном.