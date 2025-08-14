КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

В России начался повторный прокат аниме «Летние войны»

Андрей Квасков
14 августа 14:17
Компания «Экспонента Фильм» запустила повторный прокат фантастического аниме «Летние войны» от лауреата на «Оскар» Мамору Хосоды («Мирай из будущего»). Премьера мультфильм состоялась в 2009 году.

Ленту начали крутить в большинстве городов России.
Синопсис
Компьютерный гений Кэндзи Койсо соглашается на уговоры одноклассницы Нацуки и отправляется с ней на юбилей бабушки. На месте Нацуки неожиданно представляет Кэндзи как своего парня. К такому повороту 17-летний парнишка оказался не готов, ведь обычно все свое время он проводит в виртуальном мире «Оз». Плюс ему на телефон пришел странный ребус, разгадав который Кэндзи случайно впускает в сеть воинственный искусственный интеллект, грозящий гибелью всему человечеству. Этот праздник Кэндзи запомнит надолго: ему надо притворяться бойфрендом Нацуки в реальном мире, и дать бой искусственному интеллекту в мире виртуальном.
В 2025 году Хосода вернется с новым аниме под названием «Скарлет» — мрачным средневековым фэнтези о принцессе, которая мстит за убитого отца. Премьера в ноябре, но пока только в Японии.

Андрей Квасков
